Můj policista, Na hranicích a další novinky, které dorazily na HBO Max za poslední týden

Tom je mladý policista, který splňuje vše, co se od něj v Británii 50. let očekává, ale instinktivně cítí touhu po něčem víc. Když ho na letní pláži potká seriózní učitelka Marion, okamžitě ji okouzlí a začne mezi nimi jiskřit vztah. Netrvá však dlouho a oba se setkají s Patrickem, noblesním muzejním kurátorem. Rychle se spřátelí, ale v tichosti a v ústraní Patrick vyzve Toma, aby zkoumal svou sexuální identitu, a tím vznikne milostný trojúhelník, který je stejně něžný jako vratký. Tom je rozpolcený mezi vášní k Patrickovi a láskou, kterou chová k Marion, a mladická nespoutanost trojice ustupuje vážnějším konfrontacím.

Snímek Humr je romantickým filmem, jehož děj se odehrává v blízké budoucnosti, kdy jsou dle zákonů Města nezadaní lidé zatýkání a odváženi do Hotelu. Tam si musejí do 45 dní najít odpovídajícího partnera. Pokud se jim to nepodaří, jsou proměněni ve zvíře dle vlastního výběru a vypuštěni do Lesa. Zoufalému muži se podaří uprchnout z Hotelu do Lesa, kde žijí Samotáři, a zamiluje se tam, ovšem něco takového je proti jejich zásadám.