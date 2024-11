Českem se šíří nová vlna podvodných mailů! Tentokrát se maskuje za Netflix

Internetové podvody jsou v posledních letech na vzestupu a přestože se proti nim snaží úřady i policie intenzivně bojovat, fakt je ten, že jejich intenzita neklesá. Zatímco některé tyto pokusy jsou pak na první pohled zřejmé a tedy i snadno odhalitelné, jiné dokáží hlavu lidí zamotat podstatně více. Podvod, který se nyní šíří mailovými schránkami, však naštěstí patří do té první kategorie. Do těch vám může v těchto dnech dorazit konkrétně mail informující o tom, že vaše předplatné Netflixu se nepodařilo obnovit a je třeba tak učinit ručně. Háček je v tom, že vám mail dorazí z na první pohled falešné mailové adresy, která okamžitě odhalí, že se jedná o podvod a nikoliv mail od pravého Netflixu. Pokud však bude někdo neobezřetný, může se proklikem na kopii stránek Netflixu a následným vyplněním svých údajů o kartě dostat do pořádných problémů. Dávejte proto rozhodně pozor.

