Akcie Applu letí ke hvězdám!

Akcie Applu dlouhodobě zažívají růst, ovšem to, co nastalo v posledních měsících, je opravdu neuvěřitelné i z pohledu Applu. Zajímavé je, že akcie Applu v podstatě prvních 20 let, co společnost fungovala nevykazovaly prakticky žádný růst. Akcie vstoupily na trh konkrétně 13. 7. 1984 za cenu 0,12$ za akcii. Až po 20 letech, tedy konkrétně 10. 12. 2004, se jim podařilo překonat hranici 1$ a to když se dostaly konkrétně na cenu 1,16$ za kus. Od té doby to bylo 20 let naprosto neuvěřitelné jízdy. Z jednoho dolaru před 20 lety se akcie dostaly na současných 227,82$. Apple je aktuálně na naprostém vrcholu, co se hodnoty akcií týká. Prvních 15 let z posledních 20 let sice Apple již rost a akcionářům dělal radost, ovšem až konkrétně od 20. 3. 2020, kdy byla hodnota akcií 57,31$, nastalo něco, co se povedlo jen málokteré společnosti na světě. Apple se dokázal za 4 roky dostat z 57$ na 227$. Za posledních pět let je zhodnocení akcií 348,20 %.

Letos se akcie propadly nejníže na částku 165$ za kus, ovšem to bylo 19.4. 2024, tedy před WWDC, kde Apple představil Apple Intelligence, což se trhům líblo a tak se akcie dostaly opět na hodnotu přes 200$ a to konkrétně na již zmíněných 227,82$. Jen za posledních 6 měsíců tak vzrostla hodnota akcií o 23 %. Pokud jste tedy před půl rokem dali do Applu 100 000 Kč, dnes tam máte o 23 000Kč víc. To není vůbec špatná investice a jak se zdá, tak Apple prostě roste i přes to, že v podstatě nepředstavuje nic až tak zázračného a trhy reagují nejen na nové produkty, ale také na finanční výsledky, úpravy v dodavatelských řetězcích, budoucnost firmy a mnoho dalšího, co Apple zvládá na jedničku. Aktuálně má Apple tržní kapitalizaci nevuěřitelných 3,49 bilionu dolarů.