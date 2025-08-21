iOS 26 přináší adaptivní režim napájení a nové funkce pro Apple Watch!

Apple vydal sedmou vývojářskou betu iOS 26 a přestože se blížíme do závěrečné fáze testovacího cyklu, přináší několik zajímavých změn. Největší novinky se týkají baterie a funkcí spojených se zdravím na Apple Watch.
Přepracované měření okysličení krve
Uživatelé Apple Watch Series 9, Series 10 a Apple Watch Ultra 2 prodávaných v USA od ledna 2024 se dočkali přepracované funkce měření okysličení krve. Apple upravil zobrazení i způsob, jakým aplikace prezentuje výsledky. Tato změna má zpřehlednit měření a zároveň lépe odpovídat na požadavky regulátorů.
Fotogalerie
Adaptivní režim napájení
Další velkou novinkou je rozšíření možností úspory energie na iPhonu. Vedle klasického Režimu nízké spotřeby přibyl tzv. Adaptivní režim napájení, který dokáže automaticky upravovat výkon zařízení, aby prodloužil výdrž baterie. To zahrnuje například mírné snížení jasu displeje, prodloužení trvání některých procesů nebo automatické zapnutí Režimu nízké spotřeby při poklesu kapacity baterie pod 20 %.
V nastavení se nyní objevila nová volba „Upozornění Adaptivního režimu“, která umožňuje rozhodnout, zda chcete být o aktivaci tohoto režimu informováni notifikací. Funkce je dostupná pouze na iPhonech 15 Pro a novějších, i když iOS 26 jako celek podporuje všechny modely od iPhone 11 výše.
Další změny
Beta 7 zatím nepřináší mnoho dalších viditelných novinek, ale Apple tradičně drobně ladí animace, grafické prvky a stabilitu. Je proto možné, že se v průběhu testování objeví další menší úpravy. Finální vydání iOS 26 se očekává v září spolu s uvedením nové generace iPhonů.