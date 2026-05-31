Recenze Proscenic P15: výkonný tyčový vysavač, který ukazuje, že dobrý úklid nemusí stát majlant

Tyčové vysavače mám osobně rád hlavně kvůli jedné věci. Člověk je vezme do ruky, během pár vteřin začne uklízet a nemusí řešit tahání kabelu, přepojování ze zásuvky do zásuvky ani klasické kolečko s hadicí, které se zasekne přesně tam, kde to nejméně potřebujete. Jenže aby takový vysavač dával smysl i dlouhodobě, nestačí, aby byl jen lehký a pohodlný. Musí mít výkon, slušnou výdrž, rozumnou nádobu na nečistoty a ideálně i pár praktických vychytávek, které člověk ocení až při běžném používání. A právě o tohle všechno se snaží Proscenic P15.
Na první pohled jde o klasický moderní tyčový vysavač, který se nesnaží zbytečně experimentovat s tvary, ale spíš nabídnout co nejpraktičtější celek. A musím říct, že papírově se mu to daří velmi dobře. Proscenic P15 totiž sází na bezkartáčový motor o výkonu 580 W, sací výkon až 55 kPa, výdrž až 70 minut, tři režimy sání, zelené přisvícení podlahy, teleskopickou trubici, odnímatelnou baterii a šestiúrovňový filtrační systém. Samotné tělo váží 1,535 kg, celý vysavač pak 2,45 kg, takže nejde o žádné těžké monstrum, se kterým by se vám po pár minutách začalo špatně manipulovat.
Technické specifikace, zpracování a design
U tyčového vysavače je podle mě extrémně důležité, aby nepůsobil jako věc, kterou vytáhnete jen tehdy, když už je doma opravdu zle. Ideální je, když po něm sáhnete automaticky i kvůli pár drobkům v kuchyni, vlasům v koupelně nebo prachu v chodbě. A přesně tímhle směrem Proscenic P15 míří. Díky nízké hmotnosti, teleskopické trubici a jednoduchému ovládání působí jako vysavač, který se nebude bát každodenního používání.
Velkým plusem je samostatné stání. Možná to na papíře nezní jako něco, kvůli čemu by člověk vysavač kupoval, ale v praxi jde o velmi příjemnou věc. Když při úklidu potřebujete odsunout židli, zvednout kobereček, otevřít dveře nebo jen na chvíli odběhnout, nemusíte vysavač opírat o zeď a doufat, že nesjede na zem. Prostě ho postavíte a jdete dál. Přesně takové detaily často rozhodují o tom, jestli vás používání produktu baví, nebo vás začne po pár dnech otravovat.
Podobně příjemné je i ovládání jedním tlačítkem. U některých konkurenčních modelů musíte spoušť držet celou dobu, což sice může vypadat jako drobnost, ale při delším vysávání to pohodlí zrovna nepřidá. Proscenic P15 se po zapnutí držet nemusí, takže ruka tolik netrpí a úklid působí přirozeněji. Tohle je přesně ten typ řešení, u kterého si člověk řekne, že takhle to mělo být od začátku.
Testování
Nejdůležitější je samozřejmě sací výkon. Proscenic P15 nabízí až 55 kPa, což je na bezdrátový tyčový vysavač velmi solidní hodnota. Při běžném úklidu by tak neměl mít problém s prachem, vlasy, drobky, moukou ani cereálními vločkami. Právě na podobných nečistotách se podle mě nejlépe ukáže, zda vysavač opravdu táhne, nebo jen hezky svítí a dobře vypadá na produktových fotkách. Mouka prověří jemný prach, vlasy zase kartáč a vločky ukážou, jestli hubice zvládne i větší nepořádek bez toho, aby jej jen posouvala před sebou.
Osobně se mi na P15 hodně líbí zelené přisvícení podlahy. Je to jedna z těch funkcí, které možná zní trochu efektně, ale jakmile ji jednou začnete používat, najednou zjistíte, že bez ní uklízíte tak trochu naslepo. Na tvrdé podlaze krásně zvýrazní jemný prach, chlupy i drobné nečistoty, které byste jinak klidně přehlédli. Obzvlášť v chodbě, pod stolem, u kuchyňské linky nebo v tmavších rozích to dává velký smysl. Člověk má navíc při vysávání lepší pocit, protože skutečně vidí, co mizí.
Za zmínku stojí také anti-tangle kartáč páté generace, který kombinuje měkké a tvrdé štětiny s gumovými prvky. Jeho cílem je omezit namotávání vlasů a chlupů, což ocení hlavně domácnosti s dlouhovlasými členy rodiny nebo mazlíčky. Pokud jste někdy po vysávání stříhali vlasy z kartáče nůžkami, asi víte, jak otravná tahle činnost umí být.
Výdrž až 70 minut je další silný argument. Samozřejmě je potřeba počítat s tím, že maximální hodnota platí pro úspornější režim, zatímco při nejvyšším výkonu půjde baterie dolů rychleji. To je ale u tyčových vysavačů naprosto běžné. Důležité je, že P15 nabízí dostatečnou rezervu pro běžný úklid bytu nebo menšího domu, aniž byste museli neustále myslet na nabíjení. Odnímatelná baterie je navíc praktická do budoucna, protože se dá v případě potřeby vyměnit.
LED displej působí moderně a pomáhá mít přehled o zvoleném režimu a stavu vysavače. Jen je fér dodat, že nemá funkci odpočtu zbývajícího času. Není to nic, kvůli čemu by vysavač ztrácel smysl, ale pokud jste zvyklí přesně sledovat, kolik minut úklidu vám ještě zbývá, tady se budete muset spokojit se základnější indikací.
Praktická je i nádoba na prach. Výrobce v zadání zmiňuje 1,2 litru, zatímco v produktových materiálech je uveden objem 1000 ml. Ať už se budeme držet jedné nebo druhé hodnoty, pořád jde o slušnou kapacitu, díky které není nutné vysypávat nádobku po každém krátkém přejetí podlahy. To je u bezdrátových vysavačů důležité, protože malá nádoba dokáže jinak celkový komfort používání dost rychle pokazit.
Resumé
Proscenic P15 na mě působí jako velmi rozumně poskládaný tyčový vysavač pro běžnou domácnost. Nesnaží se zaujmout jednou šílenou funkcí, kterou použijete dvakrát a pak na ni zapomenete, ale staví na věcech, které dávají smysl každý den. Silné sání, dlouhá výdrž, zelené světlo, samostatné stání, ovládání jedním tlačítkem, nízká hmotnost a solidní nádoba na prach. Přesně to jsou vlastnosti, které podle mě rozhodují o tom, jestli se z vysavače stane praktický pomocník, nebo další věc, která skončí někde v komoře.
Nejvíc bych jej doporučil těm, kteří chtějí pohodlný bezdrátový vysavač na každodenní úklid tvrdých podlah, koberců, vlasů, drobků i běžného domácího nepořádku, ale nechtějí za něj dávat částky, za které se prodávají nejdražší modely známějších značek. Proscenic P15 Cordless Vacuum Cleaner je dostupný zde. Jeho cena činí 159,99 €, přičemž se speciálním kódem jablickar50 získáte slevu 50 €. V přepočtu se tak dostáváte zhruba na 2660 Kč, což je vzhledem k výbavě, výkonu a celkovému zaměření vysavače velmi příjemná nabídka.