Povodňové mapy: Kde hrozí v následujících dnech povodně ve vašem okolí?

Povodňové mapy či chcete-li záplavové mapy zajímají s ohledem na extrémní deště, které mají v následujících dnech dorazit na většinu území České republiky, snad každého. Na povodně se totiž již řadu dní připravují vodohospodáři, záchranné složky, jednotlivá ministerstva i běžní lidé. A právě povodňové mapy dokáží s předstihem ukázat, kde hrozí zatopení a kde by tedy mohly ve výsledku nastat při nejhorších scénářích. Není proto vůbec od věci si je nastudovat a vědět díky nim, co by mohlo nastat.

Již řadu let naštěstí funguje Elektronický digitální povodňový portál, na kterém naleznete mapu s možností „naklikat“ si na ní filtry zobrazující rozsah pětileté vody, dvacetileté vody a stoleté vody – tedy jinými slovy záplavové oblasti dle rozsahu zatopení oblasti. Kromě možností filtrů jsou pak na mapě k vidění i informace z přehrad – konkrétně pak výška jejich hladin spolu s průtokem. Díky tomu si tak lze udělat velmi dobrý otázek o tom, jak se přehrady plní. S ohledem na následující dny tedy doporučujeme na povodňové mapy mrknout, ať máte o svém okolí co nejlepší přehled. A to hlavní – dávejte na sebe prosím v těchto dnech pozor.

Povodňové mapy si můžete zobrazit zde