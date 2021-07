Kapacita MagSafe baterie je vyšší než se může na první pohled zdát. Proč?

Je to jen několik málo dní dozadu, kdy jsme se konečně, po opravdu dlouhém čekání, dočkali představení MagSafe baterie pro nejnovější iPhony 12. MagSafe baterie, potažmo MagSafe Battery Pack, je přímým nástupcem Smart Battery Case, s pomocí kterého jste mohli dodat šťávu některým starším zařízením. Jak už ale název napovídá, tak MagSafe baterie není kryt, ale pouhý „modul“, který lze magneticky technologií MagSafe přicvaknout na záda iPhonů 12 (a novějších), čímž ihned začne nabíjení jablečného telefonu.

Některým jedincům se MagSafe baterie líbí a dost možná už ji mají i objednanou, jiní jedinci pak odmítají dát téměř tři tisíce korun za externí baterii, která „má kapacitu pouhých 1 460 mAh a nedobije nejnovější iPhony 12 ani jedinkrát“. To, že má MagSafe baterie 1 460 mAh, je již aktuálně známá věc – tato informace se totiž nachází přímo na těle MagSafe baterie. Nutno ale podotknout, že mAh v tomto případě určitým způsobem klamou. O mnoho důležitější je v tomto případě výkon a napětí. U různých powerbanek a externích baterií se často v jednotkách mAh udává kapacita, čímž lze pak „vypočítat“, kolikrát příslušenství zvládne zařízení nabít. Jenže jednotky mAh můžete srovnávat pouze v případě, že mají srovnávané baterie stejné napětí. Pokud nemají, tak srovnání nedává smysl.

MagSafe baterie vs. baterie v iPhonech 12

Jak už bylo zmíněno výše, tak jednotky mAh u dvou baterií můžete porovnávat pouze v případě, pokud mají stejné napětí. A pokud se podíváte na napětí MagSafe baterie a nejnovějších iPhonů 12, tak zjistíte, že se liší. Specifikace MagSafe baterie jsou následující: 1 460 mAh, napětí 7.62 V a výkon 11.13 Wh. iPhone 12 mini má pak baterii o kapacitě 2 227 mAh, iPhone 12 a 12 Pro disponuje 2 815 mAh baterií a největší iPhone 12 Pro Max má pak baterii o kapacitě 3 687 mAh. Napětí je ale u baterií iPhonů 12 3.81 V. MagSafe baterie má tedy větší napětí, takže může iPhone dobít více než se může z údaje mAh zdát.

Pomocí jednoduchého vzorce proud * napětí = výkon lze relativně jednoduše zjistit, kolik mAh má MagSafe baterie pro určené napětí. Potažmo lze vypočítat hodnoty Wh pro baterie jednotlivých iPhonů 12, a poté je porovnat s hodnotou Wh u MagSafe baterie. Pojďme si to tedy vypočítat – MagSafe baterie poskytuje 1 460 mAh při 7.62 V, což znamená, že při 3.81 V se dostaneme na hodnotu 2 920 mAh. K tomuto číslu se dopracujete tak, že vezmeme hodnotu výkonu baterie a vydělíme ji napětím baterií iPhonů 12 (tzn. 11.13 Wh / 3.81 V). Je ale nutné zmínit, že na 2 920 mAh se dostaneme při 100% efektivitě, kterou však u bezdrátového nabíjení nelze zaručit. Kdyby bezdrátové nabíjení bylo efektivní na 100 %, tak by se dalo říci, že zvládneme bez problémů nabít iPhone 12 mini, 12 a 12 Pro, u 12 Pro Max by pak pár stovek mAh chybělo.

Efektivita a srovnání Wh

Určitě se nyní ptáte, jaká je tedy efektivita bezdrátového nabíjení? Co se týče toho klasického Qi, tak se uvádí, že je jeho efektivita zhruba 50 %. Podle dostupných zdrojů by efektivita MagSafe baterie měla být o něco větší, nad 70 % by se ale dostat neměla. Úplně nejlépe lze možnosti nabití iPhonů 12 určit prostřednictvím jednotek Wh, ke kterým se dostaneme vynásobením napětí a proudu. Učiníme-li tak, dostaneme se na následující hodnoty:

MagSafe baterie – 11.13 Wh

iPhone 12 Pro Max – 14.05 Wh

iPhone 12 Pro – 10.73 Wh

iPhone 12 – 10.73 Wh

iPhone 12 mini – 8.48 Wh

Pokud porovnáme hodnoty, tak zjistíme, že se MagSafe baterie nachází někde mezi iPhonem 12 (Pro) a iPhonem 12 Pro Max. Je ale nutné počítat s již zmíněnou účinnosti, která by měla být okolo 70 %. Budeme-li s účinností 70 % počítat, tak se u MagSafe baterie dostaneme na reálný výkon zhruba 7.79 Wh (dá se říct zhruba 2 044 mAh) . To znamená, že na 100 % nebudeme pomocí MagSafe baterie schopni nabít žádný iPhone. Nejlépe na tom bude iPhone 12 mini s nejmenší baterií, u které se dostaneme na nějakých 90 % nabití.

Závěr

A co z toho článku tedy plyne? Fakt, že MagSafe baterii s bateriemi iPhonů 12 není možné srovnávat, tedy z hlediska mAh, a to kvůli rozdílnému napětí baterií. Chcete-li baterie srovnat, tak je nutné počítat s Wh, díky kterým získáte lepší pohled na věc. I tak je ale po vypočtení Wh nutné pracovat s účinností, která by v případě MagSafe baterie měla být zhruba 70 %. Díky tomu se dostaneme na reálnou hodnotu okolo 7.79 Wh. Různé zdroje uváděly, že má MagSafe baterie dva články o celkové velikosti 2 920 mAh, což tedy není pravda a je to škoda. Někteří z vás tedy možná na začátku tohoto článku měli špetku naděje, že bude kapacita MagSafe baterie vyšší než různé zdroje uvádí, nakonec se ale rozhodně o žádnou slávu nejedná.

