Apple před pár dny představil jedno z nejočekávanějších příslušenství poslední doby – konkrétně je řeč o MagSafe baterii, chcete-li MagSafe Battery Packu. Jedná se o přímou náhradu Smart Battery Case, tedy krytu, který sloužil k prodloužení výdrže některých starších iPhonů. MagSafe baterie je určená pouze pro iPhony 12 a novější, jelikož se nejedná o kryt, ale o malý „modul“, který prostřednictvím magnetů a technologii MagSafe přicvaknete na záda vašeho jablečného telefonu, čímž začne dobíjení. Na našem magazínu jsme se MagSafe baterii již několikrát věnovali, stejně tak i na našem sesterském magazínu Jablíčkář.cz. Tam nedávno došlo k vydání článku, ve kterém jsme se zaměřili na 5 věcí, které jste možná nevěděli o MagSafe baterii pro iPhony 12 – viz odkaz níže. V tomto článku se společně podíváme na dalších 5 věcí – pokud si tedy přečtete oba články, tak věcí zjistíte hned 10. Vrhněme se přímo na věc.

Nabíjení a vysoká teplota

Apple uvádí, že při nabíjení jablečného telefonu prostřednictvím MagSafe baterie může dojít k tomu, že se iPhone začne zahřívat. Kromě nabíjení jako takového za zahřívání může samotná MagSafe baterie, která překryje velkou část zad iPhonu, čímž se částečně zhorší odvádění tepla. Pokud při využívání MagSafe baterie dojde k přehřátí iPhonu, tak se nabíjení zastaví na 80 %, čímž se zaručí delší životnost baterie. Dojde-li k přehřátí, tak vás o tom zařízení informuje. Vy v takovém případě můžete udělat to, že zařízení přesunete na místo, na kterém je menší teplota a chládek. Jakmile teplota iPhonu opět klesne, tak se nabíjení automaticky znova spustí.

Zobrazení stavu nabití

Pokud chcete sledovat přesný stav nabití MagSafe baterie, tak bude nutné, abyste si na plochu či do sekce s widgety umístili widget s názvem Baterie. V rámci tohoto widgetu se zobrazují stavy nabití všech vašich Apple produktů. Kromě iPhonu se zde zobrazí stav nabití Apple Watch, AirPods či právě MagSafe baterie. Stav nabití MagSafe baterie budete moci zjistit také prostřednictvím LED diody, která se nachází na jejím těle (prozatím neznámo kde). Tato LED dioda bude moci zobrazit buď zelenou či oranžovou barvu. Prozatím není jisté, jaká barva se při konkrétním stavu objeví, nejspíše ale bude chování podobné LED dioda z AirPodů.

Zdroj: Apple

Optimalizované nabíjení baterie

Už výše jsme uvedli, že MagSafe baterie bude schopná ohledně nabíjení s iPhonem inteligentně komunikovat. Kromě toho, že může dojít k omezení nabíjení při přehřátí, tak k němu dojde také v případě, že máte aktivní funkcí Optimalizované nabíjení baterie. Pokud iPhone rozpozná, že jej budete dlouhodobě nabíjet, tak v určitém času nabíjení utne, a poté jej opětovně spustí až tehdy, kdy to bude potřeba. Informace o tom, kdy se nabíjení do 100 % spustí, se pak zobrazí na domovské obrazovce. Dále se může zobrazit také notifikace o tom, že iPhone bude nabitý jen do 90 % kapacity baterie. Budete-li chtít pokračovat v nabíjení, tak stačí přejít do ovládacího centra, kde podržte prst na ikoně úsporného režimu, a poté stiskněte možnost pro pokračování v nabíjení.

Malá účinnost

Apple oficiálně neuvedl, jak velká baterie se v útrobách MagSafe baterie nachází. Šikovným příznivcům se však podařilo rozklíčovat obrázek zadní strany MagSafe baterie, kde se nachází informace o tom, že využitá baterie má 1 460 mAh. To se může zdát s porovnáním baterií iPhonů málo, každopádně je v tomto případě nutné se zaměřit primárně na Wh. MagSafe baterie má 11.13 Wh, pro porovnání má iPhone 12 mini 8.57Wh baterii, iPhone 12 a 12 Pro 10.78Wh a iPhone 12 Pro Max 14.13Wh. I když se po uvedení tohoto srovnání může zdát, že MagSafe baterie na tom nebude tak špatně, tak je tady další překážka, a tou je účinnost bezdrátového nabíjení. Podle věrohodných zdrojů bude účinnost menší než 70 %, někteří uživatelé konkurenčních MagSafe baterií uvádí, že účinnost může klesnout až na pouhých 50 %. Nechceme ale originální MagSafe baterii nějak hanit ještě před tím, než si ji vyzkoušíme na vlastní kůži.

Nabíjecí výkon

Většina z vás jistě ví, že klasický a aktuálně už relativně zastaralý adaptér pro nabíjení starších iPhonů má maximální výkon 5 wattů. Novější modely iPhonů jsou pak díky výkonnějším Power Delivery adaptérům schopné využít nabíjecí výkon až 20 wattů, což rozhodně není k zahození. Určitě vás nyní zajímá, jak je na tom s nabíjecím výkonem MagSafe baterie. Odpověď bohužel zní, že celkem bídně. Pokud MagSafe baterii přicvaknete na iPhone, tak jej začne dobíjet výkonem 5 wattů. Pokud však připojíte MagSafe baterii k nabíjecímu adaptéru o výkonu alespoň 20 wattů, tak se začne nabíjet až výkonem až 15 wattů, který pro srovnání poskytuje například také klasická MagSafe nabíječka. Většina z nás ale bude samozřejmě MagSafe baterii využívat tzv. v terénu – málokdo si ji koupí kvůli tomu, aby ji využíval jakožto klasickou nabíječku. Je ale dobré vědět, že tato možnost existuje.