Recenze nalepovacích MagSafe kroužků Swissten: Užijte si MagSafe i na starším iPhonu

MagSafe je nedílnou součástí jablečných telefonů již od roku 2020, tedy všech iPhonů 12 a novějších. Jedná se o naprosto perfektní technologii, které se však bohužel nedostává příliš pozornosti a mnoho uživatelů novějších iPhonů nemá ani nejmenší tušení, co to vlastně MagSafe je. Konkrétně se tedy jedná o magnety, které jsou umístěné na zadní straně v útrobách jablečných telefonů. Díky nim pak můžete iPhone využít s kompatibilním MagSafe příslušenstvím, které se magneticky přicvakne na záda. Může se jednat třeba o bezdrátové nabíječky, powerbanky, držáky, stojany, peněženky a mnoho dalšího.

Jak jsem zmínil výše, tak MagSafe je oficiálně k dispozici jen pro iPhony 12 a novější. Mnoho uživatelů však stále nemá důvod přecházet ze starších modelů, ale MagSafe by využívat chtěli. Přesně pro ně existují již delší dobu speciální kovové MagSafe kroužky, které se dají nalepit na záda iPhonu, popřípadě na jeho kryt. Díky tomu můžete prakticky přidat MagSafe i na starší jablečné telefony, byť samozřejmě nebudete tuto technologii schopni využívat stoprocentně. Největším omezením je nabíjecí výkon, který u MagSafe může být až 15 W, bohužel u přídavného MagSafe se dostáváme jen na 7.5 W, což je klasický výkon Qi bezdrátového nabíjení, se kterým je MagSafe kompatibilní. Pokud vás tohle zaujalo a chtěli byste MagSafe na váš starší iPhone přidat, tak můžete sáhnout po nalepovacích MagSafe kroužcích od Swisstenu, na které se podíváme v této recenzi.

Oficiální specifikace

Veškeré MagSafe podložky či kroužky jsou vesměs stejné a liší se od sebe minimálním způsobem. Pokud se rozhodnete pro ty od Swisstenu, tak byste měli vědět, že je jejich tloušťka pouhých 0,4 milimetru, takže si můžete být jistí tím, že nebudou nijak překážet. K nalepení je pak využita kvalitní 3M samolepící vrstva, která nabízí pevné spojení s podkladem, tj. s telefonem nebo ochranným krytem. V balení se nachází celkově dva MagSafe kroužky. Klasická cena kroužků je 149 korun, aktuálně však platí sleva, čímž cena padá na 99 korun. S využitím našeho slevového kódu se však můžete dostat na 89 korun, což vychází na celkovou slevu 40 %.

Balení

Recenzované MagSafe kroužky Swissten vám dorazí v typické bíločervené krabičce, která je pro tuto značku typická. Na přední straně najdete branding, společně s vyobrazením obou kroužků a základních vlastností. Na boční a zadní straně pak najdete návod k použití. Je rozhodně skvělé, že uvnitř nenajdete žádný další zbytečný papír s manuálem, který byste stejně vyhodili. Vzadu naspod pak ještě najdete dvě fotky s využitím. Uvnitř krabičky už v sáčku najdete oba MagSafe nalepovací kroužky, které stačí vytáhnout a podle potřeby nalepit.

Zpracování

Z hlediska zpracování není moc o čem v tomto případě hovořit. MagSafe kroužky od Swisstenu jsou zpracovány z hliníku, který má tloušťku 0,4 milimetru, takže je reálně velmi úzký a prakticky o něm nebudete vůbec vědět. Oba kroužky mají černou barvu s tím, že se na nich v horní části nachází bílý nápis s brandingem produktu. Jeden z kroužků je vespod vykrojený, druhý pak tvoří celý kruh – žádný rozdíl v použitelnosti však mezi nimi nehledejte, potažmo já jsem jej nenašel.

Osobní zkušenost

V mém případě jsem MagSafe kroužky od Swisstenu využil na postarším iPhonu XS, který prozatím nemám tak úplně potřebu měnit za nový, jelikož mi dostačuje. Snad jedinou věcí, co mě na novějších iPhonech láká, je právě MagSafe a díky těmto kroužkům nějaká potřeba upgradu na nové zařízení prakticky úplně zmizela. Ano, samozřejmě se najdou lidé, kteří tohle řešení budou hanit, jelikož není originální a nemusí se zdát elegantní, zcela upřímně mi však rozhodně provedení nevadí. Kromě viditelného kroužku je pro mě jednou nevýhodou nemožnost nabíjení plným MagSafe výkonem, ale vzhledem k tomu, že pořád vsázím na nabíjení kabelem, tak mě to nijak neomezuje. Instalace probíhá jednoduše, stačí sejmout ochrannou pásku lepení, a poté kroužek přilepit na předem očištěné a odmaštěné místo.

Jak už jsem zmínil výše, tak magnetické kroužky můžete využít u každého příslušenství, které podporuje MagSafe. Osobně jsem je využil ve spojení s nabíjecím stojanem určeným pro MagSafe, který tak konečně mohu využít i já se starším iPhonem. Mimo to jsem si do staršího auta připevnil MagSafe držák a pomalu si začínám zvykat také na MagSafe peněženku. Vzhledem k tomu, že jsem MagSafe s novějším iPhonem již několikrát testoval, tak mohu obě dvě řešení, tedy to originální a neoriginální v podobě kroužků, porovnat. A zcela upřímně při využívání nevidím žádný rozdíl. Síla magnetů je totožná, stejně tak i chování. Jasné je však to, že používáním se postupně hliníkový MagSafe kroužek ošoupe.

Závěr

V případě, že se vám líbí technologie MagSafe, ale nechcete prozatím upgradovat svůj starší iPhone, tak se vám rozhodně budou nalepovací MagSafe kroužky od Swisstenu líbit. Jedná se o perfektní řešení, jak můžete MagSafe využívat i na starších jablečných telefonech. Pro možnost bezdrátového nabíjení je samozřejmě nutné kroužek umístit na iPhone 8 a novější, každopádně pokud nemáte v plánu bezdrátově nabíjet a chtěli byste třeba jen využívat stojan, držák či MagSafe peněženku, tak můžete kroužek jednoduše nalepit na jakýkoliv starší iPhone či kamkoliv jinam. Z vlastní zkušenosti vám rozhodně mohu MagSafe kroužky doporučit, a pokud byste si je chtěli pořídit, tak níže přikládám kód, díky kterému pořídíte nejen kroužky, ale všechny Swissten produkty o 10 % levněji.

Nalepovací MagSafe kroužky Swissten koupíte zde