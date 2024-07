V App Store byla přes rok aplikace na pirátské streamy, Apple o ní neměl ani tušení

Pravidla App Store jsou sice v mnoha ohledech dost striktní, čas od času se však podaří najít přešlap, který vývojáři zneužijí například pro distribuci aplikací, které by se jinak do App Store neměly šanci podívat. Přesně to byl ostatně i účel aplikace Collcect Cards: Store Box, která sloužila pro pirátské sledování streamovacích služeb v čele s Netflixem, Disney+ či Max.

Tato aplikace, která v současnosti již v App Store není, se tvářila od svého prvopočátku jako správce fotek a videí. Háček je však v tom, že tuto funkcionalitu měla aplikace jen v některých zemích, zatímco jinde fungovala právě jako výše zmíněný pirátský software pro sledování streamovacích služeb. A jak se zdá, vývojářům aplikace stačil poměrně jednoduchý trik ve formě nastavení zobrazení rozhraní v aplikaci na základě polohy, přičemž pro zemi, ve které probíhá kontrola aplikací pro App Store, se zobrazoval skutečně jen software pro správu fotek.

Právě díky tomuto triku se mělo podařit Collect Cards: Store box přežít v App Store více než rok, za který získala značné množství stažení. Například v Brazílii se nedávno jednalo o druhou nejstahovanější bezplatnou aplikaci v zemi. Poté, co na celou záležitost upozornil portál 9to5mac, byla sice aplikace z App Store smazána, i přesto je však zarážející, jak dlouho se v něm držela.