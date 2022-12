Recenze náhlavních sluchátek Swissten Jumbo: Velké překvapení za skvělou cenu [+soutěž]

Co se týče sluchátek, tak trhu v posledních letech zcela dominují AirPods, tedy pokud je řeč o sluchátkách do uší v podobě in-ear pecek nebo špuntů. Z hlediska náhlavních sluchátek nabízí kalifornský gigant AirPods Max, která jsou taktéž oblíbená, ale vzhledem ke své cenovce nelákají tolik uživatelů. Pokud byste tedy sháněli náhlavní sluchátka, musíte sáhnout po alternativních značkách, kterých je samozřejmě nespočet. Najít můžete náhlavní sluchátka extrémně levná, u kterých se však cena podepíše na zpracování a zvuku, případně lze pořídit i dražší – najít ta pravá se skvělým poměrem cena – výkon je každopádně relativně složité.

Na našem magazínu se již po dobu několika let v rámci recenzí věnujeme produktům od značky Swissten, která vyrábí všemožné příslušenství. V jejím portfoliu nechybí ani sluchátka, a to jak in-ear, tak i náhlavní. Do rukou se mi před nějakou dobou dostala sluchátka Swissten Jumbo, která jsou právě náhlavní a zcela upřímně mě mile překvapily, a to z vícero stránek. Pojďme se na ně proto společně podívat v této recenzi.

Oficiální specifikace

Stejně jako v ostatních recenzích, tak i v této začneme oficiálními specifikacemi, které toho prozradí mnoho. Swissten Jumbo jsou tedy náhlavní sluchátka se skládací konstrukcí, díky čemuž jsou skladné a jednoduše přenositelné. Reproduktory mají 40 mm, impedance dosahuje 32 ohmů a výkon je 2x 30 mW. Frekvence je klasická, a to v rozmezí od 20 Hz do 20 kHz, citlivost mikrofonu 98 ± 3dB. Velmi důležité je zmínit, že recenzovaná sluchátka podporují Bluetooth 5.3, díky čemuž mají dosah až 10 metrů a nabízí kodeky HFP, HSP, A2DP, AVRCP a další. Baterie má kapacitu 300 mAh, díky čemuž mají vydržet hrát až 16 hodin s tím, že je kompletně nabijete do 2 hodin. Zapomenout nesmíme ani na odolnost proti vodě, kterou určuje certifikace IPX3. Cena je 999 korun, díky naší spolupráci s obchodem Swissten.eu si o ně každopádně můžete zasoutěžit, viz níže. A pokud se na vás neusměje štěstí, můžete využít až 15% slevový kód, díky kterému se dostanete na částku 849 korun.

Balení

Z hlediska balení je všechno při starém – je tedy stejné, jako u jiných výrobků od značky Swissten. Dostanete tedy bílou krabici s červenými prvky, na které se zepředu nachází vyobrazená sluchátka Swissten Jumbo, a to společně se základními informacemi. Na bočních stranách pak najdete další popisky, společně s fotkou sluchátek, na zadní straně se nachází podrobné specifikace a popis sluchátek, společně s návodem. Po otevření krabice z ní stačí sluchátka zabalená ve fólii, společně s krabičkou, vytáhnout. Sluchátka jsou v krabici kompaktně složená, v krabici pak najdete příslušenství v podobě nabíjecího USB-A – USB-C kabelu o délce 80 cenitmetrů, dále kabel s 3,5mm jack koncovkou na obou stranách dlouhý 1 metr a podrobnou knížečku s podrobným návodem. Balení tedy pořádku, každopádně škoda zbytečného plastu, sluchátka by mohla být zabalena třeba v nějaké pěkném pytlíku, který by mohl být využit i pro přenášení.

Zpracování

Ohledně zpracování jsem byl opravdu mile překvapen ihned, jakmile jsem sluchátka vzal poprvé do ruky. Samozřejmě jsou vyhotovena z plastu, který svým způsobem imituje hliník – že se o něj nejedná však z dálky bez dotyku nepoznáte. Na levé mušli najdete USB-C konektor pro nabíjení, společně s LED indikátorem, pravá mušle toho pak nabízí o mnoho více – konkrétně přepínač pro zapnutí/vypnutí, dále tlačítka pro ovládání, 3,5mm konektor pro drátové propojení se zařízením a dírku pro mikrofon. Samotná konstrukce, u které lze nastavit velikost, je opravdu velmi pevná a nemám ze sluchátek pocit, že by se třeba při skládání mohla zlomit. Díky této možnosti skládání lze mušle vytočit do strany, a poté jednu z nich „ohnout“ směrem dovnitř, čímž dojde k výraznému zmenšení a zvýšení kompaktnosti. Náhlavník, na jehož horní straně je vidět branding Swissten, je kompletně zhotoven z koženky a jemné pěny, stejně tak jako náušníky.

Osobní zkušenost

Už na samotné krabici sluchátek je napsáno, že jsou dle výrobce velmi pohodlná, tudíž jsem měl velká očekávání. Perfektní zprávou je, že se tato očekávání skutečně naplnila. Po prvním nasazení sluchátek Swissten Jumbo na hlavu jsem si připadal, jako bych je prakticky neměl. Náušníky jsou opravdu velmi příjemné a jemné a dokonale se přizpůsobí vaším uším. Osobně sluchátka přes hlavu absolutně nevyužívám, právě proto, jelikož jsou mi nepohodlná, Swissten Jumbo si ale dokážu představit nosit klidně celý den. Při testování jsem je měl nasazená po dobu několika hodin v kuse a po dlouhé době jsem u sluchátek nezažil bolest uší či jakékoliv jiné nepříjemnosti. Proto jsem byl opravdu mile překvapen, a pokud hledáte především příjemná sluchátka, rozhodně mohu Swissten Jumbo doporučit.

Swissten Jumbo můžete využívat buď drátově, anebo bezdrátově. Samozřejmě pro mnoho uživatelů už je v dnešní době „drát“ sprosté slovo, rozhodně je ale fajn tuto možnost mít. Velmi příjemná je také zkušenost se spárováním sluchátek, což je nesmírně jednoduchý proces – stačí je zapnout, přejít do nastavení Bluetooth, klepnout na sluchátka a je hotovo, jsou připojená, což vám potvrdí jemný tón. Naštěstí na vás tedy nemluví lámanou čínsko-angličtinou paní, která vám oznamuje úspěšné spárování, jak je zvykem u levnějších modelů. Jak už jsem zmínil v odstavci ohledně zpracování, tak se na pravé mušli nachází celkově tři tlačítka, kterými lze Swissten Jumbo ovládat. Konkrétně můžete díky nim měnit hlasitost, spustit/pozastavit přehrávání anebo přeskočit či vrátit skladbu. Tlačítka by mohla být zpracována o něco lépe, potažmo jemněji, co se týče pocitu při kliknutí, rozhodně se ale nejedná extra výtku.

Zvuk

U každých sluchátek je samozřejmě důležitý zvuk. Za dobu mé kariéry mi rukama prošla všemožná sluchátka, jak ta levná, tak i dražší, jak ta horší, tak ta lepší. A zcela upřímně, Swissten Jumbo bez váhání zařazuji do nadprůměrné škatulky sluchátek. Před rozbalením jsem očekával, že zvuk nebude bůhvíjak dobrý, plechový a nevýrazný, po prvním přehrání hudby a podcastu jsem ale okamžitě změnil názor. Konkrétně je zvuk opravdu čistý, a to i při maximální hlasitosti, která je oznámena pípnutím. O trochu více vynikají basy, ale nikterak výrazně, jak je opět zvykem u jiných podobných sluchátek. Sluchátka jsem konkrétně využíval při poslouchání různých žánrů hudby, společně podcasty, a nedostal jsem se do situace, ve které bych si řekl, že to Swissten Jumbo jednoduše nezvládají. Za necelou tisícikorunu, kterou tato sluchátka stojí, je dle mého zvuk opravdu nadprůměrný a upřímně nemám problém říct, že jsou na tom podobně, jako AirPody – a to jsem skutečně velký fanoušek a zastánce jablečných sluchátek.

Soutěž

Závěr

Nečekal jsem, že se mi někdy do rukou dostanou taková sluchátka, jako Swissten Jumbo. Co se týče poměru cena – výkon, tak ten je u těchto sluchátek skutečně naprosto parádní, až se mi to prostě nechce věřit. Jak už jsem zmínil v řádcích výše, tak hned napoprvé mě extrémně překvapila kvalita zpracování, především tedy z hlediska pohodlnosti. Náušníky i náhlavník jsou velmi příjemné a komfortní a ze sluchátek tak nebolí uši ani po delším nošení. Zároveň jsem byl mile překvapen i zvukovým projevem, se kterým jsem se ještě u sluchátek v podobné cenové relaci nejspíše nesetkal. Sluchátka Swissten Jumbo tedy zcela doporučuji, takže si o ně buď zasoutěžte, anebo využijte slevu, kterou přikládám níže.

