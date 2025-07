Apple Mapy v iOS 26 mají v rukávu ještě další dvě novinky, které zatím nebyly oznámeny!

Apple Mapy se v iOS 26 opět posunou na vyšší úroveň. Podle nových nálezů v beta verzi systému přijdou hned dvě zatím neoznámené funkce, které mají výrazně vylepšit vyhledávání a zároveň chránit iPhone před přehřátím při navigaci.

Hledání „tak, jak mluvíte“ díky Apple Intelligence

Nová funkce s názvem „Search the Way You Talk“ umožní uživatelům hledat místa v Apple Mapách přirozeným jazykem. Místo zadávání přesné adresy nebo názvu podniku bude možné napsat např. „nejlepší kavárny s Wi-Fi zdarma“ – a aplikace nabídne odpovídající výsledky. Apple Intelligence už podobné vyhledávání zavedla do aplikací jako jsou Fotky nebo Hudba. Zavedení tohoto stylu hledání do map tak znamená další krok k tomu, aby byly uživatelsky přívětivější a efektivnější.

Podle vývojáře Stevea Mosera, který informace zveřejnil na síti X, se tato funkce nachází v kódu iOS 26, i když zatím není veřejně dostupná. Pokud se to potvrdí, půjde o výrazné zlepšení každodenního používání aplikace při hledání restaurací, služeb nebo zajímavých míst.

Chytřejší správa teploty při navigaci

Druhou objevenou novinkou je funkce, která má pomoci zabránit přehřívání iPhonu během navigace. Doposud Apple Mapy držely displej neustále zapnutý, aby byly pokyny stále viditelné. Nově však bude možné, že Mapy nechají displej zhasnout – a tím umožní zařízení efektivněji se chladit.

Fotogalerie Apple Mapy Flyover 1 Apple Mapy Flyover 2 Apple Mapy Flyover 3 Apple Mapy Flyover 4 Apple Mapy 3D 1 Apple Mapy 3D 3 Vstoupit do galerie

Tato změna ocení zejména uživatelé, kteří používají navigaci v autě, kde je telefon připevněn na palubní desce a současně se nabíjí. Právě v takovém prostředí dochází k nejčastějšímu přehřívání, které může vést ke zpomalení zařízení nebo omezení funkcí.

Zatímco funkce tepelného managementu se již podle některých uživatelů objevila i ve starších verzích iOS (včetně iOS 18), chytré vyhledávání zatím dostupné není. Doufejme, že se obě novinky brzy objeví i v oficiální verzi iOS 26, případně v některé z následujících aktualizací.