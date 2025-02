Domácnost na iPhonech si již brzy začne naplno rozumět s robotickými vysavači

Apple před pár dny vydal první beta verzi iOS 18.4 a s ní i překvapivou novinku pro chytrou domácnost. Jak zjistil Jonathan ze Smart Home Centre, aplikace Home nyní nativně podporuje robotické vysavače díky integraci s Matter protokolem. V současnosti je jediným kompatibilním modelem SwitchBot S10 Robot Vacuum and Mop, ale mnoho výrobců už oznámilo, že Matter podpora bude brzy dostupná i pro další modely prostřednictvím softwarových aktualizací. Dosud bylo možné ovládat robotické vysavače převážně skrze samostatné aplikace výrobců, ale nová integrace do Apple Home umožní použití Siri pro hlasové ovládání a zařazení vysavačů do přehledného ovládacího panelu spolu s ostatními chytrými zařízeními. To znamená, že vysavač lze zahrnout i do HomeKit automatizací a scén, čímž se otevírá mnoho nových možností.

Jakmile je vysavač nakonfigurován, můžete jej ovládat hlasovými příkazy skrze iPhone, HomePod, Apple TV a další iOS zařízení. Aplikace Home obsahuje sadu jednoduchých, ale užitečných ovládacích prvků pro robotické vysavače S10, mezi které patří třeba spuštění úklidu, zastavení aktuální činnosti, aktivace nebo deaktivace mopu a výběr režimu vysávání. Součástí je i tlačítko „Poslat na nabíjecí stanici“, které vysavač prostě a jednoduše vyšle do doku. Pro pokročilé funkce, jako je mapování místností nebo nastavování vlastních tras úklidu, bude zatím stále nutné používat aplikaci výrobce. Nicméně pro základní ovládání už nebude nutné otevírat žádnou další aplikaci a vše bude pohodlně dostupné přímo v Apple Home. iOS 18.4 je aktuálně dostupný v beta verzi pro vývojáře a očekává se, že veřejná verze bude vydána v dubnu. Podpora robotických vysavačů bude zároveň dostupná i v dalších operačních systémech Applu, včetně iPadOS 18.4, tvOS 18.4, watchOS 11.4 a macOS 15.4.