Recenze Amazfit Active Edge: Skvělá odolnost, parádní vybavenost a nízká cena 

Jsou zde Apple Watch, Garminy, Galaxy Watch a pak ten zbytek. Jenže i ten zbytek někdy dokáže překvapit tím, co umí a kolik stojí. Od Amazfit Active Edge nelze očekávat zázraky, a to i vzhledem k jejich cenovce, jenže prakticky nemají moc čím zklamat.

Na první pohled vypadají jako hodinky z produkce japonské společnosti Casio, a to zejména tou řady G-Shock. Ve světě chytrých hodinek ale mají nejblíže Garminům. Ty ale v takové cenové relaci nenajdete žádné. Je tedy evidentní, že značka se snaží na trhu prorazit agresivní strategií, ve které chce nabídnou co nejvíce za co nejméně. A to je dobře pro nás – zákazníky.

Odolné na první pohled

I když mají hodinky průměr pouzdra 47 mm, které je z blíže nespecifikovaného plastu, nepůsobí nijak robustně. Jsou unisex, takže je mohou nosit nejen muži ale i ženy, kdy je na výběr ze tří barevných variant – Lava Black, Mint Green a Mignight Pulse, kdy my testovali poslední zmíněnou. Je to víceméně taková šedá myš nabídky, která se snaží spíše zapadnout než extra křičet. Zákazník má ale na výběr, jakému stylu dá přednost.

Řemen z TPU je poměrně tuhý, z počátku nepříliš pohodlný. Samozřejmě ale, že si zvyknete. Na zápěstí o průměru 17,5 mm sedí dobře, ale menší průměry mohou mít problém kvůli poněkud zbytečnému vyztužení na spodní straně. Nicméně i když to třeba Galaxy Watch Samsungu nemají, odstávají o poznání více. Mimochodem váha s řemenem atakuje hranici 50 g, což je úplně v pohodě. Ani nevíte, že hodinky na ruce máte (samotné hodinky mají 34 g). Jen pod tu košili se vejdou o něco hůře, a to kvůli celkové výšce 14,5 mm. Amazfit udává 12 mm, ale pravděpodobně nepočítá vystouplý modul senzorů. K obleku se ale tyto hodinky opravdu nehodí.

Hodí se totiž do města, alespoň tak jsou prezentovány – na skateboard, longboard, BMX. Ani jeden z těchto „sportů“ neprovozuji, ale samozřejmě je můžete vzít na jakoukoli procházku, výlet, běh, kolo, měří i silové tréninky, plavání, jógu, skákání přes švihadlo, a další (aktivit je více jak 130). Voděodolnost je do 100 m a hodinky jsou opravdu odolné, o čemž svědčí i certifikace standardem MIL-STD-810G. Prošly hned sedmi vojenskými testy odolnosti proti:

Nízkému tlaku

Extrémnímu horku

Extrémnímu chladu

Teplotnímu šoku

Zamlžení

Vibracím

Nárazům

Díky za kombinované ovládání

Displej má velikost 1,36“ a je „jen“ TFT technologie, nicméně díky své jemnosti 277 ppi vypadá velice dobře. Jeho rozlišení je 360 x 360 pixelů. Je samozřejmě dotykový, protože bez toho to dneska nejde, což konečně pochopil i Garmin. Pouzdro jej mírně přesahuje, takže není třeba shánět nějakou dodatečnou ochranu displeje. Po obvodu jsou pak čtyři tlačítka, kterými můžete rychle ovládat prostředí, ale ne zcela. Někdy nemůžete aktivovat/deaktivovat nabídku jinak než klepnutím do displeje. Při aktivitě displej reakci na dotyky vypíná.

Systém je pak hodně podobný Wear OS Googlu, který používají nejen Pixel Watch ale i Galaxy Watch. Nahoře je ovládací centrum, vlevo notifikace, jen dlaždice se nacházejí dole místo vpravo. Všechno také velice podobně vypadá, není to ale na škodu.

Senzorová výbava je optimální, pokud tedy nejste horolezci. Jde o vlastní vyvinutý PPG senzor tepové frekvence s nízkou spotřebou energie a vysokou přesností (dvojitá kontrolka a dvojitá PD). Je zde akcelometr, gyroskop, měření tepové frekvence, pulzní oxymetr, GPS s 5 satelitními systémy ale chybí barometr. Právě proto nevíte, jak vysoko jste a jaké převýšení jste zdolali – tedy ne podle měření samotných hodinek. GPS to chvilku trvá, než naběhne, ale je to jen pár sekund oproti třeba takovým Garmin Forerunner 255, které ale také stojí jednou tolik.

Baterii nabíjíte skrze magnetickou kolébku ze spodní strany hodinek. Kabel je přiložený, adaptér nikoli. Škoda, že je zde jen USB-A, nikoli USB-C. Výdrž je ale skvělá. Při běžném používání zvládnete 14 dní (výrobce udává 16), v úsporném režimu se vyšplháte na 24 dní, při intenzivnějším používání byste ale měli vždy sáhnout alespoň na 10 dní. Při aktivitě se zapnutou GPS dáte 20 hodin, takže to zvládnete i dlouhé pochody. Kapacita baterie je 370 mAh a jejího plného nabití dosáhnete za 2 hodiny.

Měření a chytré funkce

V hodinkách najdete i AI trenéra, který se vás pokusí ideálně koučovat na základě vámi stanovených cílů. K tomu nechybí poslední dobou velice populární ukazatel VO2 Max, zjistíte i dobu regenerace a potěší ranní zprávy s potřebnými přehledy. Dokonce můžete využít externí senzory, jako hrudní pásy, přítomna je i provázanost s aplikací Zdraví. Samozřejmostí jsou kroky, tepovka, spánek, kalorie a nadstandard skóre PAI zohledňující vaše cvičení a celkový pohyb. Zdravý člověk by měl mít skóre 100.

Chytré funkce hodinek vám ve spojení s telefonem nabídnou notifikace na události, jako jsou zprávy, hovory, interakce ze sociálních sítí. Taková ta běžná klasika doplněná o počasí, budík a stopky. Telefonování není přítomno ani na Androidu, na iOS by stejně nefungovalo. Placení hodinkami také chybí. Amazfit pak nabízí vlastní obchod s aplikacemi, kterými si můžete funkčnost rozšířit. Berte ale v potaz, že v hodinkách jede Zepp OS, žádný Wear OS. Se smartphonem s Androidem 7.0 a novějším nebo iOS 14.0 a novějším se hodinky spojují skrze Bluetooth 5.2 BLE.

Pokud vám to všechno nestačí, je zde ještě Zepp Aura. Jde o personalizované zprávy o spánku a meditaci, analýza zdraví spánku a celkové koučování spánku a vašeho wellnes pomocí AI. Jedná se o službu za předplatné (10 EUR za měsíc nebo 30 EUR za rok), která má za úkol pomoci vám rychleji usínat a zlepšit vás spánek. Podle studií tak při poslechu přítomné hudby usnete o 8 minut rychleji a kvalitu spánku zlepšíte o 5 %už během první týdne používání. Více se o tom dozvíte zde.

Tím nejlepším na konec je cena. Ta doporučená je 3 890 Kč, seženete je ale i o nějakou tu stokorunu levněji. Takové peníze za takový balíček možností a funkcí je vlastně více než přijatelný. Plusy jednoznačně převažují minusy, které hodinkám právě i pro jejich cenu snadno odpustíte. Ostatně ani Garmin nedává do svých nižších řad barometr. Zde tedy ještě chybí bezpečnostní funkce. Amazfit Active Edge ale všechny neduhy snadno odpustíte. Jsou to totiž skutečně povedené hodinky za naprosto parádní cenu.

