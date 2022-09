Recenze mini adaptérů Swissten: Stačí si vybrat [+soutěž]

Určitě už jste se někdy ocitli v situaci, kdy jste potřebovali k nějakému zařízení připojit kabel či příslušenství, ale jednoduše se vám to nepovedlo, protože koncovka byla oproti konektoru jednoduše jiná. Pokud chcete mít jistotu toho, že vždy připojíte vše ke všemu, tak musíte být vyzbrojeni všemožnými kabely, především tedy pokud využíváte také produkty od Applu. Mezi nejvyužívanější konektory aktuálně patří USB-A, USB-C a Lightning s tím, že kabelů s různými kombinacemi koncovek je opravdu mnoho.

Oficiální specifikace

Přesně nyní však vstupují „do hry“ mini adaptéry Swissten, díky kterým jistotu připojení všeho ke všemu získáte. Swissten má konkrétně v nabídce celkově čtyři typy mini adaptérů:

Lightning (M) → USB-C (F) s rychlostí přenosu až 480 MB/s

s rychlostí přenosu až 480 MB/s USB-A (M) → USB-C (F) s rychlostí přenosu až 5 GB/s

s rychlostí přenosu až 5 GB/s Lightning (M) → USB-A (F) s rychlostí přenosu až 480 MB/s

s rychlostí přenosu až 480 MB/s USB-C (M) → USB-A (F) s rychlostí přenosu až 5 GB/s

Ať už tedy vlastníte Mac nebo počítač, iPhone nebo telefon s Androidem, iPad nebo klasický tablet či jakékoliv jiné zařízení, tak při pořízení toho správného mini adaptéru už vám nebude vzájemné propojení nebo právě připojení různého příslušenství či periferií dělat problém. Cena každého adaptéru je 149 Kč, díky naší soutěži je však můžete všechny získat zdarma. A pokud neuspějete, tak můžete tradičně využít slevový kód, se kterým vás každý adaptér vyjde na 134 Kč.

Balení

Co se týče balení, tak v tomto případě nemáme co moc říct. Mini adaptéry se nachází v malé krabičce v bíločerveném provedení, které je pro Swissten typické. Na přední straně najdete vždy vyobrazený samotný adaptér se základními informacemi včetně přesného označení, přenosových rychlostí a maximálním výkonem pro nabíjení, na zadní straně se pak nachází návod k použití, který asi nikdo z nás číst nebude. Po otevření krabičky z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ze které mini adaptér vyloupněte a začněte používat. Nic dalšího v balení nenajdete.

Zpracování

Veškeré mini adaptéry Swissten jsou zpracovány prakticky totožně, samozřejmě kromě samotných koncovek. Těšit se tak můžete na kvalitní zpracování z šedého pozinkovaného hliníku, který je odolný a jednoduše univerzální. Na každém adaptéru se pak nachází také branding Swissten, na bocích jsou pak „tečky“, díky kterým se vám bude adaptér lépe vytahovat z konektoru. Všechny adaptéry pak váží okolo 8 gramů, rozměry jsou pak okolo 3 x 1.6 x 0.7 centimetru, samozřejmě podle typu adaptéru. To znamená, že se vám adaptéry rozhodně nepronesou a hlavně nebudou zabírat hodně místa, takže se vám vlezou do jakékoliv kapsy od batohu, či od tašky pro přenášení MacBooku či jiného laptopu.

Osobní zkušenost

Adaptéry, huby, redukce – říkejte si jim jak chcete, rozhodně mi ale dáte zapravdu, že se bez nich v dnešní době neobejdeme. Postupně se blýská na lepší časy, jelikož by měl Apple v příštím roce konečně pohřbít USB-C, v oběhu však stále bude většina starších iPhonů s konektorem Lightning, takže redukce budou potřeba i nadále. Co se pak týče USB-C, tak to je čím dál tím rozšířenější a už se jedná o standard, každopádně USB-A rozhodně ještě nějakou dobu bude existovat, takže i v tomto případě potřebujeme redukce. Osobně již delší dobu používám větší přenosné huby, každopádně do přenosné tašky se mi tyto miniaturní adaptéry jednoduše hodí. Absolutně o nich nevím a když je zrovna potřebuji, tak tam jednoduše jsou.

Takový Lightning (M) → USB-C (F) adaptér využijete například pro připojení USB-C flash-disku k iPhonu, popřípadě k nabíjení pomocí kabelu s USB-C. Adaptér USB-A (M) → USB-C (F) jsem pak osobně použil pro propojení nového telefonu s Androidem se starším počítačem, který disponoval jen USB-A. Lightning (M) → USB-A (F) pak využijete k připojení tradičního flash-disku či jiného příslušenství k iPhonu, USB-C (M) → USB-A (F) adaptér pak zase můžete využít k připojení staršího příslušenství k Macu, popřípadě k nabíjení novějšího Android telefonu klasickým USB-A kabelem. A to je jen pár příkladů z mnoha, kdy se můžou mini adaptéry Swissten hodit.

Soutěž

Společně s internetovým obchodem Swissten.eu jsme si speciálně pro naše čtenáře připravili soutěž, ve které můžete všechny recenzované mini adaptéry Swissten vyhrát. Pokud byste se do ní chtěli zapojit, tak se rozhodně nejedná o nic složitého. Stačí, abyste nám do komentářů pod touto recenzí napsali, jakou rychlostí je možné přenášet data s využitím USB-C (M) → USB-A (F) adaptéru. Během několika dnů pak soutěž klasicky v komentářích vyhlásíme a domluvíme se na odeslání výhry. Každý čtenář se může zúčastnit pouze jednou, tedy napsat jeden komentář, což bude při vybírání výherce ověřeno.

Závěr

Jestliže hledáte malé adaptéry pro všechny příležitosti, tak vám rozhodně mohu doporučit ty od Swisstenu. Jedná se o naprosto klasické mini adaptéry, které vám mnohdy dokáží zachránit život, a které by neměly chybět ve výbavě prakticky každého – zvláště, pokud se ve světě technologií pohybujete každý den. Pokud se vám adaptéry zalíbily a usoudili jste, že by se vám mohly hodit, určitě se zapojte do soutěže, popřípadě využijte slevový kód níže pro 10% slevu na všechny produkty Swissten.

Zkopírovat

Mini adaptéry Swissten koupíte zde

Výše uvedenou slevu na Swissten.eu můžete využít klepnutím zde