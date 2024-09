Recenze Amazfit T-Rex 3: Zapomeňte na Apple Watch i Garmin

Trvalo to rok a půl, než Amazfit představil nástupce svých outdoorových tyranosaurů. Za příjemnou cenovku dostanete ale s Amazfit T-Rex 3 mnoho funkcí, kdy mají hodinky i vestavěnou paměť pro mapy, hudbu, umí platit, a dokonce disponují AI.

Design je subjektivní. Někdo se snaží kopírovat Apple Watch, někdo značky hodinek klasického průmyslu. S produkcí Applu si ale nové T-Rexe rozhodně nespletete, vypadají jako kombinace G-Shocků od Casia s jistými náznaky Garminů, a to díky šroubkům v lunetě. Jisté ale je, že jsou skutečně odolné, nikoli zas tak robustní, kdy sluší i relativně útlému zápěstí o průměru 17,5 cm (tedy tomu mému).

Fotogalerie Amazfit T-Rex 3 1 Amazfit T-Rex 3 2 Amazfit T-Rex 3 3 Amazfit T-Rex 3 4 Amazfit T-Rex 3 5 Amazfit T-Rex 3 6 Amazfit T-Rex 3 8 Amazfit T-Rex 3 7 Vstoupit do galerie

Samy hodinky mají průměr 48,5 mm, jejich váha je 68,3 g. Řemen, který je mimochodem velice pohodlný a pěkně poddajný, má šíři 22 mm a je uchycen klasickou stěžejkou, takže jej můžete měnit dle libosti – k tomu originálnímu potřebujete specifický nástroj, který je ale přítomen v balení. Co se však nemusí líbit všem, je výška, která je poměrně vysokých 13,75 mm (Apple Watch Series 7 mají 9,7 mm).

V porovnání s předchozí generací narostl displej, který je 1,5“ a jde o AMOLED s rozlišením 480 x 480 pixelů a jasem 2000 nitů, což je maximum i Apple Watch Series 10. A je skutečně krásný, kdy si nezadá ani s tím u Galaxy Watch Samsungu. Poměrně vtipné je, v jaké cenové relaci se zde pohybujeme, když si Apple za Apple Watch Series 10 řekne 11 490 Kč a Garmin za své Fenixe 8 hned přes 25 tisíc Kč. Je však pravda, že to jsou trochu jiné světy.

Fotogalerie #2 Amazfit T-Rex 3 9 Amazfit T-Rex 3 10 Amazfit T-Rex 3 11 Amazfit T-Rex 3 12 Amazfit T-Rex 3 13 Amazfit T-Rex 3 14 Amazfit T-Rex 3 15 Amazfit T-Rex 3 16 Amazfit T-Rex 3 17 Vstoupit do galerie

Displej chrání Gorilla Glass, takže žádný prémiový safír. Sklo samo je pak chráněno vystouplou lunetou. Tolik tedy i ta inspirace Garminem, stejně jako v případě tlačítek. Voděodolnost je 10 ATM, což se hodí pro plavání, a teoreticky šnorchlování. Je super, že hodinky můžete ve vodě ovládat. Nemusíte totiž jen klepat do displeje, když je zde čtveřice tlačítek. Mimochodem podle výrobce zvládnou používání i při teplotách od -30 ℃ do 70 ℃.

Jsou opravdu chytré

Nejsou to smartwatch s watchOS, Wear OS ani Tizenem, ale platformou Zeep OS 4, která je nová, a která také přináší několik nových funkcí. Můžete si tak do nich stáhnout mapy, ať už turistické, zimní nebo konturové. Ty pak následně samozřejmě používáte při navigaci, stejně jako pro záznam trasy, a to v reálném čase. GPS je duální.

Protože mají hodinky 32GB paměť, nemusíte do nich nahrávat jen mapy, ale klidně i hudbu, třeba z aplikace Soubory. Propojíte je pak s TWS sluchátky a nepotřebujete mobil. A pak je zde ještě AI, tedy ChatGPT-4o sloužící především ke koučování, ale i sestavování tréninkových plánů a poskytuje řadu personalizovaných hodnocení zdraví i celkové pohody. Mnoho funkcí je zdarma, některé přicházejí s možnostmi předplatného.

Fotogalerie #3 Amazfit T-Rex 3 20 Amazfit T-Rex 3 21 Amazfit T-Rex 3 22 Amazfit T-Rex 3 23 Amazfit T-Rex 3 24 Vstoupit do galerie

Trenérovi třeba zadáte délku tréninku a jaké cvičení má obsahovat, následně dostanete výsledek o sérii, opakování cviků, odpočinku spolu s poznámkami, kdy zvýšit intenzitu a o kolik. Data ze svých tréninků můžete bez obav synchronizovat s aplikacemi Strava, Apple Zdraví, Google Fit, Relive a navíc, díky partnerství mezi Amazfit a Adidas Runtastic, také s aplikací Adidas Running.

Pak je zde ještě funkce Zepp Flow. Ta s využitím LLM rozumí běžně mluvenému slovu. To jednoduše znamená, že hodinkám řeknete, aby nastavily nějaké upozornění, časovač, odpověděly na notifikace, nastavily režim nerušit atd. Odpoví také na všechny vaše dotazy, a to i ty, které se netýkají tréninků.

Vybírat můžete z více jak 170 aktivit (třeba i švihadlo, lukostřelba, hula hop nebo přetahování lanem), samozřejmě je přítomen monitoring zdraví. Stará se o to nový PPG senzor. Zaznamenává srdeční frekvenci, stres i okysličení krve, trackuje také spánek. Samozřejmostí je akcelometr, gyroskop, barometr. Spíše nadstandardem je teploměr, který ale sleduje teplotu nejen vaši, ale můžete si s ním změřit i teplotu své regenerační lázně nebo klidně horské bystřiny. Je zde Wi-Fi i Bluetooth konektivita (5.2 BLE).

Fotogalerie #4 Amazfit T-Rex 3 25 Amazfit T-Rex 3 26 Amazfit T-Rex 3 27 Amazfit T-Rex 3 28 Amazfit T-Rex 3 29 Amazfit T-Rex 3 30 Vstoupit do galerie

S NFC můžete také platit a rozhodně by vadilo, kdyby zde tato možnost nebyla. Jen to děláte přes službu Zepp Pay, kdy už nastává trochu problém. Jede to i v Evropě, ale podpora je logicky menší než u zaběhnutějších značek. Podporu (zatím) najdete u karet Curve nebo mBank (MasterCard). Očekává se rozšíření, klasicky to jde ale pomaleji, než by si uživatel přál. Od října přibyde např. Raiffeisenbank.

Skoro měsíc v jednom zápřahu

Je to spíše Garmin než Apple Watch nebo Galaxy Watch. Může za to samozřejmě systém. Udávaná Amazfit T-Rex 3 kapacita baterie je 700 mAh a hodinky dokáže udržet v chodu po 27 dní běžného používání (81 dní v režimu jen hodinek). Pokud jde o GPS, dostanete se na parádních 180 hodin. Týden v kuse ale asi nějakou aktivitu nebudete potřebovat trackovat. Hodinky se však nabíjejí vlastním magnetickým konektorem a zabere to dlouhé tři hodiny, což naopak není moc fajn. Ještě že to není třeba dělat tak často. Bezdrátové nabíjení nehledejte, není.

Fotogalerie #5 Amazfit T-Rex 3 40 Amazfit T-Rex 3 41 Amazfit T-Rex 3 42 Amazfit T-Rex 3 43 Amazfit T-Rex 3 44 Amazfit T-Rex 3 45 Amazfit T-Rex 3 46 Vstoupit do galerie

Hodinky jde samozřejmě synchronizovat s iPhony i Androidy, jen potřebujete aplikaci Zepp. Skrze ni budete hodinky aktualizovat, můžete zde zadat i své tělesné míry a nastavit preference (jako ciferník, ovládací centrum atd.). Důležitou poznámkou je ještě oblast soukromí. Amazfit nabízí přizpůsobitelné možnosti ochrany osobních údajů pro ukládání – nebo neukládání – vašich dat. Uživatelé si mohou vybrat mezi stálým cloudovým úložištěm GPS dat, dočasným cloudovým úložištěm, žádným cloudovým nahráváním nebo dokonce úplným zakázáním oprávnění. A T-Rex 3 nabízí několik možností zálohování dat.

Skutečně dobrá alternativa

Amazfit T-Rex 3 jsou ideální pro všechny outdoorové dobrodruhy a fitness nadšence, kteří hledají tu správnou sadu nástrojů za rozumnou cenu s docela originálním designem, který se nesnaží kopírovat velké technologické společnosti a přináší mnoho vlastního. Převod textu na řeč však umí jen u Androidu. I tak vám toho ale tyto hodinky za cenu 7 490 Kč nabídnou hodně, a dost toho vlastně vůbec nejspíš ani nevyužijete.

Amazfit T-Rex 3 koupíte zde