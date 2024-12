Chaos ve visionOS brání objevování novinek

I když jsme si Vision Pro kupoval z jednoho jeidného důvodu, čas od času si jej chci užít také trochu jinak a vyzkoušet, co nového je k dispozici. Bohužel je však například Apple TV aplikace tak nepřehlendá, že najít imerzivní videa, natočená speciálně pro Vision Pro je možné jen tak, že zadáte do vyhledávání slovo Imerzivní, což vás dovede do sekce, která se jmenuje Immersive. Jinak než přes vyhledávání se mi do ni však nepodařilo dostat, i když tato sekce fakticky existuje. V této sekci však najdete všechny filmy, které sem z nějakého pro mě neznámého důvodu Apple zařadil. Najdete zde tedy to co hledáte jako jsou nově natočené věci, jenž jsou skutečně imerzivní a jsou zážitkem, kdy při sledování iflmu můžete otáčet hlavu zhruba ve 180 stupních před sebou a lseodvat co se děje nad vámi, pod vámi a vedele vás.

Ovšem najdete zde například film Jurský Park, který není imerzivní a není ani 3D a přesto je v této sekci. Pokud se ptáte proč, tak opravdu nevím. Další problém je v tom, že zde najdete věci, jenž jsou zcela zdarma, věci které vyžadují předplatné Apple TV+ a pak také věci, které jsou ze zcela jiných aplikací a lsužeb jako je Disney+, které si třeba vůbec nepředplácíte a nechce se vám platit si Disney+, abyste si pustili 5 minut dlouhé video.

Stejně tak je problém odlišit v App Store, kde je zatím pouze pár tisíc aplikací, to co má skutečnou kvalitu. Apple sice udělal nějaké výběry, v rámci kterých jsou však na přeskáčku hry z App Store a hry z Apple Arcade. Pokud si tedy jednou za týden vezmete na oči Vision PRo s tím, že si chcete prohlédnout co je nového, budete desítky minut trávit tím, že budete hledat, co v jaké sekci Apple nebo vývojáři přidali a zda to pro vás má nebo nemá cenu stahovat.

Problém je pak také v množství obsahu a jeho délce. Když Apple v létě vydal tiskovou zprávu informující o nových Apple Imeersive Video filmech a videích, říkal jsme si, že to bude stát za to. Bohužel po půl roce se ukazuje, že se jedná o velmi krátká videa, z nichž to nejdelší má zhruba 14 minut a je jím film Submerger. Co se týká aplikací, je to na každém, co mu sedne. Mě za celou dobu co mám Vision Pro uchvátily zhruba čtyři možná pět aplikací, ke kterým se opakovaně vracím, ovšem to je můj problém i na iPhone, kde mám nainstalováno opravdu minimum aplikací. Apple by zkrátka měl vyřešit přehlednost, abyste našli to co je nového a to co je unikátní pro Vision Pro a pak také množství obsahu. Do té doby to bude pro majitele Vision Pro vždy problém.