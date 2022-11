Recenze MagSafe powerbanky Swissten: Všestranný hybrid i s Power Delivery [+soutěž]

MagSafe je jednou z hlavních funkcí, které nabízí veškeré novější iPhony, konkrétně od modelů 12 (Pro). I přesto, že se jedná o vskutku dokonalou technologii, o ní mnoho uživatelů často nemá ani nejmenší tušení, což je velká škoda. MagSafe totiž využívá magnety, které se nachází v zádech jablečných telefonů, k připnutí různého příslušenství – může se jednat o bezdrátové MagSafe nabíječky, držáky do auta či stojánky, peněženky, powerbanky a mnoho dalších. Svou vlastní powerbanku nabízí i Apple, potažmo tzv. MagSafe baterii, ta však z hlediska poměru cena – výkon rozhodně není ideální, a tak se zkrátka vyplatí pořídit alternativy. V této recenzi se tak společně podíváme na další MagSafe powerbanku Swissten, která toho však nabízí více, než ta původní, o které si můžete přečíst v recenzi viz níže.

Oficiální specifikace

Jak už to bývá v našich recenzích zvykem, tak i v tomto případě začneme oficiálními specifikacemi. Jedním z nejdůležitějších údajů je u powerbanky samozřejmě kapacita – u naší MagSafe powerbanky Swissten je konkrétně řeč o 10 000 mAh. Co se pak týče výkonu, tak bezdrátově poskytne tato recenzovaná powerbanka až 15 W a je plně kompatibilní s MagSafe. Kromě toho však na powerbance najdeme ještě tři další konektory, a to konkrétně na spodní straně. Jedná se u vstupní Lightning (5V DC 2A / 9V DC 2A), vstupní a zároveň i výstupní USB-C (5V DC 3A / 9V DC 2,2A / 12V DC 1,5A; 5W / 7,5W / 10W / 15W) a pouze výstupní USB-A (4,5V DC 5A / 5V DC 4,5A / 9V DC 2A / 12V DC 1,5A). Celkový maximální výkon je 22.5 W, což je na powerbanku v tak malém těle rozhodně fajn. Nechybí podpora Power Delivery (18 W) a Quick Charge (20 W). Samozřejmě je důležité zmínit, že lze Swissten MagSafe powerbanku využít i pro bezdrátové nabíjení starších iPhonů bez MagSafe, a to s využitím klasickém standardu Qi. Typ využité baterie je Li-Polymer. Cena MagSafe powerbanky Swissten je 1 149 Kč, můžete si o ni každopádně zasoutěžit. A pokud nebudete mít štěstí, můžete využít 20% slevu, kterou najdete na konci tohoto článku.

Balení

Swissten powerbanka MagSafe je zabalena v černé krabici, jak už to je u některých produktů od této značky zvykem. Na přední straně krabice se nachází vyobrazená samotná powerbanka se základními specifikacemi ohledně kapacity a výkonu, stejně tak i na boční straně. Větší polovinu zadní strany krabice pak zabírá návod v několika jazycích, společně s rozborem jednotlivých částí powerbanky. Po otevření krabice z ní stačí MagSafe powerbanku Swissten v plastové přenosce vytáhnout. Powerbanka je dále zabalena v plastovém pytlíku a společně s ní najdete v balení ještě USB-C – USB-C nabíjecí kabel, který má délku jednoho metru.

Zpracování

Co se týče zpracování recenzované powerbanky, tak rozhodně není co vytknout. Je zhotovena z černého matného ABS plastu s tím, že v jednom z horních rohů najdete otvor, ve kterém je provlečené poutko. Díky němu lze powerbanku k čemukoliv připevnit, například k batohu, aby nedošlo k její ztrátě. Přední strana, tedy ta, která doléhá na záda iPhonu, má jasně vyznačenou plochu, kde se nachází magnety. Vyznačení je provedeno lesklým plastem, který má jinou strukturu a působí lehce gumovým dojmem, takže by nemusel záda iPhonu poškrábat. Nechybí zde samozřejmě ani branding Swissten.

Na zadní straně se nachází potřebné informace a certifikáty, je ale škoda, že při připevnění pomocí MagSafe na iPhone jsou otočeny vzhůru nohama, což dojem ze zpracování lehce kazí. Spodní strana je pak opatřena již zmíněnými třemi konektory, a to Lightning, USB-C a USB-A. Na levé straně pak najdete LED indikátor, který informuje jednak o nabití, a jednak o aktivním nabíjení zařízení, na pravé straně se nachází tlačítko, kterým se powerbanka spouští a aktivujte nabíjení.Rozměry powerbanky jsou 109 x 69 x 17.2 milimetru, váha pak dosahuje 117 gramů. Vzhledem k tomu, že se jedná o powerbanku s kapacitou 10 000 mAh, rozměry i váha mile překvapí.

Osobní zkušenost

MagSafe powerbanku Swissten jsem testoval po dobu několika dní, a to s iPhonem 12. Je nutné zmínit, že se skutečně jedná o powerbanku, která je kompatibilní s MagSafe, a to se vším všudy. Po přicvaknutí na iPhone se vám tedy zobrazí animace nabíjení a maximální nabíjecí výkon je až 15 W. Berte však na vědomí, že se pořád jedná o bezdrátovou MagSafe powerbanku, takže od ní neočekávejte, že nabije iPhone bezdrátově z nuly na 50 % za půl hodiny, jako je to v případě drátového nabíjení. Využívání MagSafe powerbanky se všeobecně hodí především k udržování stavu baterie, každopádně pokud necháte iPhone nabíjet v klidovém stavu, tak se samozřejmě procenta nabití mohou i znatelně zvýšit. Chcete-li nutně a rychle iPhone či jiné zařízení nabít, vždy uděláte lépe využitím drátového nabíjení – na spodní straně powerbanky k tomu máte k dispozici patřičné konektory.

Hodně z vás bude rozhodně zajímat i to, jak je to se zahříváním powerbanky. Nejdéle v kuse jsem powerbanku využíval k nabíjení iPhonu 12 zhruba dvě hodiny s tím, že na dotyk byla teplá, rozhodně ne ale nějakým závratným způsobem. Část energie se tedy rozhodně na teplo přemění, to prakticky u každé bezdrátové powerbanky stejného typu, nejedná se však o nějakou nevýhodu, ale spíše vlastnost. Co se pak týče kompatibility, tak je uvedeno, že lze recenzovanou powerbanku využít se všemi iPhony 12 a novějšími, tedy pokud je řeč o MagSafe. Jak už bylo zmíněno, tak nechybí ani podpora Qi nabíjení, které lze využít u všech iPhonů 8 a novějších, popřípadě i jakýchkoliv jiných telefonů s podporou bezdrátového nabíjení. Jinak z hlediska osobní zkušenosti s MagSafe powerbankou Swissten nemám žádné problémy, ze začátku se mi pouze dvakrát MagSafe nabíjení samo od sebe vyplo, ale nyní už se to neděje.

Závěr

V případě, že byste si chtěli pořídit nějakou powerbanku, ale chcete moderní řešení s MagSafe, tak máte na výběr z vícero možností. Buď sáhnete po originální MagSafe baterii od Applu, anebo po nějaké alternativě, například právě ve formě MagSafe powerbanky Swissten. Rozdíl je mezi těmito řešeními opravdu velký a v naprosté většině odvětví vede alternativní řešení. MagSafe baterie je bohužel drahá, vychází na 2 890 Kč, což je téměř 3x více, než recenzovaná powerbanka Swissten. Kromě toho má také menší kapacitu a nedisponuje konektory pro drátové nabíjení. Apple MagSafe baterie má snad tedy pro někoho výhodu prakticky jen v designu a  na zadní straně. Z vlastní zkušenosti vám tak mohu Swissten MagSafe powerbanku doporučit.

