Recenze mini nabíjecího adaptéru Swissten: Vleze se do dlaně a rychle nabije váš iPhone [+soutěž]

Pokud jste se před deseti lety nenarodili a nějakou dobu už obýváte naši planetu, tak si rozhodně pamatujete na ty časy, kdy jsme iPhone nabíjeli legendárním 5W nabíjecím adaptérem. Ten znají opravdu všichni, nejen jablíčkáři, ale také uživatelé telefonů s Androidem. A není se čemu divit, jelikož v době, kdy Apple stále ke svým telefonům přibaloval tyto směšné adaptéry, tak konkurence již využívala rychlonabíjecí adaptéry s výkonem desítek wattů. Aktuálně už je však naštěstí situace jiná a na klasické pomalé nabíjecí adaptéry se konečně zapomíná, byť jablíčkáři jej ještě nějakou dobu v hlavě určitě nosit budou.

Nabíjecí adaptéry se každopádně neustále posouvají dál, především co se výkonu týče. Problém je ale v tom, že s rostoucím výkonem roste také velikost celého adaptéru. Na vlastní oči se o tom můžete přesvědčit v případě, že vlastníte například starší 16″ MacBook, anebo 13″ MacBook Pro. Nabíjecí „cihličky“, které k nim Apple přibaluje, jsou už opravdu veliké a něco se s tím muselo začít dělat. Proto začaly vznikat nabíjecí adaptéry, které využívají technologii GaN (galium nitride). Díky této technologii se mohly nabíjecí adaptéry výrazně zmenšit, a dokonce ji využívá i Apple, a to u aktuálních 96W nabíjecích adaptérů, které přibaluje k 16″ MacBookům Pro s Apple Silicon. Podobné nabíjecí adaptéry má k dispozici i internetový obchod Swissten.eu a v tomto článku se na jeden z nich podíváme. Pokud vás zaujme, můžete si o něj zasoutěžit anebo alespoň získat slevu.

Oficiální specifikace

Konkrétně se společně v této recenzi podíváme na mini nabíjecí adaptér Swissten, který využívá technologii GaN. Tento adaptér nabízí jeden USB-C výstup, který dokáže poskytnout výkon až 25W. Podporuje samozřejmě Power Delivery (PDO i PPS), což znamená, že s ním můžete rychle nabíjet prakticky jakýkoliv novější iPhone. Swissten má pak k dispozici ještě mini GaN nabíjecí adaptér se dvěma konektory, na který se podíváme v jedné z dalších recenzí. Cena recenzovaného adaptéru je 499 korun, s využitím slevového kódu se však můžete dostat na 449 korun.

Co je to přesně GaN?

Již výše jsem zmínil, že GaN je zkratkou pro gallium nitride, v češtině tedy nitrid galia. Tato technologie ve skutečnosti není nijak nová – využívala se už před několika desítkami let k výrobě LED, aktuálně se kromě nabíjecích adaptérů nachází například v solárních článcích. Narozdíl od polovodičů z křemíku, které se používají (nejen) v klasických nabíjecích adaptérech, se polovodiče z nitrid galia o mnoho méně zahřívají. Díky tomu je možné veškeré součástky umístit o dost blíže k sobě, což samozřejmě vede ke zmenšení celého nabíjecího adaptéru.

Balení

Mini GaN nabíjecí adaptér Swissten vám dorazí v klasické bílé krabičce, která je pro výrobky Swissten zcela běžná. Na přední straně krabičky najdete vyobrazenou nabíječku, společně se základními informacemi o výkonu a využití technologie GaN. Na boku pak najdete pár dalších informací a na zadní straně návod k použití, společně se specifikacemi. Po otevření krabice z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, ve které najdete samotný adaptér. V balení nenajdete žádné zbytečné manuály či papíry, návod k použití se totiž nachází na zadní straně krabičky, jak už bylo řečeno.

Zpracování

Co se týče zpracování této mini GaN nabíječky Swissten, tak jednoduše nemám co vytknout. Primárně je důležité zmínit, že je opravdu malá – bez problémů ji jednoduše sevřete ve dlani. Využitým materiálem je tvrdý plast bílé barvy s tím, že na jedné ze stran adaptéru najdete branding Swissten a na další pak povinné specifikace. Na přední straně se nachází jediný USB-C konektor, který můžete využít k nabíjení vašich zařízení až maximálním výkonem v hodnotě 25 W. Samotný adaptér je tak moc malý, že na šířku je větší i samotná koncovka, která se strká do zásuvky. Rozměry adaptéru bez koncovky jsou jen 3×3×3 centimetry, tudíž pouze tato část jde v zásuvce vidět – přesvědčit se můžete v galerii níže.

Osobní zkušenost

Recenzovaný nabíjecí adaptér jsem osobně využíval především k nabíjení iPhonu. Zde se jednoduše není moc o čem bavit, jelikož způsob rychlonabíjení jablečných telefonů je při využití dostatečně výkonného adaptéru stejný. Z 0 % na 50 % se tak dostanete za pouhých 30 minut s tím, že následně se rychlost nabíjení postupně snižuje, aby nedocházelo k zahřívání samotného zařízení. Co se pak týče mini GaN adaptéru Swissten, tak zde platí výše uvedené. Díky využitému nitridu galia nedochází při nabíjení k prakticky žádnému zahřívání adaptéru, což je určitě výhoda. Jinak jsem adaptérem zkoušel nabíjet i MacBook Air M1, který klasicky využívá 30W adaptér. I v tomto případě skvěle posloužil, byť nabíjení bylo samozřejmě o něco pomalejší. Minimálně k udržení kapacity však tento adaptér rozhodně poslouží skvěle.

Soutěž

Společně s internetovým obchodem Swissten.eu jsme si speciálně pro naše čtenáře připravili soutěž, ve které můžete recenzovaný mini GaN nabíjecí adaptér vyhrát. Pokud byste se do ní chtěli zapojit, tak se rozhodně nejedná o nic složitého. Stačí, abyste nám do komentářů pod touto recenzí napsali, na kolik korun dohromady vychází obě (menší/větší) GaN nabíječky, které má Swissten.eu v nabídce. Během týdne pak soutěž v komentářích vyhlásíme a domluvíme se na odeslání výhry. Každý čtenář se může zúčastnit pouze jednou, tedy napsat jeden komentář, což bude při vybírání výherce ověřeno.

Závěr a sleva

Hledáte zajímavý nabíjecí adaptér, který využívá nejnovější technologie? Nebaví vás už klasické adaptéry, které jsou zbytečně velké a často nevzhledné? Pokud jste si i jen na jednu z těchto otázek odpověděli kladně, tak věřte, že jste nyní narazili na to pravé ořechové. Mini GaN nabíjecí adaptér Swissten je malinký, využívá technologii GaN a nezahřívá se. Dá se říct, že oproti klasickým adaptérům nemá žádné nevýhody, a dokonce je o téměř 150 korun levnější, než originální 20W Apple adaptér s tím, že u recenzovaného adaptéru získáte ještě o 5 W větší výkon. Z vlastní zkušenosti vám tedy mohu doporučit nejen tento mini adaptér od Swisstenu, ale všeobecně produkty využívající technologii GaN, která se využívá čím dál tím více. Níže ještě přikládáme 10% slevu, kterou můžete využít na všechny produkty Swissten v internetovém obchodě Swissten.eu.

