Zablokované účty na Facebooku či Instagramu odemknete v budoucnu vaším obličejem!

Pokud jste někdy řešili zablokovaný účet na Instagramu či Facebooku ať už kvůli zapomenutým přihlašovacím údajům či hackerskému útoku, zcela určitě se jednalo o běh na dlouhou trať. Meta je sice schopna tyto problémy vyřešit a účet vám opět zpřístupnit, zpravidla však úplně nespěchá a není proto výjimkou, že se k účtu člověk dostane až za pár dnů či týdnů. S tím ale má být do budoucna konec a to díky velmi zajímavému řešení, na kterém nyní Meta pracuje.

Vývojáři ze Zuckerbergova impéria sociálních sítí nyní pracují konkrétně na možnosti odemknout zablokovaný účet pomocí obdoby Face ID. Celý odblokovací systém má být založen konkrétně na natočení krátkého selfie videa, ve kterém bude majitel účtu natáčet hlavu prakticky stejně, jako když si konfiguruje Face ID, čímž by měl velmi spolehlivě prokázat svou totožnost a tedy potvrdit, že je to právě on, komu účet patří. Velkou výhodou této novinky by pak mělo být to, že proces odblokování by měl být při jejím použitím prakticky okamžitý a zároveň zcela soukromý. Videa, která by byla takto pořízena, by totiž Meta po odemčení účtu okamžitě smazala, aby nemohla dále kdekoliv kolovat a být tak jakkoliv zneužita. Navíc by byla po celou dobu šifrovaná, což by mělo taktéž zásadním způsobem pomoci proti potenciálnímu zneužití.

Podle dostupných informací má být odemčení účtu á la Face ID k dispozici coby alternativa klasické ruční kontroly uzamčeného účtu, která je k dispozici nyní. Uživatelé tedy budou mít i nadále na výběr, zda zvolí cestu čekání bez nutnosti natočit svůj obličej, nebo se pokusí vše vyřešit právě přes selfie video rychle, snadno a snad i spolehlivě. Jak vše bude fungovat v praxi a potažmo kdy bude novinka zpřístupněna nicméně ukáže až čas.