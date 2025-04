Víme, kdy a kde bude v Česku jezdit autíčko Google Street View

Do České republiky se po roce opět vrací autíčko Google Street View, aby zde nasbíralo aktuální snímky pro stejnojmennou funkci v rámci Google Maps. Je tedy možné, že se v dohledné době potkáte s vozy ověnčenými nejrůznějšími senzorovými a kamerovými systémy pro dokonalý záznam okolí.

Autíčko Google Street View bude mít v nadcházejících týdnech a měsících namířeno do takřka krajů, ve kterých se však zaměří jen na určité oblasti. Jediné místo, kam letos Google nemá v plánu vyrazit, je Moravskoslezský kraj. Bohužel však Google přímo neuvádí, kde se budou vozy který den konkrétně vyskytovat, aby zamezil například nejrůznějším vtípkům, které by se lidé snažili do Google Maps propašovat. Na jeho webu však stojí, že mapování bude probíhat od dubna do října. Co se pak týče krajů, do kterých se vozy Googlu chystají, ty jsou následující:

Hlavní město Praha – Praha, Mělník, Benešov, Příbram, Kladno, Kutná Hora, Rakovník, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Beroun

– Praha, Mělník, Benešov, Příbram, Kladno, Kutná Hora, Rakovník, Mladá Boleslav, Nymburk, Kolín, Beroun Jihočeský kraj – Český Krumlov, Kaplice, Lipno nad Vltavou

Český Krumlov, Kaplice, Lipno nad Vltavou Plzeňský kraj – Domažlice, Klatovy, Holýšov, Horšovský Týn, Přeštice

Domažlice, Klatovy, Holýšov, Horšovský Týn, Přeštice Karlovarský kraj – Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Jáchymov

Karlovy Vary, Cheb, Sokolov, Jáchymov Ústecký kraj – Ústí nad Labem, Louny, Děčín, Litoměřice

– Ústí nad Labem, Louny, Děčín, Litoměřice Liberecký kraj – Harrachov, Rokytnice nad Jizerou

– Harrachov, Rokytnice nad Jizerou Královehradecký kraj – Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem

– Rychnov nad Kněžnou, Dvůr Králové nad Labem Pardubický kraj – Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim

– Ústí nad Orlicí, Svitavy, Chrudim Kraj Vysočina – Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou

– Jihlava, Třebíč, Žďár nad Sázavou Jihomoravský kraj – Blansko, Znojmo, Chvalovice

– Blansko, Znojmo, Chvalovice Olomoucký kraj – Olomouc, Prostějov, Jeseník, Přerov, Šumperk

– Olomouc, Prostějov, Jeseník, Přerov, Šumperk Zlínský kraj – Zlín, Uherské Hradiště, Kroměříž, Vsetín