Recenze powerbank Swissten Power Line: Skvělá výbava za skvělou cenu [+soutěž]

Na našem magazínu se v posledních měsících relativně hojně v recenzích věnujeme powerbankám. Není se čemu divit, jelikož se neustále jedná o velmi žádané zboží, a tak neustále vznikají nové a nové typy, které se od sebe liší všemožnými vlastnostmi. Pořídit tak můžete například powerbanky, které jsou jednoduché a levné, anebo takové, u kterých je například prémiový design, vysoká kapacita, skvělá konektorová vybavenost apod. Osobně jsem již psal recenze na všemožné powerbanky, a tak se svým způsobem považuju za experta na powerbanky. Aby toho nebylo málo, tak se na powerbanky podíváme i v rámci této recenze – konkrétně se bude jednat o powerbanky Swissten Power Line, které se řadí do levnější sféry, avšak stále se skvělou výbavou.

Recenzi na jednu powerbanku Swissten Power Line jsem sepsal už před nějakou dobou, jednalo se však o vlajkový model s kapacitou 30.000 mAh. Ne každý uživatel ale nutně potřebuje tak velkou powerbanku, a to nejen z důvodu nevyužitelnosti, ale také z důvodu rozměrů a hmotnosti. Dobrou zprávou je, že powerbanky Swissten Power Line seženete i v menších kapacitách, což mnoho z vás ocení. Hned na začátek mohu prozradit, že powerbanky Swissten Power Line i přes nízkou cenu mile překvapí vybaveností, takže se máte na co těšit.

Oficiální specifikace

Swissten Power Line powerbanky jsou k dispozici v celkově čtyřech kapacitních variantách – jedná se o 5.000 mAh, dále 10.000 mAh, pak 20.000 mAh a nakonec již zmíněných 30.000 mAh. Abyste měli veškeré informace a specifikace zobrazené přehledně, níže najdete seznam, ve kterém se dozvíte o konektorové vybavenosti powerbank, společně s výkony, rozměry, hmotností a cenou. Co se týká cen, tak můžete na všech powerbankách ušetřit až 15%, a to díky slevovému kódu, který najdete na konci recenze. Kromě slevy však již tradičně vyhlašujeme také soutěž, ve které můžete dle náhodného výběru vyhrát powerbanku Swissten Power Line o kapacitě 10.000 mAh nebo 20.000 mAh. Více informací najdete taktéž na konci článku.

Swissten Power Line 5.000 mAh

Vstupní konektory: Micro USB (10 W), USB-C (10 W)

Micro USB (10 W), USB-C (10 W) Výstupní konektory: USB-A (10 W)

USB-A (10 W) Maximální výkon: 10 W

10 W Rychlonabíjení: ne

ne Rozměry: 99 × 63 × 13 milimetrů

99 × 63 × 13 milimetrů Hmotnost: 128 gramů

128 gramů Cena: 339 Kč (bez slevy 399 Kč)

Swissten Power Line 10.000 mAh

Vstupní konektory: Micro USB (18 W), USB-C (18 W)

Micro USB (18 W), USB-C (18 W) Výstupní konektory: USB-C (20 W), USB-A (18 W)

USB-C (20 W), USB-A (18 W) Maximální výkon: 20 W

20 W Rychlonabíjení: Quick Charge a Power Delivery

Quick Charge a Power Delivery Rozměry: 143 × 66 × 16 mm

143 × 66 × 16 mm Hmotnost: 226 gramů

226 gramů Cena: 509 Kč (bez slevy 599 Kč)

Swissten Power Line 20.000 mAh

Vstupní konektory: Micro USB (18 W), USB-C (18 W)

Micro USB (18 W), USB-C (18 W) Výstupní konektory: USB-C (20 W), USB-A (18 W)

USB-C (20 W), USB-A (18 W) Maximální výkon: 20 W

20 W Rychlonabíjení: Quick Charge a Power Delivery

Quick Charge a Power Delivery Rozměry: 144 × 70 × 28 milimetrů

144 × 70 × 28 milimetrů Hmotnost: 418 gramů

418 gramů Cena: 722 Kč (bez slevy 849 Kč)

Swissten Power Line 30.000 mAh

Vstupní konektory: Micro USB (18 W), USB-C (18 W), Lightning (10 W)

Micro USB (18 W), USB-C (18 W), Lightning (10 W) Výstupní konektory: USB-C (20 W), USB-A (18 W), USB-A (12 W)

USB-C (20 W), USB-A (18 W), USB-A (12 W) Maximální výkon: 20 W

20 W Rychlonabíjení: Quick Charge a Power Delivery

Quick Charge a Power Delivery Rozměry: 165 × 84 × 32 milimetrů

165 × 84 × 32 milimetrů Hmotnost: 685 gramů

685 gramů Cena: 1 104 Kč (bez slevy 1 299 Kč)

Balení

Pokud jste si v poslední době koupili cokoliv od značky Swissten, tak vám produkt zajisté dorazil v bílé krabičce s červenými a černými designovými prvky. Naprosto stejné balení mají i recenzované powerbanky Swissten Power Line. Na přední straně krabičky najdete vyobrazenou samotnou powerbanku, a to společně se základními informacemi a označením konektorů. Zadní strana pak disponuje přesnými specifikacemi, společně s návodem k použití powerbanky v několika jazycích, díky čemuž se uvnitř krabice nenachází žádný další zbytečný papír. Jakmile otevřete krabici, tak z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které samotnou powerbanku najdete. Kromě ní je součástí balení ještě USB-C – USB-C kabel o délce jednoho metru.

Zpracování

Powerbanky Swissten Power Line jsou všechny zpracovány totožně, tady samozřejmě mimo rozměrů a hmotnosti, které se odvíjí od kapacity. Využitým materiálem je samozřejmě ABS plast v černé barvě, u kterého je důležité zmínit jeho nehořlavost a odolnost proti teplu, což zvyšuje bezpečnost. Na horní straně powerbanky najdete logo Swissten, společně s LED indikátorem stavu nabití, zadní strana je pak až na vytisknuté certifikáty a specifikace čistá. Na jednom z boků powerbanky Power Line najdete vždy tlačítko, kterým powerbanku aktivujete. Přední strana disponuje všemi konektory, jejichž počet a vlastnosti se odvíjí od kapacity powerbanky.

Osobní zkušenost

Veškeré recenzované powerbanky Power Line od Swisstenu jsem testoval po dobu několika týdnů, a to vždy různě střídavě. Co se týče osobní zkušenosti, tak jsem se za tuto dobu nesetkal s žádnými problémy – vše tedy funguje přesně tak, jak má. Nabíjení jsem testoval hned na několika různých zařízeních, konkrétně na iPhonu a dalších telefonech, iPadu, AirPodech apod. U těchto zařízení mě funkčnost nijak zvlášť nepřekvapila, co mě ale naopak překvapilo je fakt, že tyto powerbanky dokáží skrze USB-C nabíjet i MacBook, tedy vyjma nejmenší 5.000 mAh powerbanky, která nedisponuje výstupním USB-C. Každopádně vzhledem k tomu, že je maximální výkon těchto powerbank 20 W, tak se nedá u Maců hovořit vyloženě o nabíjení, ale spíše o zpomalení vybíjení a delší době provozu. U většiny ostatních powerbank, které jsem testoval, buď k nabíjení vůbec nedošlo, anebo docházelo k samovolnému odpojování a připojování.

Při využívání plného výkonu powerbank nedochází k žádnému výraznému zahřívání, a to ani při nabíjení vícero zařízení najednou. Berte v potaz, že uvedený maximální výkon je skutečně maximální, takže pokud budete nabíjet vícero zařízení v jednom čase, dojde k rozdělení výkonu, čímž můžete přijít o rychlonabíjení. Mnoho uživatelů tohle neví a myslí si, že všechny konektory dokáží najednou poskytnou svůj maximální výkon, jenže takto to není. Dále se mi velmi líbí, ze lze rychlonabíjení využít i pro nabíjení samotných powerbank – nemusíte se tak spoléhat na to, že se budou nabíjet v dnešní době už slabým výkonem 5 W. Nebýt tohoto rychlonabíjení, tak byste větší powerbanky nejspíše nabíjeli několik desítek hodin, což už je zkrátka nepřijatelné.

Soutěž

Společně s internetovým obchodem Swissten.eu jsme si speciálně pro naše čtenáře připravili soutěž, ve které můžete vyhrát 10.000 mAh a 20.000 mAh powerbanku Swissten Power Line vyhrát. Pokud byste se do ní chtěli zapojit, tak se rozhodně nejedná o nic složitého. Stačí, abyste nám do komentářů pod touto recenzí napsali, jaký je součet maximálních výkonů všech čtyř powerbank Swissten Power Line. Během týdne pak soutěž klasicky v komentářích vyhlásíme a domluvíme se na odeslání výhry. Každý čtenář se může zúčastnit pouze jednou, tedy napsat jeden komentář, což bude při vyhlašování samozřejmě ověřeno. Výherci budou dva a to, kterou z uvedených powerbanek vyhrají, bude určeno náhodně.

Závěr

V případě, že hledáte obyčejnou powerbanku za málo peněz, která však nabídne kvalitní zpracování, společně se skvělou výbavou konektorů a vlastnostmi, tak se rozhodně podívejte po powerbankách Swissten Power Line. U většiny těchto powerbank se můžete spolehnout na rychlonabíjení, a to jak nabíjeních zařízení, tak samotné powerbanky. K dispozici jsou celkově čtyři typy powerbanek Power Line, a to s kapacitami 5.000 mAh, 10.000 mAh, 20.000 mAh a 30.000 mAh, takže si rozhodně vybere každý. Pokud jste dočetli recenzi až sem, tak se nezapomeňte zúčastnit soutěže. V případě potřeby pak můžete využít 10% nebo 15% slevový kód na veškeré produkty Swissten, který najdete níže. Powerbanky Swissten Power Line mohu opravdu doporučit, jsou zkrátka skvělé.

10% sleva nad 599 Kč

Zkopírovat

15% sleva nad 1000 Kč

Zkopírovat

Powerbanky Swissten Power Line koupíte zde

Všechny produkty Swissten najdete zde