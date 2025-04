5 žhavých herních novinek, které dorazí v květnu do Apple Arcade

Hned 1. května se Apple Arcade rozšíří o směsici pěti zábavných her, včetně WHAT THE CLASH?, svérázné multiplayerové hry s rychlým tempem, která kombinuje dovádivé aktivity, jako je stolní tenis, lukostřelba, závodění a hra na honěnou. Hra WHAT THE CLASH?, která vychází exkluzivně ve službě Apple Arcade, je pokračováním kritiky oceňované závodní komediální hry nezávislého vývojáře Triband s názvem WHAT THE CAR?, vítěze ocenění Mobilní hra roku 2024 v rámci cen D.I.C.E. Awards.

Hráči se mohou těšit také na with My Buddy, příjemnou simulační hru, kde se budou sbližovat s virtuálními štěňátky a koťátky a pečovat o ně; LEGO Friends Heartlake Rush+, nekonečnou závodní hru s rychlým tempem; oblíbenou hru s hledáním slov Words of Wonders: Search+; a SUMI SUMI: Matching Puzzle+, okouzlující spojovací hru, která představí oblíbené japonské postavy San-X, jako jsou Rilakkuma a Sumikko Gurashi. Tyto novinky rozšíří sbírku více než 200 her na Apple Arcade, které jsou všechny bez reklam a nákupů v aplikaci.

WHAT THE CLASH? od vývojáře Triband

Hrajte sami nebo vyzvěte přátele do bitvy jeden na jednoho v této legrační párty hře. Hráči odemykají karty úprav a mohou vytvářet absurdní kombinace, jako žirafy, luky s motivem toustu, žvýkačkový tenis, mléčné ryby a další. Mohou šplhat na výsledkovou tabuli, účastnit se turnajů nebo hledat nové kombinace karet, aby z každého zápasu učinili zábavné překvapení plné chaosu a svérázných zvratů. Díky snadnému dotykovému ovládání mohou hrát hráči za okouzlující a ohebnou ruku s nohama, kterou si mohou upravit pomocí stovek kombinací odemykatelných položek, jako jsou klapky na oči, šaty a náušnice. Cílem je herně předčit a přelstít soupeře, kteří jdou společně se svou rodinou a přáteli ruku v ruce vstříc skutečně bláznivým soubojům.

with My Buddy od vývojáře Neilo Inc.

Milovníci zvířat budou hru with My Buddy zbožňovat. Jedná se totiž o roztomilou hříčku, ve které se hráči sbližují s nejrůznějšími psy a kočkami, z nichž každé zvířátko má svou vlastní osobnost a vzhled. Hráči budou moct sledovat, jak jejich mazlíčci rostou, budou o ně pečovat ve všech fázích života a oblékat je do jedinečných oblečků, aby vyjádřili osobitost každého z nich. Díky možnosti výzdoby prostor mazlíčků a interakce kdykoli a kdekoli v této hře ožívá radost ze společnosti.

LEGO Friends Heartlake Rush+ od vývojáře StoryToys

Závoďte skrz Heartlake City s kamarády LEGO Friends a jejich mazlíčky v této barevné adventuře s rychlým tempem. Hráči mohou usednout za volant jako Aliya, Autumn, Nova, Leo, Liann a další a upravit si své auto pomocí jedinečných barev, nálepek, pneumatik, prvků na kapotu a stop za autem. Při rychlé jízdě živými ulicemi se budou muset vyhýbat překážkám, sbírat poklady a úspěšně dokončit vzrušující mise, aby odemkli úchvatné odměny.

Words of Wonders: Search+ od vývojáře Fugo Games

V této hře na hledání slov budou hráči hledat skrytá slova na tabuli, zatímco budou zkoumat ikonické památky, aby odkryli tajemství tohoto herního světa. Při procházení úrovní s tématy nejrůznějších objektů budou hráči objevovat nové světy, zkoušet své znalosti a pomocí strategického myšlení hledat cestu za úspěchem při řešení záhady, kterou slova skrývají.

SUMI SUMI: Matching Puzzle+ od vývojáře Imagineer

Tato hra zve hráče do okouzlujícího světa roztomilých rébusů a představuje oblíbené postavy od japonské výrobní společnosti San-X, jako jsou Rilakkuma a Sumikko Gurashi. Pomocí jednoduché mechaniky spojování ťuknutím si užijete poutavou a zároveň uklidňující hru a nádherně navržené mapy. Hra SUMI SUMI: Matching Puzzle+ nabízí dokonalou kombinaci strategie a zábavy pro fanoušky roztomilých rébusových her.