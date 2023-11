Aplikace mimo App Store si na iPhony nainstalujete již v první půlce příštího roku!

Operační systém iOS tak, jak jej známe, v příštím roce částečně skončí. Evropská unie totiž nedávno Applu nařídila, aby umožnil na iPhony instalovat i aplikace mimo App Store, jelikož co nevidět vejde v platnost nová směrnice, která by současný model Applu nepovolovala. A pokud by jí Apple dodržovat nechtěl, vystavil by se riziko obřích pokut či v krajním případě dokonce i zákazu prodejů iPhonů na území EU. Přesně z toho důvodu se proto již začal chystat na otevření operačního systému iOS alternativním obchodům s aplikacemi, které je umožní instalovat právě mimo App Store – tedy bez nutnosti platit 15% či 30% provizi z nákupu. A tento plán Apple zrealizuje podle zdrojů Marka Gurmana v první polovině příštího roku.

Zdroje Gurmana přišly konkrétně s tím, že se Apple chystá představit jakýsi „vysoce kontrolovaný systém“, který umožní uživatelům na území EU instalovat aplikace z jiných zdrojů než je App Store. Zdá se tedy, že strach z toho, že by byly tyto aplikace nebezpečené, není tak úplně na místě, byť je zatím k dispozici velmi málo informací o celé novince. Co se pak týče jejího zpřístupnění, zdroje Gurmana jsou přesvědčeny o tom, že se zavedením nebude Apple chtít příliš dlouho otálet, takže vše spustí hned, jak bude mít připravené. Počítá se konkrétně s první polovinou příštího roku, přičemž pravděpodobně se dočkáme hned v prvním čtvrtletí.

Jak výrazně se tato novinka podepíše na celkové dostupnosti aplikací můžeme v tuto chvíli sice jen hádat, nicméně vzhledem k tomu, že výše zmíněná provize Applu byla pro mnoho vývojářů neakceptovatlená, je možné, že právě její pomyslné zrušení možností vydávat aplikace mimo App Store bude znamenat velký aplikační boom a to třeba i z hlediska AAA her. Vše ale samozřejmě ukáže až příští rok.