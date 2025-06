Neviditelné bezdrátové nabíjení po celém stole je tu!

Bezdrátové nabíjení má své výhody, ale většinou jen přesouvá viditelný kabel z telefonu na nabíjecí podložku. Dlouhodobým snem je však skutečně „neviditelné“ bezdrátové napájení na delší vzdálenosti. A nové video ukazuje, že jsme tomuto snu zase o krok blíž.

Jak funguje napájení celého stolu?

Na YouTube kanálu DIY Perks ukazuje video, že je pod stolem zabudována velká smyčka vysílače energie, která dokáže napájet klávesnici, myš, reproduktory a dokonce i monitor – a to všechno bez jediného kabelu nebo nabíjecí podložky v dohledu. Vypadá to až neuvěřitelně, ale autor videí už v minulosti dokázal uskutečnit řadu odvážných projektů a vždycky pečlivě vysvětlil, jak fungují. Proto není důvod mu nevěřit ani tentokrát.

Video, které najdete níže, ukazuje celý proces v praxi a je rozhodně fascinující i vzrušující zároveň.

Technologie od Etherdyne Technologies

Klíčovou roli zde hraje sada Eval Kit od Etherdyne Technologies Inc., která je navržena speciálně pro prototypování. Obsahuje vysílač s ohebnou drátovou smyčkou, kterou lze zabudovat přímo do pracovní desky a vytvořit tak bezdrátovou zónu napájení. Součástí jsou i přijímače různých tvarů a velikostí, které lze integrovat do zařízení a umožnit jim tak přijímat energii bez kabelů.

Tato technologie zatím není tím, o čem sníme, tedy rádiovým nabíjením celého prostoru podobně jako Wi-Fi. Na to by bylo potřeba příliš vysokého výkonu, který by bohužel „uvařil“ lidi v místnosti. Místo toho se technologie podobá klasickým nabíjecím podložkám, ale umožňuje vytvořit větší smyčku, která napájí všechna zařízení v jejím dosahu.

Systém funguje na principu magnetického pole a je precizně vyladěn, aby bezpečně a účinně předával energii. Ačkoliv pro některé nízkonáročné zařízení jako klávesnice a myši už existují řešení přes rádiové signály, napájet tímto způsobem reproduktory a hlavně monitor je opravdu velký posun.