5 tipů pro rychlejší nabití iPhonu

Váš notebook se může zdát jako pohodlný způsob, jak nabít iPhone, zejména pokud většinu dne trávíte u počítače a chcete mít neustálý přehled o příchozích textových zprávách a oznámeních. Bohužel, váš počítač bude vždy nabíjet telefon pomaleji než jakákoli síťová nebo bezdrátová nabíječka. Port USB vašeho počítače, ať už starší a větší USB-A nebo novější a menší USB-C, nedokáže dodat stejné množství energie jako jakákoli zásuvka v síti, a to ani 5W adaptér. To platí zejména v případě, že máte starší počítač s vadným USB portem nebo nekompatibilní nabíjecí kabel, což může proces nabíjení ještě zpomalit.

Nesahejte na iPhone během nabíjení

Pokud chcete, aby se váš iPhone nabil co nejrychleji, snažte se jej v průběhu samotného nabíjení co nejméně používat. Pokud během nabíjení přehráváte videa nebo hrajete mobilní hry, bude se baterie nabíjet mnohem pomaleji. Pokud je to možné, nechte iPhone během nabíjení raději na pokoji. V mezičase si můžete dlouhou chvíli zkrátit třeba hraním retro her na Macu.