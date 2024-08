Steve Jobs: Muž, který dokázal nemožné a zachránil Apple tři měsíce před krachem

Michael Scott, Mike Markkula, John Sculley, Michael Spindler i Gilbert Frank Amelio si již své roky nebo měsíce v pozici CEO Applu užili a zbývají dva poslední muži, kteří kdy stáli v čele dnes nejhodnotnější společnosti světa. Nezbývá než se podívat na muže, jenž nahradil Gilberta Franka Amelia a převzal kontrolu nad Applem v situaci, kdy společnosti zbývala hotovost na pouhé tři měsíce provozu. Dámy a pánové, v roce 1997 usedl do křesla CEO společnosti Apple pan Steve Jobs. Trvalo to 20 let od chvíle, kdy Steve Jobs ve své garáži založil Apple do chvíle, kdy se stal CEO této společnosti.

Frank Amelio se snažil, seč mu síly stačily, ovšem Apple šel i tak ke dnu a to k doslova naprostému dnu. Když jej Steve Jobs převzal a usedl do křesla CEO, měl doslova a do písmene 90 dní do momentu, kdy společnost vyhlásí bankrot a nebude mít peníze na svůj provoz. V roce 1996 klesly tržby Applu o neuvěřitelných 30 % a společnost přestala být konkurenceschopná. Jobs byl šokován tím, v jakém stavu Apple našel a zjistil, že bez ohledu na to, jaké budou jeho další kroky, ten první musí být získat hotovost, aby dokázal společnost udržet nad vodou dostatečně dlouho na to, než bude vydělávat opět slušné peníze.

Bohatý muž, který by mohl Applu vytrhnout trn z paty, seděl o pár ulic opodál. Steve se obrátil na toho nejméně pravděpodobného člověka, který překvapivě souhlasil s tím, že poskytne Applu částku 150 milionů dolarů výměnou za pětiletou smlouvu, která zpřístupní Microsoft Office pro Mac. Nyní je již zřejmé, o kom je řeč – ten bohatý muž se jmenoval Bill Gates a zachránil Apple. Bill Gates však nebyl pouze samaritán, kterému se zželelo konkurenční společnosti a tak ji jen tak poslal na účet 150 milionů dolarů. Byl to zároveň CEO společnosti Microsoft, která rostla neuvěřitelným tempem a stala se v podstatě monopolem a toho si začaly všímat úřady v USA, které se chystaly Microsoft obvinit právě z monopolu.

Když mohl Gates prokázat, že jeho produkty jsou dostupné i pro Mac, nebyl s konfresem a dalšími úřady problém a tak s půjčkou souhlasil, aby se vyhl problémům s úřady. Steve tak vyřešil první zásadní věc – tedy to, že Applu nedojdou za 3 měsíce peníze a mohl pokračovat v řešení dalších problémů. Tím hlavním byl fakt, že Apple v době Jobsova návratu vyráběl naprosto neuvěřitelné množství věcí. Vyráběl diskety, CD, tiskárny a mnoho dalšího. Vyráběl také desítky verzí počtačů. Lidé vlastně nevěděli, co prodávají a nevěděli ani to, po jaké verzi produktu sáhnout. Apple vyráběl nesmyslné množství produktů, z nichž řada byla zcela mimo mísu a neodkázala konkurovat společnostem, pro které byla například výroba CD hlavním obchodním modelem. Jobs tedy vzal tabuli, na kterou nakreslil čtverec, ve kterém byly čtyři další čtverce. Čtyři produkty, to je jediné, co budeme vyrábět, nic víc.

A zde se dostáváme k tomu, že Steva nelze zpochybňovat jako jednoho z nejlepších podnikatelů všech dob. Zatím co v roce 1997 měl Apple ztrátu 1 miliardu dolarů, v roce 1998 vykázal čistý zisk po zdanění 309 milionů dolarů. To není špatný výsledek za 12 měsíců, co říkáte. Od té doby se pak začala odehrávat spanilá jízda, kdy Steve a jeho tým nejprve změnil svět, když představil iPod, poté iPhone, iPad a však už to znáte sami.