Submerger: Podívali jsme se na první skutečný film natočený pro Vision Pro

Do Apple TV dorazil Submerger, první skutečný film pro Vision Pro a i když je krátký, rozhodně stojí za vaši pozornost. V Apple TV sice už pár filmů v imerzivním formátu je, ale jsou to pouze dokumenty nebo sestřihy z akcí jako je Super Bowl. Tentokrát se tedy skutečně poprvé setkáváme s opravdovým filmem. I přesto, že film má 17 minut, tak reálně bez úvodu a závěru je to zhruba 14 minut děje, během kterého se stanete součástí dění na ponorce během druhé světové války. Na ponorku zaútočí nepřítel, který ji zasáhne a začne se do ní valit obrovské množství vody a posádce tak nezbývá, než se dostat k poklopu a vyplavat na hladinu. To vše prožijete tím nejdokonalejším možným způsobem.

V aplikaci Apple TV můžete již od příchodu Vision Pro najít takzvaně imerzivní filmy, což jsou filmy natočené přímo pro Vision Pro, u kterých je možné se dívat okolo sebe v zorném poli přibližně 180 stupňů. To znamená, že se nemůžete dívat za sebe, ale můžete se dívat na vše, co je nad vámi, před vámi nebo po stranách zhruba tak, že otočíte hlavu o 30 stupňů každým směrem. Tím však celý zážitek ani zdaleka nekončí.

Pokud jste hráli Call of Duty, rozhodně si vzpomenete na noční misi, kde jste měli za úkol přepadnout jako speciální komando dům a zastřelit teroristy. Tato mise měla zcela jinou grafiku než všechny ostatní, a to výrazně lepší. Toho dosáhli vývojáři tím, že si hráli s hloubkou ostrosti a zážitek byl ohromující. Stejným způsobem využívají hloubku ostrosti i imerzivní filmy, kdy zaostřený objekt doslova a do písmene vystupuje ze zbytku obrazu a je tak dokonale ostrý, až vám nahání strach.

Stáváte se součástí děje a věci, které sledujete se nedějí na filmovém plátně, ale dějí se okolo vás. V rámci filmu Submerged to navíc autoři okořenili tím, že některé hlavní scény se neodehrávají přímo před vámi, ale skutečně musíte otočit hlavou abyste se podívali doprava nebo doleva, kde se odehrává hlavní děj. Jedinou, i když zcela logickou nevýhodou je pak fakt, že to, na co je zaostřeno, vybrali filmaři za vás a tak na rozdíl od klasického filmu, kde se můžete dívat v rámci plátna nebo obrazovky prakticky na co chcete, zde to, na co vám padne zrak a co je ostré určil ten, kdo film natočil.

Pokud jde o zážitek, je Submerged zdarma v aplikaci Apple TV pro každého, kdo má Vision Pro, ovšem zdarma zde najdete například také sestřih z letošního Super Bowlu, což je sice jen 4 minutové video, ovšem to bych řekl, že je ještě o kousek dál a dokáže ještě víc nahnat husí kůži. Když pak slavíte vítězství v kabině, máte pocit, že jste vyhráli Super Bowl sami. Submerged je rozhodně úžasný zážitek, kdy máte často chuť zasáhnout do děje a když hlavní hrdina zavírá víko od torpédometu, kterým se valí voda dovnitř ponorky, budete natahovat ruce, abyste mu pomohli. Pokud máte Vision Pro, pak neváhejte a rozhodně se na tento film podívejte, ostatně trvá skutečně čtvrt hodinky, takže čas si každý najde.