Recenze klasických víceportových nabíječek Swissten: Hodně muziky za málo peněz [+soutěž]

I přesto, že technologický vývoj postupně čím dál více nahrává tomu, abychom přestali používat dráty, tak se bez nich stále neobejdeme, a to především v případě nabíjení. Ať už ale naše zařízení budeme nabíjet drátově či bezdrátově, tak v obou případech musíme využívat kromě kabelů také nabíjecí adaptéry – buď přímo k nabíjení samotného zařízení, například iPhonu, anebo k napájení bezdrátové nabíječky. Na trhu je k dispozici nespočet různých adaptérů s různými vlastnostmi. Některé nabízí vysoký výkon, jiné zase více konektorů apod. V této recenzi se společně podíváme na klasické víceportové nabíječky Swissten, které nabídnou hodně muziky za málo peněz.

Oficiální specifikace

Swissten má v nabídce hned několik různých typů nabíjecích adaptérů, včetně těch úplně obyčejných s jediným výstupem pro nabíjení pouze jednoho zařízení. Tyto nabíječky však nemusí být úplně praktické v případě, že nabíjíte více zařízení najednou. Přesně proto jsou zde víceportové nabíječky, jenž jsou oproti těm obyčejným dražší jen o pár korun a rozhodně se více vyplatí. Konkrétně v tomto odvětví můžete pořídit klasické Swissten nabíječky se třemi či čtyřmi konektory. Co se týče tříportové USB-A nabíječky, tak ta poskytne výkon maximálně 15 W (1x USB 5V/2,4A; 2x USB 5V/2,4A; 3x USB 5V/1A), čtyřportová verze pak maximálně 20 W (1x USB 5V/2,4A; 2x USB 5V/2A; 3x USB 5V/1,33A; 4x USB 5V/1A). Cena je pouhých 259 korun, respektive 349 korun, každopádně můžete využít 10% slevový kód (viz níže), díky čemuž se dostanete na 233 korun, respektive 314 korun – a to už je opravdu velmi nízká a zajímavá cena. Samozřejmě klasicky nechybí ani soutěž o oba nabíjecí adaptéry.

Balení

Recenzované nabíjecí adaptéry jsou zabaleny v tradičních krabičkách, kterém mají bílo-červené zbarvení. Na přední straně najdete vyobrazený samotný adaptér, společně s informacemi o maximálním výkonu apod. Na boční straně se nachází další informace a zezadu pak návod, společně se specifikacemi. Po otevření krabičky z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ze které už jen samotný adaptér vycvaknete a ihned jej můžete začít používat. Nic víc se v balení nenachází a v případě adaptéru se není čemu divit.

Zpracování

V posledních měsících jsem měl tu čest recenzovat již několik různých adaptérů od Swisstenu a co se týče kvality zpracování, tak i nadále nemám co vytknout. Konkrétně jsou recenzované nabíjecí adaptéry zhotoveny z tvrdého bílého plastu s tím, že na jedné z bočních stran pak najdete vytlačený branding Swissten. Na spodní straně se nachází natištěné specifikace, tj. především hodnoty vstupu a výstupu, na přední straně pak samozřejmě najdete tři, popřípadě čtyři USB-A konektory, které poskytnou dohromady výkon až 15 W, respektive 20 W.

Osobní zkušenost

Klasické nabíjecí adaptéry od Swisstenu využijete prakticky kdykoliv a kdekoliv. Primárně je skvělé, že vám poskytnou možnost nabíjení vícero zařízení najednou s tím, že v zásuvce či prodlužovacím kabelu zaberete pouze jedno místo, namísto třech či čtyř. Co se týče osobní zkušenosti, tak nemám co vytknout – platí, že čím více zařízení budete adaptérem nabíjet, tak tím nižší bude jednotlivý výkon. Maximálně se tedy při nabíjení jednoho zařízení u obou adaptérů dostanete na 12 W (5V/2,4A), po připojení dalších zařízení se výkon samozřejmě snižuje.

Je samozřejmě nutné zmínit, že se nejedná o vyloženě rychlonabíjecí adaptéry, a to hlavně kvůli absence USB-C, byť tedy některé Android telefony budete schopni rychleji nabít. Asi nejlépe vám tyto recenzované adaptéry poslouží při nočním nabíjení vícero zařízení, jelikož se nevyužívá vysoký výkon a nedochází tak k rychlejšímu úbytku životnosti baterií. Mimo to se ale hodí třeba i u pracovního stolu, kde potřebujete mít třeba k dispozici nabíjecí kabely s různými konektory, tj. Lightning, USB-C a microUSB. Pokud takové kabely nemáte k dispozici, můžete si je přihodit do košíku a taktéž na ně získat slevu.

Soutěž

Závěr

Sháníte klasické nabíjecí adaptéry, za které nechcete utratit majlant? Přijde vám neekonomické si pořizovat originální Apple adaptér s jediným konektorem, když za podobnou cenu můžete mít výstupy hned tři nebo čtyři? Pokud ano, tak můžete přestat hledat, jelikož jste zrovna narazili na to pravé ořechové. Klasické adaptéry Swissten můžete využít v nespočtu různých situacích a rozhodně vás nikdy nenechají ve štychu, ani když budete potřebovat nabíjet hned několik zařízení najednou. Navíc k tomu vám nebudou zbytečně zabírat místo v zásuvce a další výhodou je v některých případech právě pomalejší nabíjení, díky kterému nedochází k rychlejší ztrátě životnosti baterie. S 10% slevou níže vás tak oba adaptéry vyjdou opravdu bezkonkurenčně levně.

