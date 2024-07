HomeKit žárovky a světla Philips Hue trápí kuriózní chyba. Týká se i vás?

Produkty Philips Hue jsou ve světě chytrých světel jedněmi z nejznámějších, ne-li těmi zcela nejznámějšími. O to víc proto nyní ve světě rezonuje chyba, kterou hlásí jejich majitelé z celého světa na nejrůznějších diskuzních fórech i sociálních sítích. Na jednu stranu je sice docela kuriózní, na druhou stranu však naštěstí poměrně neškodná a co víc, vše bude opraveno co nevidět.

Chyba se projevuje konkrétně tak, že žárovky a světla s jasem nastaveným na méně než 100 % se náhodně samy nastavují na plný jas, což může být ve chvíli, kdy člověk zrovna příliš světla nepotřebuje, docela nepříjemné. Například brzy ráno, kdy je člověk ještě rozespalý a stačí mu jen trocha světla, jej 100% jas žárovky přímo do očí tak úplně nepotěší. Stížnosti na problémy s jasem však naštěstí Signify stojící za žárovkami Philips Hue nebere na lehkou váhu a aktivně pracuje na jeho opravě. Díky tomu jsme se tak již dozvěděli, že se jedná o chybu způsobenou problémem s interoperabilitou se standardem Matter, což však Signify vyřeší uvolněním firmwaru pro své produkty, který vše opraví. Ten by měl dorazit dle dostupných informací během příštího týdne. Snad se tedy tak stane a uživatelé, kterým nyní jas žárovek žije vlastním životem, dostanou zpět tu funkčnost, na kterou byli zvyklí doposud.