Robotické vysavače Roborock seženete nyní na DATARTu za super ceny!

Komerční sdělení: Toužíte po dokonale uklizené domácnosti, aniž byste museli hnout prstem? Pak zbystřete. Oblíbené robotické vysavače Roborock jsou totiž nyní k dostání se slevou, která rozhodně stojí za pozornost – a s ní i modely, které udělají z úklidu rutinu, na kterou si ani nevzpomenete.

Jedním z hlavních taháků je Roborock Qrevo S – výkonný robotický pomocník s chytrou multifunkční stanicí, který se o úklid postará zcela sám. Vysaje, vytře a poté si automaticky vyčistí mopovací návleky, aby byl připravený na další nasazení. Na jedno nabití zvládne až tři hodiny provozu, což bohatě stačí i pro větší byty nebo domy.

Pokud vám jde hlavně o kombinaci vysávání a mopování, stojí za zmínku i Q8 Max White. Ten si poradí s úklidem až po čtyři hodiny, přičemž ho jen tak něco nezaskočí – detekce překážek, zóny bez přístupu a dvojice výkonných kartáčů DuoRoller™ zajistí, že se spolehlivě vyhne nábytku i kobercům, které nechcete mopovat.

Ještě o krok dál jde Q8 Max+ Black, který přidává i funkci automatického vyprazdňování zásobníku, takže o prach a smetí se stará opravdu sám. Nechybí ani detailní možnosti mopování, ovládání přes mobilní aplikaci, správa map více pater a nastavitelné zakázané zóny.

A pokud hledáte skutečného siláka, který si poradí i s hluboko usazeným prachem nebo zvířecími chlupy, sáhněte po modelu Qrevo Curv. Jeho sací výkon 18 500 Pa mluví za vše. Navíc mopy čistí horkou vodou a následně je vysuší, takže domácnost zůstává hygienicky čistá od podlahy až ke stropu.

Sleva je už započítaná v cenách, takže není potřeba zadávat žádný kód. Stačí si vybrat ten pravý model a výhodně nakoupit. Akce běží od 2. do 29. června 2025, nebo do vyprodání zásob, a to jak na webu, tak i v kamenných prodejnách DATART.

Slevy na Roborock naleznete na DATARTu zde