Recenze robotického vysavače iRobot Roomba i7+: Dejte sbohem klasickému vysávání

Robotické vysavače se těší v posledních letech ve světě čím dál větší popularitě. Vzhledem k tomu, jak skvěle dokáží domácnost uklidit a ušetřit tak jejím majitelům jednak čas a jednak nudnou činnost se však není absolutně čemu divit. A právě jeden takový kousek, který vám bude schopen usnadnit život nám dorazil před pár týdny do redakce na testování. Řeč je konkrétně o modelu Roomba i7+ z dílny firmy iRobot, která se řadí mezi naprostou špičku mezi výrobci robotických vysavačů. Jaký tedy tento služebníček v praxi je?

Technické specifikace a pár tipů ze života

iRobot Roomba i7+ je robotický vysavač určený pro suché čištění prakticky všech běžných druhů podlah – tedy koberců, tvrdých podlah, měkkých povrchů, lin, dřevěných podlah či plovouček. Čištění zajišťuje konkrétně boční kartáč nebo chcete-li štětec, který smetá nečistoty z blízkosti vysavače pod něj, spolu se spodním gumovo-plastovým dvojitým kartáčovým systémem, který odstraňuje z podlahy veškeré smetí.

Zapomenout samozřejmě nemůžu ani na cenu. Ta je v současnosti například u prodejce Mobil Pohotovost nastavena na 17 999 Kč díky slevě 2000 Kč. Je tedy jasné, že o levný špás se v žádném případě nejedná. Pokud byste pak měli zájem jen o vysavač bez nabíjecí/odsávací stanice, můžete sáhnout po modelu iRobot Roomba i7. Jedná se o tentýž vysavač, který je dodáván v setu i7+, avšak právě bez stanice. Díky tomu tak vychází standardně na 14 990 Kč (díky slevovému kódu na konci článku pak jen na 12 599 Kč).

Jak je u podobných robotických vysavačů zvykem, o jeho napájení se stará Li-iOn akumulátor s kapacitou 1800 mAh, který budete dobíjet skrze nabíjecí věž, která slouží rovněž k odsávání nečistot vysátých vysavačem, zhruba hodinu a půl. Co se pak týče výdrže vysavače jako takového, ta se samozřejmě velmi odvíjí od náročnosti pokoje. To jinými slovy znamená, že pokud byste vysávali pokoj bez jakéhokoliv nábytku, robot samozřejmě vydrží déle než když budete vysávat pokoj s nábytkem, který mu zkomplikuje cestování po podlaze a kvůli nejrůznějším úhybným manévrům spotřebuje více energie. Roomba je nicméně naprogramována tak, že může de facto vysávat do nekonečna. Funguje totiž na principu opakovaného nabíjení, což jinými slovy znamená, že se jezdí v případě nutnosti nabít a vyprázdnit až do doby, než prostor zcela vyčistí. Díky tomu je proto schopná vysát s trochou nadsázky jakkoliv velký prostor.

Z vlastní zkušenosti mohu nicméně říci, že na zhruba 3 hodiny vysávání na jedno nabití se člověk ve zhruba šedesátimetrovém bytě s relativně velkým množstvím nábytku, které jej dělají pro vysavač poměrně složitým, dostane. Pokud by vás pak zajímalo, jak rychle dokáže vysavač takový byt vysát, je to zhruba hodina a půl. Zde ale opět platí, že čím jednodušší prostor pro vysávání vysavač má, tím je rychlejší. Rovněž počítejte s tím, že první vysávání budou delší, protože při nich robot mapuje váš byt a podle takto získaných dat následně vysává v dalších “kolech” – to už ale samozřejmě rychleji, protože “ví”, do čeho jde.

Vysavač disponuje celou řadou senzorů a chytrých funkcí, které z něj dělají skutečně skvělého pomocníka do každého interiéru. Nečistoty na zemi detekuje jak opticky, tak i akusticky, přičemž v případě, že narazí na větší nečistoty, je schopen se danému znečištěnému místu věnovat více a déle, aby je zcela odstranil. Za sebe musím vypíchnout funkci proti zamotání kabelů, kterou asi netřeba díky jejímu naprosto jasnému názvu jakkoliv rozvádět. V domech o více patrech pak oceníte i senzor proti pádu ze schodů, který funguje skutečně velmi spolehlivě a vy se tak nemusíte do místností se schody vysavač bát vpustit. Samozřejmostí jsou pak senzory proti nárazům či funkce automatického dobíjení či vysypání nečistot ze zásobníku, kdy si vysavač sám “uvědomí”, že potřebuje zásobník vyprázdnit či dobít akumulátor a následně se vydá k nabíjecí stanici, aby tak učinil. Za zmínku stojí rozhodně i funkce Imprint™ Link, díky které je Roomba schopný komunikovat s robotickým mopem Braava Jet m6. Pokud by vám tedy u i7+ uklízení mopem chybělo a právě Braava by se vám zamlouvala, lze tyto pomocníky skvěle zkombinovat.

Pokud by vás zajímaly rozměry, vysavač je kruhový o průměru 33,9 cm a výšce 9,2 cm. Právě díky nízké výšce tak nemá problém podjet například pod kuchyňskou linku (pokud tedy nedisponuje spodním soklem) či nábytek na vyšších nožkách a uklidnit pod nimi. Roomba i7+ navíc neurazí ani hmotností, která činí 3,4 kg. Co se pak týče hlasitosti, ta je 58 dB, což není nic extrémního. Pro představu, neměl jsem při aktivním vysávání problém sledovat mé oblíbené televizní pořady či hrát na herní konzoli, byť samozřejmě s mírně zvýšenou hlasitostí. Nejedná se tedy v žádném případě o úroveň, která by byla vyloženě nesnesitelná či nepříjemná. To odsátí nečistot ze zásobníku vysavače do sáčku v napájecí věži vcelku hlučné je, jedná se však naštěstí o záležitost několika sekund, takže to bez problému vydrží snad každý.

Balení a prvotní sestavení a nastavení

Pokud se pro koupi vysavače Robot Roomba i7+ rozhodnete, počítejte s tím, že vám kurýr přiveze skutečně obrovskou a poměrně těžkou krabici. Vzhledem k tomu, že se však jedná o model vysavače s nabíjecí a zároveň vyprazdňovací stanicí se však tomuto faktu zřejmě nelze absolutně divit.

Kromě samotného vysavače a nabíjecí stanice naleznete v krabici i box s kabelem, náhradním AeroForce filtrem a pytlíkem, kartáčem a virtuální zdí spolu s bateriemi, které jí pohání. Samozřejmostí jsou pak i manuály jak pro pochopení ovládání a údržby samotného vysavače, tak i nabíjecí stanice. Nemusíte se však ničeho bát. Pokud jste alespoň trochu technologicky zkušení, návod použijete maximálně tak na první aktivaci vysavače a pak už nic jiného. Na vše ostatní vám totiž bude stačit mobilní aplikace dostupná jak pro iOS, tak Android.

Prvotní sestavení a nastavení vysavače je extrémně jednoduchou záležitostí. Stačí totiž de facto jen to, abyste vše vybalili, k nabíjecí stanici připojili napájecí kabel a ten následně zapojili do elektrické sítě a následně do stanice umístili samotný robotický vysavač. Ten je sice částečně nabitý už v balení, pro aktivaci je jej však nutné do stanice na pár desítek vteřin umístit. Jakmile tak učiníte, stačí už jen stáhnout do telefonu výše zmíněnou aplikaci – konkrétně iRobot Home -, nastartovat vysavač stiskem dvou jeho tlačítek po dobu dvou vteřin a tím jej tak připravit k párování a je hotovo. Vše ostatní už si pohodlně nastavíte přes mobilní aplikaci, která vás požádá například o přístup k domácí internetové WiFi síti či notifikacím v iPhonu. Fajn je, že kromě WiFi nemusíte v aplikaci povolit už prakticky nic, byť je samozřejmě nutné počítat s tím, že tím její využitelnost snížíte.

Testování

Abych byl upřímný, vysávání mezi mé hobby rozhodně nepatří a proto vždy rád otestuji vychytávku, která mě tohoto utrpení ušetří. Pokud se pak ptáte, proč jsem si žádný doposud nekoupil, je to jednoduše proto, že jsem zkrátka nenarazil na model, který splňuje mé vize na 100 %. O Roombě i7+ jsem toho však načetl již poměrně dost a když se objevila možnost jejího otestování, neváhal jsem ani minutu – a dobře jsem udělal.

Extrémně jednoduché není totiž jen nastavení vysavače jako takového, ale i jeho používání přes aplikaci. Bez jakékoliv nadsázky lze totiž z uživatelského hlediska říci, že vám stačí jen to, abyste měli v hlavě, jak a kdy vlastně vysávat chcete. O vše ostatní se totiž už vysavač postará a to upřímně bez jakýchkoliv výtek. Jeho schopnosti jsem testoval celkem na čtyřech různých površích (konkrétně na koberci s kratším vlasem, laminátové podlaze, dlažbě a linoleu) a na všech jsem byl s výsledkem nadmíru spokojen. Vysavač je totiž schopen vysát pohyblivé smetí naprosto dokonale a troufnu si říci, že i poměrně rychle. Jasně, třeba skvrny od bláta či podobné věci s ním neuklidíte, ale to ani s vysavačem normálním. Nicméně vše, co spadá do suché špíny, pro něj není problémem. A u koberců vám pak jako bonus vlasy velmi slušně načechrá, díky čemuž dodá i sešlapaným kouskům vzhled nového (nebo alespoň novějšího).

Jak jsem již psal výše, prvotní vysávání Roomby jsou spojeny s mapováním vašeho domu či bytu. Takto získané mapy jsou následně zaneseny do aplikace, ve které je pak vy můžete využít například k “naprogramování” vysavače pro vysávání určitého místa častěji či naopak k tomu, aby se něčemu vyhnul. Když už jsme se dostali k vyhýbání určitým místům, k tomu skvěle poslouží i přibalený modul vytvářející “neviditelnou zeď”. Ten lze jednoduše umístit kamkoliv ve vašem domě či bytě, kam nechcete, aby vysavač jezdil, a nastavit jej buď jako rovnou zeď dosahující zhruba tří metrů na délku, nebo oblouk s průměrem zhruba 60 cm, který je využitelný třeba u misek na jídlo vašich mazlíčků, krbových kamen a tak podobně. Místa, která nechcete, aby vysavač vysával, pak lze vytyčit i po zmapování plochy domu či bytu přímo v aplikaci a to doslova pár pohyby prstu. Jedná se o takzvané Keep out Zones, do kterých má robot po jejich vytvoření vstup zakázán, což dodržuje skutečně striktně. Nemusíte se tedy rozhodně bát toho, že by mohl v tomto směru selhat a zakázaná místa přeci jen vyčistil.

Zmapovaný dům či byt je potřeba i k další užitečné vychytávce robota. Po zmapování si totiž vytvořený půdorys ručně rozdělíte podle pokojů, které si následně označíte podle svých preferencí. Jakmile jsou pokoje takto vytvořeny, lze robota posílat už jen do nich namísto toho, aby vysál celý dům či byt. Samozřejmostí je pak podpora úklidového režimu, díky které si tedy můžete nastavit, v jaké dny se uklidí všude a v jaké speciálně v tom a tom pokoji.

Kromě jednotlivých pokojů můžete robota posílat vysávat i vlastní přednastavené zóny v jednotlivých pokojích, u kterých víte, že je potřeba je udržovat v čistotě více než jeho zbytek. Jednat se tedy bude zpravidla o různé vstupy do domu, prostor kolem jídelního stolu či kuchyňské linky a tak podobně. Tyto zóny se vyznačují opět do podlahové mapy domu či bytu s tím, že ve výchozím nastavení mají plochu 1×1 metr. Tu si ale můžete samozřejmě přizpůsobit k obrazu vašemu.

Jak už jsem psal výše, v aplikaci můžete robotovi nastavit automaticky úklidový rozvrh, díky čemuž vám tak de facto odpadnou veškeré starosti o vaše podlahy. Tvorba plánu je – stejně jako veškeré další ovládání – extrémně jednoduchou záležitostí. V sekci pro plánování rozvrhu si totiž stačí navolit to, jak často chcete, aby se vysavač pustil do úklidu (tedy které dny) a potažmo v kolik hodin či zda tak má učinit, jakmile zjistí, že jste opustili váš dům či byt. Právě tato automatizace se mi osvědčila jako suverénně nejideálnější, protože se díky ní vždy vrátíte do čistého domova.

Kromě ovládání vysávacích “cyklů” se do aplikace ukládá i historie vysávání, díky čemuž si tak můžete zpětně udělat skvělý obrázek o tom, kdy jste vysávali, kde se Roomba proháněla, jak dlouho jí to trvalo či jak dlouhou dobu z celkového času úklidu strávila na nabíjecí stanici. Samozřejmostí jsou pak informace o stavu kartáče, filtru ve věži či vysavačového sáčku – tedy jinými slovy věcí, které je třeba jednou za čas vyměnit. Tuto dobu za vás vysavač samozřejmě hlídá a v případě nutnosti na ní upozorní. Příslušenství, které se nevyměňuje, je pak nutné jednou za čas očistit (například vytahat vlasy z kartáče a tak podobně). I touto věcí vás aplikace bez problému provede, díky čemuž je tak údržba vysavače naprosto hračka. Možností aplikace je tedy zkrátka přehršel a troufnu si říci, že jen stěží najdete věc, která by si nešla nastavit či přizpůsobit. Dokonce ani s hlasem vysavače není problém – mluví totiž česky!

Co se mi skutečně líbí, je systém notifikací, které vám vysavač zašle po ukončení úklidu na váš telefon. Jasně, když jste doma, tak nějak postřehnete, že je všude čisto a ticho, ale když jste venku a cinkne vám notifikace, že je vše hotovo, hned se jde člověku domů s lepším pocitem. Velmi kvituji i možnost ovládat Roombu na dálku přes mobilní datové připojení. Můžete tedy být v podstatě kdekoliv, ale pokud máte přístup k internetu a u vás doma je vše v pořádku – tedy minimálně s internetovým připojení -, není problém spustit úklid. A po jeho konci samozřejmě dorazí zmíněná notifikace.

Marně přemýšlím, co bych Roombě i7+ vlastně vytknul, protože za dobu mého testování jsem se nesetkal snad s ničím, co by mě na ní zklamalo. Vysáto bylo totiž vždy vše prvotřídně a to dokonce i v rozích, což je pro mnohé vysavače velký problém. Skutečně velkou radost mi pak udělala i schopnost vysavače přejíždět prahy mezi místnostmi, které nebyly v pokojích, kde jsem jej testoval, rozhodně nízké – konkrétně 1,2 cm. Výrobce pak uvádí dokonce to, že si vysavač poradí dokonce s 1,4 cm prahy, což už je opravdu slušná výška, se kterou si mnoho konkurenčních vysavačů neporadí.

Resumé

Kdybych tedy měl robotický vysavač iRobot Roomba i7+ v krátkosti zhodnotit, hodnotil bych jej jako iPhone mezi robotickými vysavači. Jedná se totiž o skutečně prvotřídního pomocníka do domácnosti, u kterého jsem za zhruba tři týdny testování nenarazil na jedinou věc, která by mě zklamala či snad zaskočila. Vše totiž fungovalo minimálně dle očekávání či mnohdy ještě lépe. Jasně, cena tohoto vysavače není v žádném případě nízká, ale stojím si za tím, že je u tohoto stroje bez problému obhajitelná.

