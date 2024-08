Víme, kdy a kde bude na Slovensku jezdit autíčko Apple Maps

Není tomu tak dávno, co jsme vás na našem magazínu informovali o tom, že se Apple letos chystá vypravit mapovat speciálními vozy Slovensko, které se tak díky tomu dočká o několik měsíců později vylepšení funkce Look Around. Tehdy sice ještě na oficiálním webu Applu žádné zmínky o mapování Slovensku nesvítily to se ale nyní konečně mění.

Autíčko Apple Maps bude mít v nadcházejících týdnech a měsících namířeno do celkem devití krajů. Ačkoliv Apple přímo neuvádí, kde se budou vozy který den konkrétně vyskytovat, aby zamezil například nejrůznějším vtípkům, které by se lidé snažili do Apple Maps propašovat, na jeho webu stojí, že mapování bude probíhat od srpna do října. Co se pak týče krajů, do kterých se vozy Applu chystají, ty jsou následující:

Banskobystrický – 22. srpna až 10. října

– 22. srpna až 10. října Bratislavsky – 22. srpna až 10. října

– 22. srpna až 10. října Košicky – 22. srpna až 10. října

– 22. srpna až 10. října Nitranský – 22. srpna až 10. října

– 22. srpna až 10. října Prešovský – 22. srpna až 10. října

– 22. srpna až 10. října Trenčianský – 22. srpna až 10. října

– 22. srpna až 10. října Trnavský – 22. srpna až 10. října

– 22. srpna až 10. října Žilinský – 22. srpna až 10. října

Zajímavé je pak to, že v Bratislavě pak bude možné od 3. září do 27. září potkat kromě auta Apple i chodce se speciálním batohem pro snímání míst, na která se vůz nedostane.