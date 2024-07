Víme, kde nyní v Česku jezdí autíčko Apple Maps!

Že se Apple věnuje v České republice sběru dat není vzhledem k tomu, že tyto informace samotná společnost zveřejnila na svých oficiálních stránkách žádným tajemstvím. Co však tajemstvím je, je to, kde se dané auto či auta v danou chvíli pohybují. Jejich trasy totiž nikde zveřejněny nejsou, aby na ně případně lidé nemohli čekat a například do Apple Maps díky tomu nezanesli nejrůznější vtípky či obecně věci, které do nich nepatří. Díky jednomu z našich všímavých čtenářů však nyní víme minimálně o poloze jednoho z těchto vozů.

Našemu čtenáři Oldřichovi se podařilo dnes dopoledne na dálnici směr Karlovy Vary zachytit jeden z vozů sbírající data pro Apple Maps. Je tedy velmi pravděpodobné, že v těchto dnech probíhá sběr dat právě v Karlovarském kraji. Pokud zde tedy žijete či sem máte cestu ať už za prací či třeba na dovolenou, není od věci mít oči na „šťopkách“, protože je možné, že se vám podaří spatřit auta pro mapování Apple Maps na vlastní oči.

V tomto termínu mapuje auto Apple Maps Českou republiku

Hlavní město Praha : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Jihočeský kraj : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Jihomoravský kraj : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Karlovarský kraj : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Kraj Vysočina : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Královehradecký kraj : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Liberecký kraj : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Moravskoslezský kraj : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Olomoucký kraj : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Pardubický kraj : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Plzeňský kraj : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Středočeský kraj : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Ústecký kraj : 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024 Zlínský kraj: 24. červen 2024 – 27. srpen 2024

Děkujeme našemu čtenáři Oldřichovi za fotky a informace