Google bude opět fotit Lunik IX. Takto to dopadlo naposledy

Google bude od dubna (apríla) do řijna (októbra) letošního roku hojně fotit na Slovensku. Česko zatím v plánech pro letošní rok není, ovšem Google jej může přidat ke konci roku. Nové podklady pro Street View bude Google pořizovat konkrétně ve městech Bratislava, Trnava, Trenčín, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Nitra a Košice. Google bude taktéž fotit známé sídliště Lunik IX. Na to, jak to dopadlo naposledy, se můžete podívat v následující galerii.

Pokud jste se tedy chystali na novou fasádu vašeho domu, aby vypadal na Steet View co nejlépe, máte nejvyšší čas se do toho pustit. Google neuvádí přesné dny ani konkrétní data, kdy se bude nacházet na konkrétní adrese, aby nebylo možné využít Street View komerčně, ovšem pokud budete sledovat na Instagramu nebo X tagy jako streetview nebo googlemaps, určitě zjistíte, kde zhruba se nepřehlédnutelné vozy Google Maps přibližně nachází.