Nebaví vás už Apple Watch? Zkuste mít na zápěstí kus mechanické historie s hodinkami Rado 

Značka Rado je švýcarská luxusní hodinářská společnost, která se proslavila inovativním designem a použitím netradičních materiálů, zejména high-tech keramiky. Nově je navíc v nabídce obchodu Helvetia.

Společnost byla založena už v roce 1917 bratry Fritzem, Ernestem a Wernerem Schlup v Lengnau ve Švýcarsku. Původně se ale zaměřovala na výrobu strojků pro jiné hodinářské firmy. V roce 1957 uvedla na trh první hodinky pod značkou Rado, čímž začala psát svou vlastní historii. Od roku 1993 je Rado součástí skupiny Swatch Group, jednoho z největších výrobců hodinek na světě. Mezi oblíbené kolekce hodinek společnosti patří: Captain Cook, DiaStar, True, Centrix, HyperChrome nebo Anatom.

V čem je Rado unikátní a výjimečné?

Průkopník v použití high-tech keramiky: Rado bylo jednou z prvních značek, které začaly používat high-tech keramiku v hodinářství. Tento materiál je vysoce odolný proti poškrábání, lehký a hypoalergenní.

Inovativní materiály: Kromě keramiky Rado experimentuje s dalšími materiály, jako je Ceramos (kombinace keramiky a kovu) a lanthan.

Nadčasový design: Hodinky Rado se vyznačují minimalistickým, elegantním designem, který odolává módním trendům. Značka také získala řadu ocenění za design.

Odolnost proti poškrábání: Rado se zaměřuje na výrobu hodinek, které jsou odolné proti poškrábání, což zajišťuje jejich dlouhou životnost.

Technologické inovace: Rado je známé svými technologickými inovacemi, včetně patentovaných výrobních postupů a technik.

Mimochodem název „Rado“ pochází z esperanta a znamená „kolo“. To symbolizuje neustálý pohyb a inovace, které jsou pro značku tak charakteristické. Heslem společnosti je „Pokud si to dovedeme představit, umíme to vyrobit.“ Tato filozofie pohání značku k neustálému hledání nových materiálů a technologií. Značka Rado se tak neustále vyvíjí a posouvá hranice hodinářského umění.

Nová ambasadorka – Barbora Krejčíková

Společnost Rado s velkým potěšením navázala na spolupráci s Barborou Krejčíkovou, novou ambasadorkou značky, čímž pokračuje v podpoře nejúžasnějších tenisových hráček. Česká hráčka Barbora je vzácný talent, který se vymyká kategorizacím a dominuje jak ve dvouhře, tak ve čtyřhře a smíšené čtyřhře. S dvanácti grandslamovými tituly a zlatou olympijskou medailí se připojuje k řadě vynikajících hráček reprezentujících značku Rado, které ztělesňují atletický talent, odhodlání a moderní myšlení, jež jsou v dnešním tenise nezbytné pro úspěch.

