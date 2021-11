Recenze nabíjecí podložky HOCO CW24 3V1: Odložte nabíjecí kabely

Když se řekne „nabíjecí podložka 3v1“ kdejakému fanouškovi Applu se vybaví zrušená nabíječka AirPower. Tu Apple představil v roce 2017 po boku iPhonů 8 a X s tím, že půjde o unikátní zařízení, které v jeden moment dokáže bezdrátovou cestou nabíjet iPhone, Apple Watch i AirPods. O datu vydání jsme se ale nic nedozvěděli. No a jak to s AirPower dopadlo už každý ví. Bylo jen otázkou času, než se tohoto nápadu chytnou jiné společnosti. A jelikož už od oné osudové konference uplynulo několik let, nejedná se o žádnou raritu a podobných zařízení naleznete na trhu hned několik. Pokud ale chcete elegantní podložku 3v1 za opravdu slušný peníz, měli byste zbystřit. Do rukou se mi dostala nabíječka HOCO CW24 3V1. Nenechte se zmást krkolomným názvem. Tento produkt se skutečně povedl.

Obsah balení a technické specifikace

Nabíjecí podložka od společnosti HOCO vám dorazí v sympatické bílooranžové krabičce, z jejíž přední strany je ihned zřetelné, o jaký produkt se jedná. Kromě designu nabíjecí podložky zde vidíte i údaje o technických specifikacích. V samotném balení kromě podložky naleznete také metrový USB-C kabel a manuál. Když už jsme nakousli technické specifikace, pojďme se do nich pustit. U tohoto typu produktu bude uživatele pouze zajímat, „jak to nabíjí“. Jak již bylo řečeno, touto podložkou můžete v jeden moment nabíjet smartphone, sluchátka a chytré hodinky, a to za předpokladu, že podporují standard Qi. Nabíjecí výkon pro smartphone je 5W/7,5W/10W. Pro hodinky 2W a pro sluchátka 3W. Sám výrobce uvádí, že pro pohodlné používání zařízení je třeba adaptér o minimálním výkonu 15W. Doporučuje se ale 18W. Zařízení se dále chlubí ochranou proti přehřátí, přepětí, přetížení, zkratu, přebíjení a ochranou magnetického pole. Rozměry a hmotnost jsou 200 x 92 x 10 mm a 131 gramů.

Design a vlastní používání

Podíváte-li se na produkt, ihned vám musí být jasné, že potěší každého milovníka minimalismu. Nabíječka je oválného tvaru s bílým matným povrchem, který neklouže. Vše důležité je k vidění na horní straně, kde kromě loga společnosti HOCO vidíte taktéž ikony pro vložení smartphonu, hodinek a sluchátek. U hodinek pak máte magnetický dock, který je jak dělaný pro Apple Watch. Obvod podložky je šedé barvy a lze říct, že kombinace bílé a šedé barvy tomuto produktu zkrátka a dobře sekne. Na přední straně můžete ještě zhlédnout LED diodu, která vám dá svou barvou vědět, zda podložka funguje správně. Tím je myšlena skutečnost, zda do ní jde potřebné množství „šťávy“ pro pohodlné nabíjení všech zařízení. Na zadní straně pak uvidíte USB-C konektor. Jak už píši výše, výrobce doporučuje nabíječku o výkonu minimálně 15W. Nutno říct, že jakmile budete chtít nabíjet pouze jedno či maximálně dvě ze tří možných zařízení, vystačíte si i s nabíječkou s nižším výkonem. Ovšem plného potenciálu dosáhnete, což se od tohoto produktu očekává, až s nabíječkou o minimálním výkonu 15 W. Vše funguje skvěle a bezchybně. Podložka se nezahřívá a vypadá prostě skvěle. Jde o ideální řešení na váš noční stolek, pokud máte třeba iPhone, Apple Watch i AirPods.

Resumé

Co říct závěrem? Pokud máte doma tyto tři produkty, které podporují bezdrátové nabíjení, jde o skvělou příležitost, jak nabíjet všechna tři zařízení na jednom místě. Podložka je lehká, designové skvěle zpracovaná a stojí jen pár stovek. Tento produkt můžete mít za 819 korun.

