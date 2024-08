Chcete bundu s příběhem? Pořiďte si tuto po Stevu Jobsovi, stojí ale raketu

Aukce s relikviemi točícími se kolem Applu jsou pro sběratele velmi vyhledávanou záležitostí. Za nejvíce peněz se vždy vydražují první iPhony či staré jablečné počítače. Pozadu ale nejsou také věci přímo spojeny s ikonami Applu. Velice oblíbené jsou téměř všechny předměty spojené se spoluzakladatelem Applu Stevem Jobsem. Společnost RR Auction vyslala do aukce skvělých 278 položek, přičemž některé souvisí právě s již zesnulým spoluzakladatelem a bývalým generálním ředitelem. Naleznete zde polaroidy, podepsané šeky vizitky, středoškolskou ročenku z roku 1972 nebo podepsanou výroční zprávu z Pixaru z roku 1997. Ale také koženou bundu „Middle Finger to IBM“, kterou nosil v roce 1983.

Tato bunda je obrovským lákadlem. V moment psaní tohoto článku činí nejvyšší nabídke 33625 dolarů. Ale očekává se, že se prodá za více než 75 tisíc dolarů. Již zmíněné šeky podepsané Stevem Jobsem by se podle odhadců mohly prodat za více než 25 tisíc dolarů. Snímky z polaroidů přibližně za 10 tisíc dolarů. K nalezení je ale zde několik mimořádných kousků, které jsou snem každého jablečného nadšence. Například Apple Lisa, který by se mohl prodat za 80 tisíc dolarů. Zlatým hřebem je ale pravděpodobně Apple-1, který Jobs a Steve Wozniak darovali prvnímu aplikačnímu inženýrovi Applu. Ten by se mohl prodat za více než 300 tisíc dolarů. Samozřejmostí je také přítomnost první generace iPhonu.