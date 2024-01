Tim Cook plat 2023: Kolik si vydělal šéf Applu za loňský rok?

Že má Tim Cook královský plat je zřejmě jasné každému, kdo má přehled o tom, jakou hodnotu má společnost, v jejímž čele stojí. Tušíte však, o jaké částce se to vlastně bavíme? Pokud ne, nezoufejte. Apple totiž předložil jako každý rok americké komisi pro cenné papíry dokumenty, které výši platu Tima Cooka odhalují. A oproti roku 2022 si slušně pohoršil.

Zatímco v roce 2022 dostal Tim Cook od Applu dostal konkrétně mzdu ve výší 3 miliony dolarů, dále pak 83 milionů dolarů v akciích a 13,4 milionu dolarů v dalších formách kompenzací, takže si přišel dohromady na 99,4 milionů dolarů, loni to bylo „jen“ 63,2 milionů dolarů. Tato částka se skládá konkrétně ze základního platu, který činí 3 miliony dolarů, dále pak ze 47 milionů dolarů v akciových odměnách, 10,7 milionu dolarů v odměnách na základě výkonu (tedy de facto bonusech) a 2,5 milionu dolarů v jiných kompenzacích (příspěvky na životní pojištění, proplácení dovolené, náklady na bezpečnost a osobní náklady na leteckou dopravu. O to větší paradox je, že Cookovi o peníze vlastně vůbec nejde, jelikož se již mnohokrát nechal slyšet, že žije velmi skromný život a že veškeré své peníze daruje na konci svého života na charitu. S trochou nadsázky se tedy dá říci, že Apple vlastně jen posílá jinou cestou peníze na dobročinné účely. A co vy, jak byste s takovým balíkem naložili?