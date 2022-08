Recenze 3v1 bezdrátového nabíjecího stojanu Swissten s MagSafe: Vše, co potřebujete [+soutěž]

Naše zařízení můžeme nabíjet dvěma různými způsoby – drátově či bezdrátově. Oba dva tyto způsoby samozřejmě mají své pozitivní i negativní stránky a je jen na každém z nás, který si vlastně vybereme. Aktuálně se však již po dobu několika let tlačí dopředu právě bezdrátové nabíjení, které má být pro uživatele pohodlnější. Bezdrátově můžete nabíjet třeba prostřednictvím jednoduchých nabíječek, které jsou ve většině případech určené jen pro jedno zařízení. Kromě nich ale existují například také speciální nabíjecí stojany, díky kterým nabijete bezdrátově celou flotilu svých (nejen) Apple produktů. V této recenzi se společně na jeden takový stojan podíváme – dokáže nabít až tři zařízení najednou, podporuje MagSafe a je od Swisstenu.

Oficiální specifikace

Jak už bylo zmíněno v nadpisu a předchozím odstavci, tak recenzovaný stojan Swissten dokáže bezdrátově dobít až tři zařízení najednou. Konkrétně se tedy jedná o iPhone, Apple Watch a AirPods (či jiné). Maximální výkon nabíjecího stojanu je 22.5 W s tím, že pro iPhone je k dispozici až 15 W, pro Apple Watch pak 2.5 W a pro AirPods či jiné bezdrátově nabíjené zařízení 5 W. Nutno zmínit, že nabíjecí část pro jablečné telefony využívá MagSafe, takže je kompatibilní s veškerými iPhony 12 a novějšími. Každopádně, stejně jako ostatní MagSafe nabíječky, tak i tahle dokáže bezdrátově nabíjet jakékoliv zařízení, takže můžete využít speciální Swissten MagStick kryty (recenze zde) a bezdrátově nabíjet s využitím tohoto stojanu jakýkoliv iPhone 8 a novější, až po řadu 11. Rozměry stojanu jsou 85 x 106,8 x 166.3 milimetru a jeho cena je 1 399 korun, s využitím slevového kódu se však můžete dostat na 1 259 korun a zároveň si o něj můžete zasoutěžit.

Balení

3v1 nabíjecí MagSafe stojan Swissten je zabalen v krabici, která je pro tuto značku naprosto ikonická. To znamená, že je laděná do bílé a červené barvy s tím, že na přední straně najdete samotný stojan v akci, společně s dalšími informacemi o výkonu apod. Na jedné z bočních stran najdete informace o indikátoru stavu nabití a dalších vlastnostech, zadní strana je pak doplněna návodem k použití, rozměry stojanu a kompatibilními zařízeními. Po otevření stačí z krabice vytáhnout plastovou přenosku, ve které se nachází samotný stojan. Společně s tím najdete v balení ještě malou brožurku, společně s USB-C – USB-C kabelem o délce 1,5 metru.

Zpracování

Recenzovaný stojan je zpracován opravdu velmi kvalitně a i přesto, že je zhotoven z plastu, tak působí robustně. Začnu horní částí, kde se nachází bezdrátová nabíjecí plocha s podporou MagSafe pro iPhone. Skvělé na této ploše je, že ji můžete podle potřeby naklonit, a to až v úhlu 45° – to se hodí například tehdy, pokud je stojan postavený na stole a při práci na něm váš telefon nabíjíte, takže vidíte všechny notifikace. Jinak je tato část plastová s tím, že v případě okraje je zvolen lesklý plast pro zajištění půvabnějšího designu. V horní části plošky je pak vyobrazena „ikona“ MagSafe nabíjení a níže se nachází branding Swissten.

Přímo za ploškou pro nabíjení iPhonu se zezadu nachází výstupek pro nabíjení Apple Watch. Jsem velmi rád, že si uživatelé u tohoto stojanu nemusí dokupovat další originální nabíjecí kolébku, jak to je u jiných stojanů pro nabíjení Apple Watch zvykem – zde je k dispozici integrovaná kolébka, která má navíc černou barvu, takže nijak nenarušuje pěkný design. Jak nabíjecí ploška pro iPhone, tak i výstupek pro Apple Watch jsou umístěné na nožičce se základnou, na které se pak nachází plocha pro nabíjení AirPods, každopádně zde můžete nabíjet jakékoliv jiné zařízení s podporou Qi bezdrátového nabíjení.

Na přední straně základny se pak nachází stavový řádek se třemi diodami, které vás informují o stavu nabíjení. Levá část řádku informuje o nabití AirPods (tj. základna), prostřední informuje o nabití iPhonu a pravá pak o stavu nabití Apple Watch. Ze spodní strany se nachází čtyři protiskluzové nožičky, díky kterým zůstane stojan na svém místě. Kromě toho se zde nachází větrací otvory pro odvod tepla, které se mimo jiné nachází také ze spodní strany výstupku pro nabíjení Apple Watch. Díky nim tak nedochází k přehřívání stojanu.

Osobní zkušenost

Hned na začátek je důležité zmínit, že pro využití potenciálu tohoto nabíjecího stojanu musíte samozřejmě sáhnout po dostatečně výkonném adaptéru. Na samotném stojanu se nachází nálepka s informací o tom, že byste měli minimálně využít 2A/9V adaptér, tedy adaptér s výkonem 18W, každopádně pro poskytnutí maximálního výkonu samozřejmě sáhněte po ještě výkonnějším – ideální je například Swissten 25W nabíjecí adaptér s USB-C anebo Swissten 25W GaN mini nabíjecí adaptér (recenze zde). Pokud máte dostatečně výkonný adaptér, tak už jen stačí využít přibalený kabel a propojit s ním stojan, vstup se nachází na zadní straně základny.

Váš iPhone prostřednictvím integrovaného MagSafe ve stojanu nabijete podobně rychle jako s využitím klasické bezdrátové nabíječky. Co se pak týče Apple Watch, tak zde je kvůli omezenému výkonu nutné počítat s pomalejším nabíjením, každopádně pokud hodinky nabíjíte přes noc, tak vás to nejspíše vůbec trápit nebude. Bezdrátová nabíječka v základně je pak opravdu určená, opět kvůli omezenému výkonu, především pro nabíjení AirPods. Samozřejmě s ní nabijete i jiné zařízení, avšak pouze výkonem 5W – takový iPhone dokáže přijmout prostřednictvím Qi až 7.5 W s tím, že jiné telefony klidně dvojnásobek.

S recenzovaným stojanem pro bezdrátové nabíjení od Swisstenu jsem při používání neměl žádný problém. Primárně si velmi chválím již zmíněný stavový řádek, který vás informuje o stavu nabíjení všech tří zařízení – pokud je část zbarvena do modra, znamená to, že je nabito, a pokud svítí zelená barva, tak probíhá nabíjení. Jednoduše tak hned zjistíte, zdali už máte nabito, pouze je tedy nutné se naučit pořadí diod (zleva AirPods, iPhone a Apple Watch). Magnet v MagSafe nabíječce je pak dostatečně silný a udrží iPhone i v kompletně svislé poloze. Je ale nutné počítat s tím, že pokaždé, když iPhone z MagSafe budete chtít sundat, tak stojan budete muset druhou rukou přidržet, jinak ho jednoduše posunete. S tím ale nejde nic moc dělat, ledaže by měl stojan několik kilogramů, aby zůstal přilepený ke stolu. Při používání jsem se nesetkal ani s přehříváním, a to také díky větracím otvorům.

Soutěž

Společně s internetovým obchodem Swissten.eu jsme si speciálně pro naše čtenáře připravili soutěž, ve které můžete recenzovaný 3v1 bezdrátový nabíjecí stojan Swissten vyhrát. Pokud byste se do ní chtěli zapojit, tak se rozhodně nejedná o nic složitého. Stačí, abyste nám do komentářů pod touto recenzí napsali, jaký je celkový maximální výstupní výkon tohoto nabíjecího stojanu. Během týdne pak soutěž klasicky v komentářích vyhlásíme a domluvíme se na odeslání výhry. Každý čtenář se může zúčastnit pouze jednou, tedy napsat jeden komentář, což bude při vybírání výherce ověřeno.

Závěr a sleva

Sháníte bezdrátovou nabíječku, s pomocí které byste mohli najednou nabít většinu vašich jablečných zařízení, tj. iPhone, Apple Watch a AirPods? Pokud ano, tak bych vám namísto nějaké klasické nabíječky v podobě „placky“ doporučil tento recenzovaný 3v1 bezdrátový nabíjecí stojan od Swisstenu. Nejenže je velmi kompaktní, kromě toho je však hezky zpracovaný a můžete ho mít ideálně položený třeba na pracovním stole, kde navíc díky MagSafe získáte ihned přístup ke všem příchozím notifikacím na iPhonu. Ať už tedy budete chtít dobíjet pouze při práci, anebo během noci, tak zde jednoduše stačí veškerá vaše zařízení odložit a vyčkat na jejich nabití. Vlastníte-li uvedenou trojici produktů od Applu, rozhodně vám tento stojan od Swisstenu mohu doporučit – dle mého se jedná o skvělou volbu.

