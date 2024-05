Tato oblíbená streamovací služba bude zdražovat! Používáte ji také?

Ceny streamovacích služeb v čele s Netflixem, Disney+ či Spotify a Apple Music v posledních měsících povyrostly a nezdá se, že by se měl tento trend v dohledné době jakkoliv změnit, ba právě naopak. Agentura Bloomberg totiž před pár hodinami informovala o tom, že Warner Bros. Discovery provozující streamovací službu HBO Max, kterou nyní pozvolna přejmenovává na Max, chystá do konce roku zvýšení cen předplatného. A nejen to. Společnost má totiž údajně plánovat taktéž snižování nákladů ve snaze dosáhnout těmito kroky vytyčených finančních cílů. Co to pro diváky znamená? Dost možná to, že za (HBO) Max nejenže zaplatí více, ale zároveň se budou muset smířit se stažením různých filmů či seriálů, potažmo zrušením plánovaných pokračování těch stávajících. O co konkrétně se bude jednat ale můžeme zatím jen spekulovat.

Warner Bros. Discovery chystá oznámení svých finančních výsledků za 1. čtvrtletí letoška už za tři dny – tedy 16. května. Je možné, že na něm zazní mimo jiné právě i první informace o chystaném zdražování, stejně jako o strategii, kterou se pokusí streamovací gigant snížit své náklady. A na toto konto se dá taktéž očekávat ze strany jeho uživatelů tvrdá kritika, která doprovází každé zdražování, potažmo rušení obsahu.