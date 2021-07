Apple představil MagSafe Battery Pack pro iPhony 12 (Pro)

MagSafe Battery Pack nebo chcete-li přídavné MagSafe baterie k iPhonům 12 (Pro) se konečně staly realitou. Kalifornský gigant totiž tuto náhradu za klasické Smart Battery Case sloužící pro prodloužení výdrže starších iPhonů před malou chvílí představil a konečně tak naplnil očekávání mnoha uživatelů.

Co se týče funkčnosti MagSafe Battery Packu, ta je přesně taková, jakou svět očekával. Produkt bude tedy zjednodušeně řečeno přídavnou baterií pro váš iPhone, který bude pomocí ní dobíjen a díky tomu prodlouží i jeho výdrž. Jak výrazného prodloužení se dočkáme nicméně Apple poměrně překvapivě v popisu produktu neuvádí. Píše v něm totiž jen toto: „Baterii MagSafe stačí přicvaknout. Díky kompaktnímu, intuitivnímu designu se bezvadně hodí na pohotové dobíjení za pochodu. Na iPhonu 12 nebo iPhonu 12 Pro ji drží dokonale zarovnané magnety, které taky zajišťují bezpečné a spolehlivé bezdrátové nabíjení. 27W nebo silnější nabíječkou, jaká se dodává třeba s MacBookem, se Baterie MagSafe dá nabíjet ještě rychleji. Když pak potřebuješ bezdrátovou nabíječku, stačí připojit Lightning kabel a můžeš bezdrátově nabíjet příkonem až 15 W. Doporučujeme 20W nebo silnější USB-C napájecí adaptér a USB-C/Lightning kabel (prodávají se zvlášť).“

Novinka se nabíjí standardně přes Lightning kabel s tím, že po připojení nabíjí iPhone 5W. Poměrně zajímavé je pak to, že jakmile k ní připojíte Lightning, může při použití dostatečně výkonného zdroje nabíjet iPhone až 15W stejně jako klasická MagSafe. Jedná se tedy de facto o přenosnou alternativu klasické MagSafe nabíječky, což je rozhodně super. K funkčnosti novinky bude potřeba mít v telefonu nainstalovaný minimálně iOS 14.7, jehož veřejná verze vyjde s ohledem na start prodejů příští týden. Pokud by vás pak zajímala funkčnost, ta by měla být stejná jako v případě předešlých Smart Battery Case – tedy po připojení začne být iPhone nabíjen a spotřebuje tak nejdřív energii v přídavné baterii a až poté začne spotřebovávat tu svou.

MagSafe Battery Pack je zatím k dispozici jen v bílé barevné variantě a navíc jen v jedné velikosti. Co se pak týče ceny, ta je nastavena na 2890 Kč. Je tedy o celých 900 Kč levnější než Smart Battery Casy pro starší iPhony, což by mu mohlo zajistit mezi uživateli velmi slušnou popularitu. K objednání je novinka již dnes s tím, že vám jí Apple dodá mezi 22. a 26. červencem.