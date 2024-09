Applu unikly další informace o zbrusu novém chytrém displeji pro Smart Home!

Zdá se, že fanoušci produktů do chytré domácnosti čeká velmi zajímavá novinka. Již pěkných pár měsíců se totiž proslýchá, že Apple pracuje na chytrém domácím displeji, který by měl právě pro ovládání Smart Home sloužit. A díky nynějšímu úniku informací se nyní dozvídáme další podrobnosti.

Podle zdrojů portálu 9to5mac vyvíjí Apple nové zařízení poměrně překvapivě se čtvercovým displejem. Ten by jej měl co nejvíce odlišit od klasických iPadů, přes které lze samozřejmě chytrou domácnost taktéž ovládat. Poměrně zajímavé je pak to, že i přes jiný tvar displeje má smart displej pro domácnost převzít řadu funkcí, které právě iPady nabízí. Dále by však měl být schopen sekundovat HomePod či Apple TV, takže by se ve výsledku jednalo o poměrně zajímavého hybrida vícero produktů.

Kromě čtvercového displeje potvrdily zdroje výše zmíněného portálu taktéž nasazení přední FaceTime kamerky s „vyšším rozlišením“, díky kterému by tak mělo být zařízení schopné jednak rozpoznávat gesta rukou pro ovládání, ale taktéž by přes něj měly jít provozovat FaceTime hovory. A konečně, kvůli Apple Intelligence má Apple v plánu do zařízení nasadit čip A18 a prakticky 100% i 8GB RAM paměti, která právě provozování Apple Intelligence umožní. Kdy s novinkou kalifornský gigant vyrukuje sice můžeme zatím hádat, podle nejnovějších informací by se tak mohlo stát už příští rok na jaře. Tak co, těšíte se?