Recenze držáku na kolo Swissten BC2: Kvalitní provedení za pár peněz [+soutěž]

Chytrý telefon, v našem případě iPhone, s sebou nosíme prakticky všude. Ať už jdeme do práce či školy, na procházku či kamkoliv jinam, bez telefonu jednoduše ani ránu. Ve většině případech s sebou nosíme telefon i v případě, že se jedeme někam projet na kole. Primárně z důvodu možnosti zavolání pomoci, kromě toho však můžeme chytrý telefon na kole využívat třeba pro navigaci nebo poslouchání hudby ve vhodných podmínkách. Držení telefonu za jízdy je však velmi nebezpečné, a proto se společně podíváme na recenzi držáku na kolo Swissten BC2, který vás zaujme svým provedením a cenou.

Oficiální specifikace

Jak už to u našich recenzí bývá zvykem, tak klasicky začneme oficiálními specifikacemi recenzovaného držáku na kolo Swissten BC2. Hned na začátek je nutné zmínit, že je tento držák opravdu velmi kvalitně provedený a robustní, takže je určený i na divokou jízdu v terénu. Tento držák na kolo je určený pro telefony od 4″ do 7″ (tj. šířka od 55 až 100 milimetrů) a uchytit jej můžete na běžná řídíte o průměru až 31,8 milimetrů. Využít jej můžete na kola, elektrokola či elektrické koloběžky, popřípadě také na menší motorky v podobě skútrů. Cena držáku Swissten BC2 je 349 korun, každopádně si o něj níže můžete i zasoutěžit.

Balení

Držák na kolo Swissten BC2 vám dorazí v typické bílé krabici. Na její přední straně najdete vyobrazený samotný držák s několika informacemi, po bočních stranách pak najdete návody k použití v několika jazycích. Zadní strana pak opět vyobrazuje držák s dalšími vlastnostmi a informací o tom, co je součástí balení. Po otevření krabice z ní stačí vytáhnout papírovou přenosku, ve které se nachází vše potřebné. Kromě těla samotného držáku zde najdete oko pro uchycení na řídítka společně se šroubkem, dvě velikostně odlišné vložky pro oko, nálepku proti poškrábání telefonu a imbusový klíč, kterým vše dáte dohromady.

Zpracování

Již výše jsem nakousl, že je zpracování držáku Swissten BC2 opravdu parádní a v této části se mu budeme věnovat o něco více. Celý držák, tedy jeho tělo, oko pro uchycení na řídítka, spojovací materiál i ovládání pro změnu šířky držáku, je zpracován z velmi kvalitního kovu, takže je velmi robustní. To nicméně pocítíte ihned, jakmile držák poprvé vezmete do ruky. Zkrátka ihned poznáte, že se nejedná o žádný nekvalitní výrobek, ale přesně naopak. Když jsem zrovna držák fotil, kamarád za mnou ihned přiběhl a po krátké chvíli se mě ptal, kde držák může zakoupit, což mluví samo o sobě. Odpověděl jsem mu, že na Swissten.eu.

Instalace

Co se týče instalace tohoto držáku, tak se opět nejedná o nic složitého a i v případě, že ho budete využívat s vícero koly, tak nebudete mít problém – vše zabere jen pár desítek sekund. Prvně je tedy nutné, abyste k tělu držáku pomocí šroubku z balení připevnili oko k připevnění na řídítka. U tohoto kroku si hlídejte, abyste oko měli dobře otočení, v závislosti na tom, zdali chcete mít telefon na výšku či na šířku. Po připevnění pak povolte šroubek v samotném oku a vytáhněte jej, čímž oko rozložíte. Následně do něj podle potřeby vložte plastovou vložku, která zároveň slouží proti poškrábání řídítek.

Poté řídítka jednoduše vložte do oka, které zaklapněte zpátky a pomocí šroubku jej pevně utáhněte. Rozhodně se nebojte přitáhnout pořádně – k poškrábání řídítek vzhledem k plastovým vložkám nedojde. Držák musí být na řídítkách připevněn pevně, aby nedošlo k uvolnění při jízdě. Pak už jen stačí, abyste podle potřeby pootočili kovovým válečkem pro změnu velikosti prostoru pro uchycení, vložili zde telefon, a poté jej taktéž pořádně přitáhli do čelisti. Pokud používáte telefon bez krytu, tak ještě předtím využijte lepící podložky proti poškrábání, které nalepte na styčnou plochu kovového držáku a zařízení. Každopádně pořád k poškrábání dojít může, takže opravdu doporučuji využívat kryt, i z hlediska klouzavosti povrchu.

Osobní zkušenost

Už když jsem vzal držák Swissten BC2 poprvé do ruky, tak jsem věděl, že bude na ježdění na kole opravdu ideální. To se mi samozřejmě ihned po první jízdě potvrdilo. Držák jsem si samozřejmě musel před první jízdou ještě trošku přenastavit, tedy co se pozice týče, abych na iPhone dobře viděl – proto si před jízdou na kolo ještě sedněte, abyste případně mohli rychle udělat to samé. Při jízdě pak držák bez problémů a celou dobu držel na stejném místě. Co se pak týče jízdy ve větším terénu, tak jsem byl překvapen z toho, že telefon v držáku prakticky vůbec nedrncá a hlavně opravdu díky kovovému upevňovacímu mechanismu a čelistem drží. V případě, že jsem iPhone potřeboval z držáku vytáhnout, tak stačilo pouze párkrát pootočit válečkem pro odtažení, udělat si potřebné věci, a poté zde telefon opět jednoduše vložit a bylo hotovo.

Soutěž

Závěr a sleva

Máte kolo, elektrokolo či skútr a hledáte kvalitní držák za pár peněz? Pokud jste si odpověděli kladně, tak pro vás mám skvělý tip na držák Swissten BC2. Tento konkrétní držák vás překvapí především kovovou a tím pádem robustní konstrukcí, díky které máte jednak jistotu toho, že bude pevně držet na řídítkách, a jednak toho, že vám z něj telefon nevypadne i při pořádném terénním zážitku. Co se týká instalace, tak se nejedná o nic složitého, vše zvládnete jen za pár desítek sekund. A jakmile jednou držák na kolo nainstalujete, tak už budete řešit jen vkládání a vytahování telefonu prostřednictvím kovového válečku, který odtahuje čelist. Myslím si, že držák Swissten BC2 nemá absolutně žádné nevýhody a nabídne vše, co můžete od držáku na kolo očekávat.

