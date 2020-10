Recenze 30.000 mAh powerbanky Swissten: Obr za příznivou cenu

Když hledáte powerbanku, která vám bude sloužit například na cestách, výletech, či u jiných příležitostí, tak vás mohou zajímat tři hlavní aspekty: kvalita, velikost a design. V ideálním případě byste našli powerbanku, která dokáže vaše zařízení nabít hned několikrát, a to jak iPhone, tak třeba MacBook. Zároveň by měla mít kvalitní útroby v podobě článků a plošných spojů, které mají zabránit případnému zkratu či jiným problémům při nabíjení. A v neposlední řadě vás samozřejmě zajímá také design, který by měl být moderní, vkusný a především také funkční. Donedávna jste takové powerbanky samozřejmě mohli sehnat, ale za nekřesťanské peníze. Nyní se do hry připojila společnost Swissten, která kompletně mění pravidla powerbanek.

Technické specifikace

Swissten má nově v nabídce extrémní powerbanku Black Core, která vás překvapí především svou kapacitou – ta čítá neuvěřitelných 30.000 mAh. Powerbanka Swissten Black Core vás poté mimo jiné překvapí množstvím různých konektorů, díky kterým se tato powerbanka stane jedinou powerbankou, kterou kdy budete potřebovat. Kromě iPhonů s ní nabijete bez problémů například také nový iPad Pro s USB-C konektorem, společně s nejnovějšími MacBooky. Nesmím opomenout také displej, který vám kromě aktuálního nabití powerbanky zobrazuje také momentální hodnotu vstupu či výstupu.

Konektivita a technologie

Konkrétně má powerbanka Black Core k dispozici vstupní Lightning a microUSB konektory, výstupními konektory jsou poté 2x klasické USB-A. Nesmí chybět také USB-C konektor, který je jak vstupní, tak výstupní. Powerbanka Black Core dále disponuje technologií Power Delivery pro rychlonabíjení iPhonů, společně s Qualcomm QuickCharge 3.0 určeným pro rychlonabíjení zařízení s Androidem. Všechny tyto porty a konektivitu, která je k dispozici, můžete samozřejmě využívat najednou.

Balení

Powerbanka Swissten Black Core i v tomto případě perfektně zapadne do stylu balení, do kterého balí Swissten praktický veškeré své produkty. I v tomto případě tedy získáme stylovou černou krabičku, na jejíž těle najdete veškeré technické specifikace týkající se powerbanky. Na zadní straně krabičky se poté nachází návod pro správné použití společně s veškerými dostupnými konektory, které jsme si pospali v odstavci výše. Po otevření krabičky už stačí vysunout plastovou přenosku, ve které je samotná powerbanka umístěna společně s dobíjecím dvaceti centimetrovým microUSB kabelem. Nic víc v balení nehledejte – ono toho stejně více potřeba není.

Zpracování

Pokud se podíváme na stránku zpracování powerbanky Swissten Black Core 30.000 mAh, tak vás mohu ujistit, že budete mile překvapeni. Samotné tělo a hlavní konstrukce je zpracována z plastu, který se na těle vyjímá svou bílou barvou. Tento bílý plast bych považoval za jakési „šasi“ celé powerbanky. Na vrchní a spodní straně powerbanky je samozřejmě také plast, který má však příjemnou texturu a na dotek lehkým způsobem připomíná kůži. Nutno podotknout, že tento povrch také odpuzuje vodu a zároveň je protiskluzový. U každého konektoru poté na těle najdete vyobrazení, které vám řekne, o jaký typ konektoru se přesně jedná. Powerbanka je svou velikostí na výšku a délku podobná iPhonu 11 Pro Max, avšak samozřejmě po šířce už je na tom powerbanka hůře. Konkrétně má powerbanka 170 mm na výšku, 83 mm na délku a 23 mm na šířku. Váha je poté vzhledem k obrovské kapacitě téměř půl kila.

Osobní zkušenost

Ihned, jakmile jsem powerbanku vzal prvně do ruky, tak jsem věděl, že se bude jednat o pořádný „kus železa“. V minulosti už jsem několik powerbanek od Swisstenu vyzkoušel a musím říct, že řada Black Core se mi líbí snad nejvíce. Je to jednak kvůli jejímu designu, ale také jednak kvůli tomu, že společně s iPhonem můžete bez problémů dobíjet klidně i MacBook. A k tomu další zařízení. Možná by vás mohlo napadnout, že při nabíjení všech zařízení zároveň může dojít k přetěžování powerbanky, a také k výraznému zahřívání. Maximální výkon powerbanky je 18W, což je nutné brát v potaz. I při maximálním vytížení powerbanky jsem se však nesetkal s výrazným zahříváním. To, že je powerbanka na dotek lehce teplá, je dle mého názoru naprosto normální a v tomto případě to byl doopravdy nevýrazný nárůst oproti okolní teplotě.

Skvělou zprávou je také fakt, že powerbanku Swissten Black Core můžete využít také jako jakýsi „rozcestník“. Nejednou se mi tato powerbanka velice hodila v autě, kdy jsem ji jednak začal nabíjet z adaptéru zapojeného do auto-zásuvky, a poté jsem s ní začal nabíjet jak můj MacBook, tak iPhone. Ani v tomto případě neměla powerbanka sebemenší problém, byť samozřejmě docházelo k vybíjení vzhledem k tomu, že adaptér v autě nebyl schopný dodávat dost šťávy k tomu, aby k vybíjení powerbanky nedocházelo. Jediné, co mi u této powerbanky k naprosté dokonalosti chybí, je možnost využití bezdrátového nabíjení. Kdyby bylo k dispozici i bezdrátové nabíjení, neměl bych snad jedinou výtku.

Zdroj: redakce Letem světem Applem

Závěr

Pokud hledáte perfektní powerbanku, která vás zaujme moderním designem, skvělou kvalitou „vnitřností“ a především poté obrovskou kapacitou, tak můžete s hledáním přestat. Právě jste totiž našli perfektního kandidáta, který všechny tyto podmínky splňuje. Maximální kapacita powerbanky Swissten Core je až 30.000 mAh, díky čemuž zvládnete svůj iPhone nabít hned několikrát (v případě 11 Pro až 10x). Na svou kapacitu má baterka také úctyhodné rozměry a nechybí také obrovský počet konektorů – od microUSB, přes Lightning, až po USB-C a USB-A. Po několikatýdenním testování vám tuhle powerbanku mohu doporučit na cesty, do auta a prakticky kamkoliv jinam, kde budete potřebovat velký zdroj elektrické energie. Překvapí vás také cenovka, která byla stažena na minimum, tedy na pouhých 1 050 korun.