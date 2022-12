Recenze 30.000 mAh powerbanky Swissten Power Line: Velká kapacita a rychlé nabíjení [+soutěž]

Powerbanka by neměla chybět ve vybavení naprosto každého z nás – nikdy totiž nevíte, kdy ji budete potřebovat. Pořídit si můžete opravdu nespočet různých powerbank, které se od sebe liší všemi možnými vlastnostmi, ať už se jedná o kapacitu, technologie, zpracování apod. Nejčastěji lidé kupují powerbanky s kapacitou okolo 10.000 mAh, což lze považovat za jakýsi průměr. Existují ale i několikanásobně větší powerbanky, které zařídí možnost nabíjení většiny vašich zařízení až po dobu několika dlouhých dní. Na našem magazínu už jsme se podívali na nespočet různých powerbank, avšak vzhledem k tomu, že se jedná o žádané zboží, tak samozřejmě vznikají další a další.

Jedné z novějších powerbank se budeme věnovat i v rámci této recenze. Konkrétně se podíváme na powerbanku Swissten Power Line, a to konkrétně s obrovskou kapacitou 30.000 mAh. Hned na začátek mohu zmínit, že mě tato powerbanka nepřekvapila jen svou kapacitou, ale především výbavou z hlediska konektorů a možnosti nabíjení. Pojďme se tedy zmíněné powerbance podívat na zoubek.

Oficiální specifikace

Stejně jako v ostatních recenzích začneme i nyní oficiálními specifikacemi. Jak už tedy bylo zmíněno, tak má recenzovaná powerbanka kapacitu 30.000 mAh, takže se jedná o pořádného macka. Hned se můžeme zastavit u rozměrů, které jsou 165 x 84 x 32 milimetrů, hmotnost je pak 685 gramů. Na přední straně powerbanky se nachází celkově pět různých konektorů, a to dvě USB-A s výstupním výkonem až 18 W, respektive 12 W, nechybí Micro USB se vstupním výkonem až 18 W, dále Lightning se vstupním výkonem až 10 W a jedno USB-C, které se pochlubí vstupním výkonem až 18 W a výstupním výkonem až 20 W. Powerbanka samozřejmě podporuje rychlonabíjecí technologie Power Delivery a Quick Charge 3.0. Její klasická cena je 1 299 korun, můžete si však o ni zasoutěžit a získat ji zdarma. Jinak lze využít až 15% slevu, kterou najdete na konci článku – díky ní cena klesne na 1 104 Kč.

Balení

Z hlediska balení se u produktů Swissten nic nezměnilo. I nadále je tedy využívána tradiční bílo-červená krabička, která na přední straně vyobrazuje část samotné powerbanky se základními informacemi a znázorněnými vstupními a výstupními výkony. Na boční straně se nachází dodatečné informace a zadní strana je opatřena podrobnými informacemi v podobě nabíjecích profilů, detailních informací a návodu. Po otevření krabice z ní stačí vytáhnout plastovou přenosku, kde už v pytlíčku samotnou powerbanku najdete. Kromě ní se v balení nachází ještě USB-C – USB-C kabel o celkové délce 1 metr.

Zpracování

Jak už jsem zmínil v oficiálních specifikacích, tak je recenzovaná powerbanka Swissten Power Line s kapacitou 30.000 mAh opravdu obrovská, stejně jako ostatní powerbanky s touto kapacitou. Nejedná se tedy o nějaokou nevýhodu, ale vlastnost, se kterou prostě musíte počítat. Powerbanka je zpracována z černého ABS plastu + polykarbonátu, je každopádně důležité zmínit, že je tento materiál nehořlavý, čímž se zvyšuje bezpečnost. Horní strana powerbanky disponuje LED indikátorem nabití nahoře a brandingem Swissten dole, na spodní straně se nachází certifikace a specifikace. Předek pak disponuje již zmíněnými pěti konektory, a to 2x USB-A, 1x Micro USB, 1x Lightning a 1x USB-C. Na boční straně pak již tradičně najdeme tlačítko pro aktivaci powerbanky.

Osobní zkušenost

Z hlediska osobní zkušenosti nemám recenzované powerbance co vytknout. Využíval jsem ji bez problémů po dobu několika dní a vyzkoušel jsem nabíjení několika různých zařízení. Co se týče nabíjení například iPhonu či jiného telefonu, tak musím pochválit podporu rychlonabíjení, což již v dnešní době beru u powerbanky jako standard. Kromě toho lze s powerbankou nabíjet třeba i iPad, a co mě překvapilo úplně nejvíce, je schopnost nabíjení MacBooku. U ostatní powerbank se mi po připojení k MacBooku stávalo, že docházelo k neustálému odpojování a připojování, takže ve skutečnosti k nabíjení nedocházelo, s powerbankou Power Line však k tomuto nedochází. Vzhledem k maximálnímu výkonu je ale samozřejmě jasné, že nedochází vyloženě k nabíjení, ale spíše ke zpomalení vybíjení, což se ale pořád může hodit.

Celkově jsem tedy neměl při využívání powerbanky Swissten Power Line žádný problém. Líbí se mi, že má powerbanka LED indikátor stavu nabití, zároveň se při využívání žádným způsobem nezahřívá. Samozřejmě je nutné zmínit, že maximální nabíjecí výkon dosahuje 20 W, takže pokud připojíte najednou více zařízení, tak dojde k jeho rozdělení. Vzhledem k velké kapacitě trvá nabíjení powerbanky jednoduše dlouho, nesmíme však zapomenout na podporu rychlého nabíjení – díky Power Delivery ji nabijete už za 7.5 hodiny, takže naprosto ideálně přes noc před nějakým výletem. Nabíjení klasickým výkonem 5 W jsem vůbec netestoval, jelikož bych se nejspíše nedočkal. Je tady každopádně jedna malá nevýhoda, kterou je přibalený USB-C kabel. Ten se totiž strašně špatně zapojuje do konektoru a musíte vyvinout velkou sílu, aby došlo k „zacvaknutí“. Osobně jsem měl při zapojování do MacBooku strach, aby nedošlo ke zničení konektoru, s největší pravděpodobností se však kabel při používání rozchodí.

Závěr

V případě, že hledáte opravdu velkou powerbanku, která dokáže udržet při životě veškerá vaše zařízení, a to po dobu několika dlouhých dní, tak si myslím, že jste našli parádního adepta. Powerbanka Swissten Power Line mě mile překvapila svým zpracováním, primárně ale podporou rychlého nabíjení, a to jak zařízení, tak samotné powerbanky. Upřímně překvapený jsem byl také z toho, že powerbanka zvládla nabíjet, potažmo déle udržet nabitý, i můj 13″ MacBook Pro, což se u powerbank v této cenové relaci nevidí. Pokud byste chtěli mít možnost volby, mohu vám kromě této recenzované powerbanky doporučit i Swissten Black Core powerbanku, která má taktéž kapacitu 30.000 mAh. Ať už se rozhodnete pro jakoukoliv z těchto powerbank, nezapomeňte při nákupu využít slevové kódy platné na všechny produkty Swissten, které přikládám níže. Obě zmíněné powerbanky z vlastní zkušenosti doporučuji.

