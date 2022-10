Recenze MagSafe powerbanky Swissten: Dobíjejte iPhone jednoduše a bez starostí

Když Apple společně s příchodem iPhonů 12 představil také MagSafe, většina z nás si ani neuvědomila, jakou změnu tato vychytávka přinese. Pokud se v novějších jablečných telefonech úplně neorientujete a MagSafe vám nic neříká, tak se jedná o technologii Applu, kdy jsou uvnitř těla na zádech „dvanáctek“ a ostatních novějších iPhonů zabudovány magnety. Díky nim tak můžete využít magnetické příslušenství, například v podobě peněženek či držáků ve vozidlech, ke kterým iPhone pouze přicvaknete. Mezi jedno z nejnovějších MagSafe příslušenství pak patří powerbanky, které magneticky přichytíte na záda jablečných telefonů, čímž započne bezdrátové nabíjení.

Oficiálně přišel s takovou powerbankou prvně Apple a pojmenoval ji MagSafe baterie, potažmo MagSafe Battery Pack. Tato originální powerbanka měla plně nahradit tehdejší oblíbené obaly Smart Battery Case, které disponovaly vestavěnou baterií a dokázaly jablečné telefony nabíjet klasicky přes Lightning konektor. Bohužel se ale z MagSafe baterie stalo fiasko, a to především kvůli ceně, nízké kapacitě a pomalému nabíjení. Prakticky se dá říct, že MagSafe baterie dokáže pouze zpomalit vybíjení podporovaných iPhonů. Zodpovědnost tak museli vzít do svých vlastních rukou ostatní výrobci jablečného příslušenství. Mezi jednoho takového výrobce patří i Swissten, který přišel se svou vlastní MagSafe powerbankou, na kterou se společně podíváme v této recenzi. Jedná se o aktualizovanou verzi této powerbanky, která je již kompatibilní se všemi iPhony, které podporují MagSafe, bez výjimky.

Oficiální specifikace

Swissten MagSafe powerbanka je snad ve všech ohledech lepší, než již zmiňovaná MagSafe baterie od Applu. Hned ze začátku můžeme zmínit o dost vyšší kapacitu, která dosahuje 5 000 mAh. Oproti MagSafe baterie je tato kapacita téměř dvojnásobně vyšší, pokud tedy budeme počítat s výpočtem získanou kapacitou 2 920 mAh (bez ztrát). Co se týče maximálního nabíjecího výkonu, tak ten dosahuje až 15 W. Na těle Swissten MagSafe powerbanky se pak nachází dva konektory, a to vstupní Lightning (5V/2A) a vstupní i výstupní USB-C, které dokáže poskytnout výkon až 20 W prostřednictvím Power Delivery. Rozměry této powerbanky jsou pak 110 x 69 x 12 milimetrů, váha dosahuje pouhých 120 gramů. Klasická cena MagSafe powerbanky od Swisstenu je 799 korun, avšak pokud se dostanete až na konec této recenze, tak můžete využít až 15% slevu, čímž se dostanete na cenu 679 Kč.

Balení

Podíváme-li se na balení MagSafe powerbanky Swissten, tak je na první pohled pro tuto značku naprosto typické. To znamená, že dorazí v tmavé krabičce, na které se vepředu nachází samotná powerbanka, společně s informacemi o podporovaných technologiích, maximální kapacitě apod. Na jedné z bočních stran pak najdete info o vstupech a využité baterii, zezadu se pak nachází popis a manuál, společně s vyobrazením jednotlivých částí MagSafe powerbanky Swissten. Po otevření krabičky z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které už se nachází samotná powerbanka, společně s 20 cm USB-A – USB-C kabelem pro nabíjení.

Zpracování

Co se týče zpracování, tak stejně jako u většiny produktů od Swisstenu, nemám ani u MagSafe powerbanky prakticky co vytknout. Na přední straně powerbanky, která se přicvakává na záda iPhonu, je v horní části vyznačené bezdrátové nabíjení, níže pak najdete branding Swissten, společně s označením vstupu a výstupu u konektorů. Spodní strana pak vlevo disponuje vstupním Lightning konektorem, uprostřed se nachází čtyři dírky pro LED diody, které vám řeknou informace o stavu nabití, napravo pak najdete vstupní i výstupní USB-C konektor.

Na zádech se nachází vyobrazené certifikáty a informace o výkonech konektorů apod., níže pak najdete vyklápěcí nožičku s logem Swissten, díky které můžete při nabíjení váš iPhone také postavit, což se hodí třeba při sledování filmů. Na pravé straně prakticky úplně dole se pak nachází aktivační tlačítko powerbanky, které také zobrazí stav nabití prostřednictvím zmíněných LED diod. Horní strana pak disponuje otvorem pro prostrčení poutka. Za mě bych na této Swissten MagSafe powerbance změnil pouze umístění nápisů s certifikáty, a to čistě z estetického hlediska na přední stranu, zároveň bych si na této přední straně, která se dotýká zad iPhonu, dokázal představit nějakou gumovou ochrannou vrstvu proti poškrábání – jedná se ale spíše o maličkosti.

Osobní zkušenost

Kdybyste se mě zeptali na jednu z nejlepších novinek, se kterou Apple v poslední době přišel u iPhonů, tak vám bez váhání řeknu právě MagSafe – jsem jeho velikým zastáncem a dle mého názoru má obrovský potenciál. Už nyní nejspíše tak nějak tušíte, že vám řeknu, že je MagSafe baterie od Swisstenu jednoduše skvělá… a je to pravda. Jak jsem psal v úvodu, tak MagSafe baterie od Applu mě sice nadchla designem, to je ale tak nějak všechno. Vše, co jsem od Apple MagSafe baterie očekával, nabízí ta od Swisstenu. Jedná se tedy o nízkou cenu, která je čtyřnásobně nižší, a obrovskou kapacitu, která je zase oproti MagSafe baterii od Applu téměř dvojnásobná. Co se týče nevýhod, tak je nutné zmínit zahřívání. Je důležité zmínit, že Swissten tuto MagSafe powerbanku nedávno aktualizoval, díky čemuž už ji můžete využít na všech iPhonech s podporou MagSafe.

Při využívání MagSafe powerbanky od Swisstenu jsem se kromě zahřívání nesetkal s žádným problémem a funguje naprosto dle očekávání. Po přicvaknutí na iPhone se na jeho displeji objeví klasická MagSafe animace, která informuje o nabíjení, stejně jako u MagSafe baterie. Nutno ale zmínit, že MagSafe powerbanku Swissten můžete využít i pro klasické Qi bezdrátové nabíjení, a to například starších iPhonů či AirPods – nejste limitováni na MagSafe. Zároveň lze využít i USB-C konektor pro klasické drátové nabíjení, konkrétně třeba pro 20W rychlonabíjení Power Delivery, kterým nabijete novější iPhony z 0 % na 50 % za pouhých 30 minut. MagSafe bezdrátové nabíjení pak probíhá při 15 W a do 50 % jste schopni iPhone pomocí něj nabít za zhruba hodinu, kompletní nabití do 100 % pak potrvá zhruba 2,5 hodiny. Kromě jednoduchého designu se mi u MagSafe powerbanky Swissten líbí také vyklápěcí nožička, která se může hodit, zároveň musím pochválit tak přítomnost otvoru pro poutko.

Závěr a sleva

Pokud pokukujete po MagSafe baterii od Applu, ale vadí vám vysoká cena, společně s nízkou kapacitou, tak bych vám doporučil, abyste už o ní ani nepřemýšleli. Na trhu jsou totiž parametrově, a pro někoho i designově, lepší MagSafe baterie (či powerbanky), které navíc seženete za zlomek ceny. Adeptem na ideální MagSafe powerbanku je tak bezesporu ta od Swisstenu, kterou vám po dlouhodobém testování mohu doporučit. Díky malým rozměrům ji můžete jednoduše hodit do batohu či kabelky, popřípadě ji můžete rovnou nechat přímo na zádech iPhonu, jelikož i s ní se dá telefon bez problémů držet a ovládat. Obchod Swissten.eu nám navíc poskytl slevové kódy na na všechny produkty Swissten, které najdete níže – stačí je klasicky zadat v košíku.

