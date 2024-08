Jak bude vypadat má budoucí sestava od Applu

Člověk dělá čas od času chyby a jednu takovou jsem udělal čtyři roky zpátky, kdy jsem si koupil svůj poslední iMac, v podstatě jediný počítač, který aktuálně používám. Koupil jsem tehdy to nejlepší, co se vůbec nabízelo a iMac 27″ jsem osadil desetijádrovým procesorem Intel Core i9 s 3,6 GHz, AMD Radeon Pro 5700 XT s 16 GB video paměti a se 128 GB operační paměti DDR4 a 1TB flash uložištěm. Na recenzi tohoto stroje se v případě zájmu můžete podívat v článku Recenze iMac 5K 2020: Co dokáže počítač za 180 tisíc a vyplatí se dnes ještě Intel? Nyní, o čtyři roky později už vím, že se to nevyplatilo.

Ne že by mi nevyhovoval výkon, toho mám na svoji práci až moc, ale Apple udělal to, co jsem čekal, že přijde mnohem později. Začal z pochopitelných důvodů prioritizovat své procesory Apple M, které jako jediné podporují funkce, jenž bych zkrátka chtěl využívat a bohužel už nemůžu. Vadí mi, že na Intel nemohu připojit klávesnici s Touch ID nebo sdílet obrazovku z iPhone, což bude umožňovat nová verze iOS a macOS, ovšem pouze u procesorů M. Také mi vadí absence aplikací, které jsou dostupné pouze pro M procesory a mnoho dalších drobností, které sice nejsou ani jedna nějak zásadně důležitá, ale je jich tolik, že mi to zkrátka začalo vadit a tak jsem se rozhodl, že přejdu na novou sestavu.

Jak bude moje sestava od Applu vypadat? Pojďme se na to podívat.

K iMacu mám připojený Apple Pro Display XDR, jehož recenzi si můžete přečíst v článku Recenze Apple Pro Display XDR: monitor, který vás udělá lepším. Ten miluju a rozhodně si ho nechám. Miluju ho dokonce tak moc, že jej považuji za to nejlepší hned po AirPods a iPhone, co kdy Apple vyrobil a protože jsem již dvacet let zvyklý na to pracovat s dvěma monitory, budu v tom pokračovat. Chystám se tedy koupit ještě jeden, ten stejný Apple PRo Display XDR, který opět osadím držákem Apple Pro Stand. Otázkou zůstává, do čeho ony dva 6K displeje, které dohromady tvoří zobrazovací plochu 12K, připojit a zde mám celkem jasno a záleží jen na tom, co Apple nabídne.

Apple by měl ještě letos nebo začátkem příštího roku představit nový Mac mini s čipem M4. Mě osobně je výkon tak nějak jedno a i ten nejslabší procesor M4 nabídne mnohonásobně vyšší výkon než moje současná i9, takže co se výkonu týká, bude mi stačit ten nejlevnější Mac mini. Zřejmě, pokud to bude možné, jej osadím lepší RAM a opět sáhnu po 1TB disku, který mi bohatě dostačuje. Problém však může nastat v tom, že k základnímu modelu nebude možné připojit dva 6K displeje. Uvidíme, zda Apple nabídne také verzi Mac mini s M4 Ultra nebo M4 Max, po kterých bych pak musel sáhnout. Pokud ano, tak mám vyhráno a počítač jednoduše dám stejně jako veškeré kabely na spodní stranu desky stolu tak, aby nezavazel a nebylo nic vidět a na stole budu mít pouze dva Pro Display XDR monitory.

Pokud by Apple vůbec Mac mini neosadil možností, jak k němu připojit dva tyto displeje, pak bych musel bohužel sáhnout po Mac Studio, což je pro mě však dost zbytečné řešení a dělal bych to jen velmi nerad, v podstatě pouze kvůli nutnosti toho, že nijak jinak nepřipojím dva displeje. Věřím však, že Apple nabídne možnost, jak i Mac mini vybavit tak, aby dva displeje utáhl. Jakmile tuto sestavu pořídím, tak jako vždy, se na vše podíváme v recenzi.