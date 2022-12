Recenze bezdrátové nabíječky Swissten Luxury Design: Luxusní provedení, které si zamilujete! [+soutěž]

Pokud chcete v dnešní době nabíjet svůj iPhone či jiný telefon, anebo třeba příslušenství v podobě sluchátek či chytrých hodinek, tak k tomu můžete využít bezdrátové nabíjení. Je prakticky jasné, že postupem času dojde ke kompletnímu vytlačení klasického drátového nabíjení tím bezdrátovým, stejně jako se to stalo u sluchátek. Čím dříve si tedy na bezdrátové nabíjení zvyknete, tak tím více pro vás bude celkový přesun příjemnější. Již nyní najdete na trhu nespočet bezdrátových nabíječek, které si můžete pořídit. Ty se od sebe samozřejmě liší všemožnými specifikacemi, takže pokud máte v plánu nějakou pořídit, musíte zkrátka vědět, co chcete.

Jestliže si potrpíte na luxusní design a perfektní zpracování, tak pro vás mám tip na skvělou bezdrátovou nabíječku, ze které jsem upřímně velmi překvapený. Konkrétně se jedná o Swissten Luxury Design, bezdrátovou nabíječku, kterou jsem si zamiloval ihned poté, co jsem ji vybalil z krabičky. Pojďme se na ni společně podívat v rámci této recenze – vsadím se, že se vám bude taktéž líbit.

Oficiální specifikace

Bezdrátová nabíječka Swissten Luxury Design nabízí celkově dvě nabíjecí plochy – jedná se tím pádem o nabíječku s označením 2v1. Využít ji můžete na nabíjení nejen chytrého telefonu, ale právě také sluchátek či Apple Watch. První nabíjecí plocha, která je určená primárně pro iPhone či jiný chytrý telefon a sluchátka, nabízí výkon až 10 W. Co se pak týče druhé nabíjecí plochy, tak ta dokáže poskytnout výkon až 3.5 W a je tím pádem určená pro nabíjení Apple Watch. Nabíjení iPhonu je každopádně omezeno na 7.5 W, tak samo je omezeno i nabíjení AirPods, a to na 5 W. O napájení bezdrátové nabíječky se stará USB-C konektor, kterému musíte pro správné fungování poskytnout výkon minimálně 18 W. Z hlediska rozměrů má bezdrátová nabíječka Swissten Luxury Design přesně 14 x 6,7 x 0,6 centimetru a je zpracována z hliníku v kombinaci s tvrzeným sklem – na zpracování se ale podíváme později. Cena této nabíječky je 999 korun, díky spolupráci s obchodem Swissten.eu si o ni však můžete zasoutěžit, anebo ji pořídit s až 15% slevou za 849 Kč – stačí recenzi dočíst do konce.

Balení

Stejně jako prakticky všechny ostatní výrobky od Swisstenu, tak i recenzovaná bezdrátová nabíječka Swissten Luxury Design je zabalena v klasické bíločervené krabičce. Na přední straně krabičky najdete vyobrazenou samotnou nabíječku, společně se základními informacemi o maximálním nabíjecím výkonu. Na zadní straně najdete základní návod k použití, společně s vyobrazenými možnými způsoby nabíjení. Po otevření krabičky z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které už se samotná bezdrátová nabíječka nachází. Společně s ní pak najdete v balení ještě napájecí kabel o délce 1,5 metru – tato větší délka rozhodně potěší a nemusíte mít starosti ohledně umístění nabíječky. Přední strana Swissten Luxury Design nabíječky je pak ještě chráněná ochrannou fólií, kterou byste měli před použitím strhnout. V balení pak najdete ještě malou knížečku v podobě podrobného návodu k použití a nalepovací ochrannou „gumu“, která slouží proti poškrábání nabíječky.

Zpracování

Jak už jsem nakousl výše, tak zpracování bezdrátové nabíječky Swissten Luxury Design je opravdu nesmírně prémiové a luxusní. Zcela upřímně, tak skvěle zpracovanou a vypadající nabíječku jsem nejspíše ještě nikdy neviděl. Recenzovaná nabíječka je vyhotovena z tmavého hliníku s tím, že horní část, na kterou se pokládají nabíjená zařízení, je vyhotovena z černého tvrzeného skla. Na levé straně tohoto skla je vyobrazen terčík, který určuje polohu hlavního nabíjecího místa, na pravé straně se pak nachází pogumovaná kolébka, která slouží k nabíjení Apple Watch. Obě dvě nabíjecí místa mají svůj vlastní LED indikátor, který se nachází na boční straně těla a modrou barvou indikuje probíhající nabíjení. V pravém dolním rohu tvrzeného skla pak ještě najdete branding Swissten. Zadní strana je opatřena čtyřmi protiskluzovými nožičkami, ve spodní části uprostřed zde najdete vytištěné certifikáty a další nezbytné informace. Chtěl bych rozhodně zmínit to, že je nabíječka skutečně nesmírně úzká – konkrétně má tloušťku pouhých 6 milimetrů. Když ji vezmete do ruky, tak v ní působí jako starší iPhone, v mém případě jsem si ihned vzpomněl na model 6s, který jsem vlastnil. Opravdu paráda a nemám co vytknout.

Osobní zkušenost

Nabíječku Swissten Luxury Design jsem osobně testoval po dobu několika týdnů, a jak už jsem zmínil, tak jsem si ji skutečně velmi oblíbil. Na stole vypadá naprosto parádně a luxusně a již několik známých se mě ptalo, odkud ji vlastně mám. Za celou dobu testování jsem s ní neměl žádný problém – nabíječka nijak nevynechávala a zkrátka fungovala přesně tak, jak měla. Součástí balení je zmíněná nalepovací guma, kterou byste si měli nalepit na iPhone, abyste nepoškrábali tvrzené sklo nabíječky, osobně jsem ale tuto možnost nevyužil, jelikož zkrátka kazí design jablečného telefonu. Navíc k tomu využívám iPhone v ochranném krytu, takže mě možné poškrábání nijak netrápilo. Během několika týdnů nemám bezdrátovou nabíječku nijak poškrábanou a všeobecně neeviduji jakékoliv jiné poškození. Bezdrátová nabíječka Swissten Luxury Design se jinak při nabíjení nijak zásadně nezahřívá.

Závěr

Díváte se aktuálně po nějaké bezdrátové nabíječce a sháníte takovou, která bude vypadat luxusně a vynikne na vašem stole? Pokud jste si odpověděli kladně, tak jste nyní narazili na to pravé ořechové, a to v podobě bezdrátové nabíječky Swissten Luxury Design. S její pomocí můžete nabíjet až dvě zařízení najednou, a to iPhone či AirPods, společně s Apple Watch. Tato nabíječka je zpracována z tmavého hliníku s tím, že horní stranu pak kryje černé tvrzené sklo, což je naprosto parádní kombinace, na kterou vsází také Apple u svých jablečných telefonů – i díky tomu připomíná tato nabíječka starší iPhone. Pokud se vám Swissten Luxury Design zalíbila, můžete si o ni zasoutěžit, případně nezapomeňte využít slevové kódy, které platí pro veškeré produkty Swissten, přikládám je níže.

