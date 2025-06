Recenze FIXED Tag s koženým proužkem: Důstojná česká alternativa k Apple AirTagu

Popularita lokalizátorů v posledních letech strmě roste a není těžké uhodnout proč. Od chvíle, kdy Apple představil svůj AirTag, se z těchto drobných gadgetů stal téměř samozřejmý doplněk pro všechny, kteří neradi něco hledají – ať už jde o klíče, batoh nebo třeba kolo. Možná to zní jako klišé, ale kdo už někdy zažil paniku při ztrátě zavazadla na letišti nebo bezradné pobíhání po bytě před odchodem, dá mi nejspíš za pravdu – lokalizátor často zachrání víc, než by se mohlo zdát.

Byla by ale chyba myslet si, že trh v tomto směru ovládá jen Apple a že pro jablíčkáře nemá smysl sahat po ničem jiném než po AirTagu. Pravdou je, že se v posledních měsících začínají objevovat zajímavé alternativy, které rozhodně stojí za pozornost. Jednu z těch nejzajímavějších má na svědomí tuzemská značka FIXED, která se už nějaký ten pátek snaží držet krok s trendy v mobilním příslušenství – a často i sama udává směr. Jejich lokalizátor s prostým názvem FIXED Tag je toho skvělým důkazem.

A protože se blíží léto, tedy období výletů, cestování i častých přesunů, kdy mají lokalizátory své neoddiskutovatelné opodstatnění, rozhodl jsem se FIXED Tag znovu otestovat v reálných podmínkách. Výsledek? Ten vás možná překvapí.

Technické specifikace, zpracování a design

Jakmile se řekne lokalizátor, většina lidí si dnes pravděpodobně vybaví AirTag – ikonické, drobné kolečko od Applu, které už zachránilo nejedny ztracené klíče. FIXED Tag se ale rozhodl jít vlastní cestou a místo kruhového těla zvolil čtvercový design se zaoblenými rohy. Výsledkem je sympaticky kompaktní zařízení s rozměry 39 x 39 x 7 mm a hmotností 11 gramů. Ačkoliv tedy na první pohled působí o něco větší než AirTag, který má průměr 31,9 mm a tloušťku 8 mm, v ruce ani při používání ten rozdíl prakticky nepocítíte – zvlášť když obě zařízení váží stejně.

Co ale FIXED Tagu hraje do karet už na první dobrou, je promyšlené řešení uchycení. Zatímco u AirTagu je potřeba dokoupit držák, klíčenku nebo alespoň silikonový obal, FIXED Tag má praktické očko přímo v těle. Stačí jím provléct kroužek nebo karabinu a během pár vteřin máte hotovo. Nepotřebujete žádné příslušenství navíc, nic nevyčuhuje, nic se nehýbe. Je to maličkost, ale přesně ten typ detailu, který při každodenním používání oceníte.

A pokud toužíte po troše stylu navíc, FIXED nabízí i set s luxusním koženým pouzdrem. Ten jsem měl možnost vyzkoušet a musím uznat, že se povedl. Za 899 korun dostanete nejen samotný lokalizátor, ale i velmi pěkné kožené pouzdro, které je zpracováním přesně tím, co od FIXED čekáte. Kůže voní, drží tvar a přidává Tagu trochu noblesy – ať už ho připnete na klíče, batoh nebo třeba kabelku.

Z hlediska materiálů si jsou oba lokalizátory – AirTag i FIXED Tag – do jisté míry podobné. Oba kombinují plast a kov, ale každý jinak. Zatímco AirTag sází na dělené tělo s kovovou zadní stranou a plastovým čelem, FIXED Tag obepíná kovový rámeček, který působí bytelněji a zároveň líp odolává zubu času. Kovová část AirTagu je totiž na škrábance doslova magnet – ostatně, kdo jej používá déle než týden bez pouzdra, ví přesně, o čem mluvím. FIXED Tag naopak i po několika týdnech každodenního používání v kapse a na klíčích vypadá jako nový. A i když se může jednat jen o estetický detail, pro spoustu lidí hraje při výběru významnou roli.

Osobně se mi líbí i to, že FIXED Tag přichází v černé i bílé variantě – obě s ladícím kovovým rámečkem. Mít možnost sladit barvu lokalizátoru s klíči nebo batohem je sice drobnost, ale opět to působí promyšleně.

Fotogalerie Fixed tag 1 Fixed tag 2 Fixed tag 3 Fixed tag 4 Fixed tag 5 Fixed tag 6 Vstoupit do galerie

Malou slabinou FIXED Tagu může být jeho voděodolnost. Zatímco AirTag nabízí stupeň krytí IP67, tedy teoretickou odolnost proti půlhodinovému ponoření do metrové hloubky, FIXED Tag má „jen“ IP66 – tedy odolnost proti silně tryskající vodě. Což v praxi znamená, že déšť, polití nebo pád do sněhu přežije bez problémů, ale pod vodu bych ho raději neposílal. Upřímně? Za dobu, co lokalizátory používám, jsem nikdy neměl potřebu něco hledat pod vodou – a pokud ano, myslím, že už by vám stejně žádný čip moc nepomohl.

Trochu větší škoda je absence čipu U1. Ten je výsadou Applu a slouží pro přesné místní vyhledání v aplikaci Najít. FIXED Tag sice také používá síť Apple Find My, ale právě bez podpory U1 čipu nenabízí možnost přesného navádění – tedy oné slavné šipky, která vás vede přímo ke ztracenému předmětu. Tohle je ale věc, kterou má Apple pevně pod palcem a nikdo jiný na ni zatím nemůže dosáhnout. Z tohoto pohledu tedy nelze FIXED Tagu nic vyčítat.

Naopak pozitivem je integrace do sítě Apple Find My. Díky ní se bez problémů připojí do stejné sítě, kterou využívá i AirTag – tedy do miliardové sítě zařízení od Applu. Když se tedy FIXED Tag ocitne mimo dosah vašeho iPhonu, pořád o něm víte. Signál zachytí jiný iPhone, iPad nebo Mac poblíž, a skrze Apple servery vám do aplikace Najít dorazí aktuální poloha. Funguje to skvěle a co je nejdůležitější – funguje to i bez potřeby jakékoli aplikace třetí strany.

Testování

Ačkoliv nejsem ten typ, co by věčně ztrácel věci, AirTagy jsem si oblíbil hned po jejich uvedení. Ne snad proto, že bych bez nich nevyšel z domu, ale protože přinášejí ten zvláštní pocit klidu. Stačí si představit situaci – klíče od auta zapomenuté někde uprostřed výletu, ztracený batoh v tramvaji nebo nedejbože krádež kabelky. Přesně kvůli takovým scénářům jsem si AirTagy postupně připevnil ke všemu důležitému – klíčům, batohu, autu – a mám díky nim jistotu, že i když se něco pokazí, nejsem úplně bez šance.

V rámci testování jsem pak jeden z AirTagů vyměnil za FIXED Tag a upřímně? Potěšil mě. Ne snad, že bych čekal průšvih, ale čekal jsem přece jen trochu kompromis. A ten se nakonec nekonal.

Testování podobného produktu se ale popisuje trochu složitě. FIXED Tag je totiž přesně ten typ zařízení, které jednou připevníte – a pak na něj zapomenete. A to doslova. Nehlásí se o slovo, nebliká, neupozorňuje na sebe. Funguje tiše na pozadí, dokud ho nepotřebujete. A když ten moment přijde, přesně ví, co má dělat.

Tag totiž s aplikací Najít spolupracuje naprosto bezchybně. Polohu předmětu zobrazuje stejně přesně jako AirTag, aktualizace jsou rychlé, a co víc – Tag komunikuje stejně ochotně i s cizími Apple zařízeními. Takže jakmile se vzdálíte, stále o něm máte přehled díky Find My síti. Vyzkoušel jsem si to jednoduše – batoh s FIXED Tagem jsem předal přítelkyni, která se s ním prošla po městě. A já jsem mohl její trasu sledovat téměř v reálném čase. Je samozřejmé, že o celém „testu“ věděla, a stejně tak dostala i notifikaci, že se s ní pohybuje zařízení, které není svázané s jejím Apple ID. Apple v tomhle myslí na bezpečnost – a to i u zařízení třetích stran.

Když říkám, že FIXED Tag je funkčně na úrovni AirTagu, myslím to vážně. Až na jednu jedinou výjimku – nemá podporu čipu U1, a tedy ani přesné navádění šipkou k předmětu. Všechno ostatní je ale v plné síle. Lze jej přepnout do režimu ztraceného zařízení, aplikace vás upozorní na vzdálení se od lokalizátoru, nechybí možnost přejmenování nebo přizpůsobení ikonky na mapě. A navrch přidává FIXED i možnost OTA aktualizací a výdrž baterie až jeden rok. Za mě zkrátka v tomto ohledu nelze vytknout vůbec nic.

A i když zmíněné přesné místní vyhledávání chybí, nijak zásadně mi nechybělo. FIXED Tag má totiž vestavěný reproduktor – stejně jako AirTag – a umí se vám sám připomenout. Stačí v aplikaci Najít klepnout na přehrání zvuku a lokalizátor se ozve. A co víc – troufnu si říct, že zvuk FIXED Tagu je o něco hlasitější a hlavně „ostřejší“. Melodie, kterou přehrává, je pronikavější a v praxi mi přišla i lépe slyšitelná než u AirTagu. Takže když hledáte něco v batohu nebo pod gaučem, spolehlivě vás k němu dovede zvuk, i bez U1 čipu.

Fotogalerie #3 Fixed tag 5 Fixed tag 6 Fixed tag 7 Fixed tag 8 Vstoupit do galerie

Resumé

Zhodnotit FIXED Tag je pro mě vlastně docela jednoduché. Už jen proto, že během testování fungoval naprosto spolehlivě a v praxi mi vlastně ani jednou nechyběla žádná z funkcí, na které jsem zvyklý u AirTagu. Ano, přesné místní vyhledávání tu nenajdete – ale jak už jsem zmiňoval výše, pokud jste si na tuto vychytávku nikdy příliš nepotrpěli, nejspíš vám chybět nebude. Lokalizátor totiž i bez něj splní to hlavní: ukáže, kde se vaše věci nacházejí, a v případě potřeby se dokáže nahlas připomenout.

Když si k tomu připočítám fakt, že ke FIXED Tagu není potřeba dokupovat žádné další příslušenství – v balení totiž rovnou dostanete povedené kožené poutko, které svým zpracováním příjemně překvapí – dostávám produkt, který v mém případě dává dokonce větší smysl než samotný AirTag. A to především z pohledu poměru cena/výkon a stylu používání. FIXED Tag totiž jednoduše funguje, stojí méně, a přesto si na nic nehraje.

Za sebe tedy mohu říct, že se z něj stal nový parťák pro moje klíče, a už teď vím, že při příštím hledání lokalizátoru pro batoh nebo kufr nebudu váhat ani vteřinu. AirTagy jsou skvělé, ale FIXED Tag ukazuje, že i česká alternativa dokáže nabídnout řešení, které rozhodně stojí za pozornost.

FIXED Tag s koženým pouzdrem lze zakoupit zde